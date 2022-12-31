“Livramento”: criança que prendeu pé em escada rolante de shopping no ES passa bem

Por meio do Instagram, a mãe do menino, Mariana da Silva Comerio, tranquilizou a todos, dizendo que passou por um “livramento” e que o filho sofreu apenas ferimentos superficiais na pele. Após o resgate, eles foram levados ao Hospital Infantil e Maternidade Alzir Bernardino Alves (Himaba), onde o menino passou por um raio-x que descartou qualquer fratura.

"Eu fiquei em estado de choque, foi desesperador. Na hora, eu achei que ele fosse perder a perna" Mariana da Silva Comerio - Autônoma e mãe do Gabriel

O acidente aconteceu por volta das 16h30, enquanto os dois passeavam. “Ele estava com uma sandália de borracha, que ficou presa na lateral da escada, onde tem uma espécie de ‘vassourinha’. Foi tudo muito rápido: o pé foi sugado pela escada, e ele caiu no chão, gritando. O pé dele foi sendo torcido como um pano."

Gabriel da Silva Comerio Trancoso vai completar quatro anos em janeiro e só sofreu ferimentos leves no pé direito nessa sexta-feira (30) Crédito: Acervo pessoal

Com o filho recém-nascido no colo, Mariana buscou ajuda e disse que equipes chegaram rápido ao local, mas que o resgate só terminou depois das 17h. “O pessoal teve que tirar o pé do meu filho do aparelho e tranquilizá-lo. Além da dor, ele chorava muito porque se assustava com as ferramentas”, contou.

Apesar de testemunhas terem afirmado que o pequeno Gabriel saiu desmaiado do estabelecimento, a mãe garantiu que ele nunca perdeu a consciência e estava apenas muito cansado e sonolento, devido a tudo que tinha acabado de passar. “Ele chorava porque não aguentava mais, achei que ele foi muito forte”, comentou.