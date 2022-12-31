Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Mãe faz alerta

“Livramento”: criança que prendeu pé em escada rolante de shopping no ES passa bem

Gabriel Trancoso, de apenas três anos, teve o pé preso no equipamento durante passeio nessa sexta-feira (30), mas só sofreu ferimentos leves e superficiais

Publicado em 31 de Dezembro de 2022 às 16:48

Larissa Avilez

Larissa Avilez

Publicado em 

31 dez 2022 às 16:48
Após um grande susto, o pequeno Gabriel da Silva Comerio Trancoso, de apenas três anos, está bem. Ele é a criança que prendeu o pé na escada rolante de um shopping em Vila Velha nessa sexta-feira (30). Vídeos que circularam nas redes sociais mostraram parte do resgate (veja acima). A boa notícia também chegou pela internet, neste sábado (31).
Por meio do Instagram, a mãe do menino, Mariana da Silva Comerio, tranquilizou a todos, dizendo que passou por um “livramento” e que o filho sofreu apenas ferimentos superficiais na pele. Após o resgate, eles foram levados ao Hospital Infantil e Maternidade Alzir Bernardino Alves (Himaba), onde o menino passou por um raio-x que descartou qualquer fratura.
"Eu fiquei em estado de choque, foi desesperador. Na hora, eu achei que ele fosse perder a perna"
Mariana da Silva Comerio - Autônoma e mãe do Gabriel
O acidente aconteceu por volta das 16h30, enquanto os dois passeavam. “Ele estava com uma sandália de borracha, que ficou presa na lateral da escada, onde tem uma espécie de ‘vassourinha’. Foi tudo muito rápido: o pé foi sugado pela escada, e ele caiu no chão, gritando. O pé dele foi sendo torcido como um pano."
Gabriel da Silva Comerio Trancoso vai completar quatro anos em janeiro e só sofreu ferimentos leves no pé direito nessa sexta-feira (30)
Gabriel da Silva Comerio Trancoso vai completar quatro anos em janeiro e só sofreu ferimentos leves no pé direito nessa sexta-feira (30) Crédito: Acervo pessoal
Com o filho recém-nascido no colo, Mariana buscou ajuda e disse que equipes chegaram rápido ao local, mas que o resgate só terminou depois das 17h. “O pessoal teve que tirar o pé do meu filho do aparelho e tranquilizá-lo. Além da dor, ele chorava muito porque se assustava com as ferramentas”, contou.
Apesar de testemunhas terem afirmado que o pequeno Gabriel saiu desmaiado do estabelecimento, a mãe garantiu que ele nunca perdeu a consciência e estava apenas muito cansado e sonolento, devido a tudo que tinha acabado de passar. “Ele chorava porque não aguentava mais, achei que ele foi muito forte”, comentou.
Moradora de Vila Velha, a jovem de 21 anos aproveitou a situação para fazer um alerta aos pais. “Nunca pensamos que vai acontecer com a gente, mas criança é muito ágil. Não tiro a minha responsabilidade, mas foi um acidente. Falaram que é preciso ter cuidado com sandália de borracha em escada rolante. Quero que as pessoas saibam disso”, afirmou.

Veja Também

Menino de 12 anos morre afogado após pular de ponte na Serra

Veja histórias de quem superou desafios e realizou sonhos em 2022

O dia em que dinheiro "caiu do céu", ou melhor, de prédio em Guarapari

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Acidente Vila Velha
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Liga Ouro de basquete 2026: Joaçaba elimina Cetaf
Cetaf perde Jogo 3 e é eliminado da Liga Ouro de basquete
Imagem de destaque
A revolta com soldado de Israel que vandalizou estátua de Jesus no Líbano
Imagem de destaque
Ataque a tiros em pirâmides do México deixa turista morta e várias pessoas feridas

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados