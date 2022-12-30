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Pedágios da 3ª Ponte e da Rodovia do Sol ficam mais caros a partir de domingo

Os novos valores começam a ser cobrados a partir do dia 1° de janeiro; a tarifa tem validade para o ano de 2023

Publicado em 30 de Dezembro de 2022 às 07:33

Vilmara Fernandes

Vilmara Fernandes

Publicado em 

30 dez 2022 às 07:33
Movimento de veículos na Terceira Ponte
Movimento de veículos na Terceira Ponte Crédito: Carlos Alberto Silva
Os pedágios cobrados a quem trafega pela Terceira Ponte, em Vitória, e nos 67,5 quilômetros da Rodovia do Sol, em Guarapari, vão ficar mais caros a partir de domingo,  1º de janeiro. A tarifa vale para o ano de 2023. A tabela com os novos valores, autorizados pela Agência de Regulação de Serviços Públicos (Arsp), foi publicada no Diário Oficial do Espírito Santo desta sexta-feira (30).
Com o aumento, o pedágio para carros de passeio na Terceira Ponte passa dos atuais R$ 2,40 para R$ 2,80. Já na Rodovia do Sol, o valor a ser cobrado para o mesmo tipo de veículo passa de R$ 10,90 para R$ 12,60.

Confira as novas tarifas

Aumento pedágio 2023
Aumento pedágio 2023 Crédito: DIO-ES
Os novos valores variam de acordo com o tipo e o número de eixos do veículo. Na Terceira Ponte, a menor tarifa custa R$ 1,40 para motocicletas, motonetas e bicicletas a motor. O maior valor será pago por quem passar pelo trecho em um caminhão com reboque ou caminhão-trator com semi-reboque, estando com rodagem dupla e seis eixos, no valor de R$ 16,80. O pedágio da Terceira Ponte é unidirecional, ou seja, cobrado apenas dos motoristas que chegam a Vitória vindos de Vila Velha.
A praça do pedágio localizada em Guarapari segue a mesma tendência de aumento, com novos valores entre R$ 6,30 e R$ 75,60.
As novas tarifas a serem cobradas no ano de 2023 foram estabelecidas pela Resolução Arsp 060, desta quinta-feira (29) e publicada nesta sexta-feira (30). Confira:
Aumento pedágio 2023
Resolução Arsp sobre pedágio 2023 Crédito: DIO-ES

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