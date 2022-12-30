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Desespero

Criança é socorrida após prender pé em escada rolante de shopping em Vila Velha

Acidente aconteceu na tarde desta sexta-feira (30); testemunhas relataram que menino saiu desacordado do estabelecimento, após um resgate demorado

Publicado em 30 de Dezembro de 2022 às 19:16

Larissa Avilez

Larissa Avilez

Publicado em 

30 dez 2022 às 19:16
Uma criança se feriu ao ficar com o pé preso em uma escada rolante de um shopping localizado em Vila Velha. O acidente aconteceu na tarde desta sexta-feira (30), durante um passeio. Vídeos mostram equipes prestando o socorro e o momento em que ela é levada do estabelecimento, no colo (veja acima).
O advogado Fábio Ambrósio Nascimento estava descendo pelo mesmo equipamento quando tudo aconteceu. “Era por volta das 16h. O menino estava com os pais e, assim que ele prendeu o pé entre o degrau e a lateral, a escada travou. Ele gritou muito e saiu de lá desmaiado”, contou, após ter que acompanhar o episódio.
Segundo ele, as pessoas começaram a gritar, e o socorro demorou cerca de cinco minutos para chegar. No entanto, o resgate teria levado mais de 1 hora. “Foi bem demorado e a criança sofreu muito. Depois de uns 20 minutos é que colocaram a proteção em volta e um pano sobre a escada para que ninguém conseguisse assistir ou filmar”, disse.
Criança ficou com o pé preso em escada rolante de shopping em Vila Velha nesta sexta-feira (30)
Criança ficou com o pé preso em escada rolante de shopping em Vila Velha nesta sexta-feira (30) Crédito: Giselle Calmon Senna | Montagem A Gazeta
“Como trata-se de um shopping particular, a própria equipe do local fez o resgate, mas a impressão que deu é que eles não tinham os equipamentos necessários. Assim como eu, outras pessoas que estavam por lá ligaram para os Bombeiros e para o Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência)”, completou Fábio.
De acordo com testemunhas, o menino aparentava ter entre cinco e seis anos de idade. “O pessoal do Samu chegou por volta das 17h30, quando tinham acabado de soltar a criança. Como a maca não coube no elevador, levaram ela no colo”, contou Giselle Calmon Senna, que é dona de casa e presenciou a parte final do resgate.
A reportagem de A Gazeta demandou a Secretaria Estadual de Saúde (Sesa), responsável pelo Samu, a fim de saber para onde o garoto foi levado e como ele está. Assim que o retorno for dado, este texto será atualizado. Procurado, o Corpo de Bombeiros afirmou que não chegou a atuar neste acidente.

O que diz o shopping

Em nota, o Shopping Vila Velha afirmou que “o incidente ocorrido na tarde desta sexta-feira (30) foi prontamente atendido pela equipe de brigadistas, que prestou toda a assistência à família” e ressaltou que “o sistema de segurança da escada foi acionado, paralisando os degraus automaticamente”.
“A criança foi socorrida pela equipe do shopping e o atendimento segue em uma unidade de saúde para os devidos encaminhamentos. O estabelecimento ressalta que as escadas rolantes operam sem problemas técnicos e que realiza manutenções preventivas de forma periódica”, declarou.

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