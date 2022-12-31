Menino de 12 anos morre afogado após pular de ponte na Serra

Um menino de apenas 12 anos – identificado como Jackson Felipe Alves Miguel – morreu afogado após pular de uma ponte que fica em Nova Almeida, na Serra. O afogamento aconteceu enquanto ele brincava com os amigos na sexta-feira (30). Na manhã deste sábado (31), o corpo dele foi encontrado boiando no rio.
Em entrevista ao repórter André Falcão, da TV Gazeta, Luciana Sepulcro disse que o filho de criação saiu escondido de casa. “Falaram que ele estava brincando e começou a se afogar. Um rapaz achou que era brincadeira, mas depois correu e tentou pular. Quando faltava uns cinco metros para chegar, o Jackson afundou e não voltou mais”, contou.
Morador da região e servidor público, Tiago Silva lamentou por não ter podido ajudar. “Perguntei o que houve e os amiguinhos contaram que estavam pulando e nadando, quando um deles foi puxado pela correnteza. Eu me sinto mal porque moro perto e não vi, senão teria pulado imediatamente”, garantiu.
O padrasto do menino, Gabriel Pereira Araújo, é guarda-vida e fez buscas assim que soube o que havia acontecido. No entanto, mesmo após três horas de empenho, o enteado não foi encontrado. “Eu fui sozinho para procurar, porque não tinha gente atuando. Eu dou a vida pelas pessoas e acontece isso”, desabafou.
Na manhã deste sábado (31), uma equipe de mergulhadores do Corpo de Bombeiros esteve na região para procurar Jackson Felipe. Porém, o corpinho do menino foi achado pouco antes, boiando. Os familiares desabafaram que outros casos parecidos já aconteceram e cobraram a presença de salva-vidas na região.
Em nota, a Prefeitura da Serra lamentou o ocorrido e afirmou que vai reforçar a presença da Guarda Municipal na localidade. O município também informou que está aumentando o número de salva-vidas na orla, que hoje é de 120 profissionais. A administração ainda ressaltou que as pessoas não devem pular da Ponte Velha.