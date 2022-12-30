Criança é socorrida após prender pé em escada rolante de shopping em Vila Velha

(veja acima). Uma criança se feriu ao ficar com o pé preso em uma escada rolante de um shopping localizado em Vila Velha . O acidente aconteceu na tarde desta sexta-feira (30), durante um passeio. Vídeos mostram equipes prestando o socorro e o momento em que ela é levada do estabelecimento, no colo

O advogado Fábio Ambrósio Nascimento estava descendo pelo mesmo equipamento quando tudo aconteceu. “Era por volta das 16h. O menino estava com os pais e, assim que ele prendeu o pé entre o degrau e a lateral, a escada travou. Ele gritou muito e saiu de lá desmaiado”, contou, após ter que acompanhar o episódio.

Segundo ele, as pessoas começaram a gritar, e o socorro demorou cerca de cinco minutos para chegar. No entanto, o resgate teria levado mais de 1 hora. “Foi bem demorado e a criança sofreu muito. Depois de uns 20 minutos é que colocaram a proteção em volta e um pano sobre a escada para que ninguém conseguisse assistir ou filmar”, disse.

Criança ficou com o pé preso em escada rolante de shopping em Vila Velha nesta sexta-feira (30) Crédito: Giselle Calmon Senna | Montagem A Gazeta

“Como trata-se de um shopping particular, a própria equipe do local fez o resgate, mas a impressão que deu é que eles não tinham os equipamentos necessários. Assim como eu, outras pessoas que estavam por lá ligaram para os Bombeiros e para o Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência)”, completou Fábio.

De acordo com testemunhas, o menino aparentava ter entre cinco e seis anos de idade. “O pessoal do Samu chegou por volta das 17h30, quando tinham acabado de soltar a criança. Como a maca não coube no elevador, levaram ela no colo”, contou Giselle Calmon Senna, que é dona de casa e presenciou a parte final do resgate.

O que diz o shopping

Em nota, o Shopping Vila Velha afirmou que “o incidente ocorrido na tarde desta sexta-feira (30) foi prontamente atendido pela equipe de brigadistas, que prestou toda a assistência à família” e ressaltou que “o sistema de segurança da escada foi acionado, paralisando os degraus automaticamente”.