Pedágios da 3ª Ponte e da Rodovia do Sol ficam mais caros a partir de domingo

Com o aumento, o pedágio para carros de passeio na Terceira Ponte passa dos atuais R$ 2,40 para R$ 2,80. Já na Rodovia do Sol, o valor a ser cobrado para o mesmo tipo de veículo passa de R$ 10,90 para R$ 12,60.

Os novos valores variam de acordo com o tipo e o número de eixos do veículo. Na Terceira Ponte, a menor tarifa custa R$ 1,40 para motocicletas, motonetas e bicicletas a motor. O maior valor será pago por quem passar pelo trecho em um caminhão com reboque ou caminhão-trator com semi-reboque, estando com rodagem dupla e seis eixos, no valor de R$ 16,80. O pedágio da Terceira Ponte é unidirecional, ou seja, cobrado apenas dos motoristas que chegam a Vitória vindos de Vila Velha.