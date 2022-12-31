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Nova Almeida

Menino de 12 anos morre afogado após pular de ponte na Serra

Jackson Felipe Alves Miguel estava brincando com um grupo de amigos quando foi levado pelo rio; corpo dele foi encontrado na manhã deste sábado (31)

Publicado em 31 de Dezembro de 2022 às 12:01

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

31 dez 2022 às 12:01
Jackson Felipe Alves Miguel, de apenas 12 anos, morreu afogado em um rio de Nova Almeida, na Serra
Jackson Felipe Alves Miguel, de apenas 12 anos, morreu afogado em um rio de Nova Almeida, na Serra Crédito: Acervo familiar | Montagem A Gazeta
Um menino de apenas 12 anos – identificado como Jackson Felipe Alves Miguel – morreu afogado após pular de uma ponte que fica em Nova Almeida, na Serra. O afogamento aconteceu enquanto ele brincava com os amigos na sexta-feira (30). Na manhã deste sábado (31), o corpo dele foi encontrado boiando no rio.
Em entrevista ao repórter André Falcão, da TV Gazeta, Luciana Sepulcro disse que o filho de criação saiu escondido de casa. “Falaram que ele estava brincando e começou a se afogar. Um rapaz achou que era brincadeira, mas depois correu e tentou pular. Quando faltava uns cinco metros para chegar, o Jackson afundou e não voltou mais”, contou.
Menino de 12 anos morreu após pular da Ponte Velha, em Nova Almeida, na Serra
Menino de 12 anos morreu após pular da Ponte Velha, em Nova Almeida, na Serra Crédito: Fabrício Christ
Morador da região e servidor público, Tiago Silva lamentou por não ter podido ajudar. “Perguntei o que houve e os amiguinhos contaram que estavam pulando e nadando, quando um deles foi puxado pela correnteza. Eu me sinto mal porque moro perto e não vi, senão teria pulado imediatamente”, garantiu.
O padrasto do menino, Gabriel Pereira Araújo, é guarda-vida e fez buscas assim que soube o que havia acontecido. No entanto, mesmo após três horas de empenho, o enteado não foi encontrado. “Eu fui sozinho para procurar, porque não tinha gente atuando. Eu dou a vida pelas pessoas e acontece isso”, desabafou.
Na manhã deste sábado (31), uma equipe de mergulhadores do Corpo de Bombeiros esteve na região para procurar Jackson Felipe. Porém, o corpinho do menino foi achado pouco antes, boiando. Os familiares desabafaram que outros casos parecidos já aconteceram e cobraram a presença de salva-vidas na região.
Em nota, a Prefeitura da Serra lamentou o ocorrido e afirmou que vai reforçar a presença da Guarda Municipal na localidade. O município também informou que está aumentando o número de salva-vidas na orla, que hoje é de 120 profissionais. A administração ainda ressaltou que as pessoas não devem pular da Ponte Velha.

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