Aposentado do ES chega a Brasília após 1.200 km de bike para posse de Lula: "Vitória"

O aposentado Herval Nogueira, 60 anos, morador de Aracruz, no Espírito Santo , prometeu e cumpriu: pedalou mais de 1.200 km e chegou a Brasília para acompanhar in loco a posse do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT) , marcada para domingo, 1º de janeiro de 2023. Enquanto muitos eleitores e admiradores de Lula organizaram caravana e viagens em grupos, o capixaba resolveu fazer o trajeto na companhia apenas da bicicleta.

Herval saiu de Aracruz na manhã do dia 21 e tinha o planejamento de chegar ao destino entre os dias 30 e 31. Dito e feito. Na manhã desta sexta-feira (30), mais de 24 horas antes da posse do novo presidente, Herval gravou um vídeo e enviou à reportagem de A Gazeta. Chegar a Brasília é uma mistura de felicidade e sacrifício, segundo ele mesmo.

"Agora, 7h30, dia 30 de dezembro de 2022. Estou aqui na divisa de Goiás com Distrito Federal, o marco zero. Só tenho a agradecer a Deus por ter me dado essa força, essa perseverança. Estou muito feliz. Quero agradecer a todos que rezaram e torceram por mim. Foi muito sacrifício. Essa vitória dedico a cada um de vocês, porque a gente é capaz" Herval Nogueira - Aposentado

Lula volta ao Palácio do Planalto 20 anos após ter sido eleito pela 1ª vez, evento de posse em que Herval também marcou presença, em 2003. Herval vai ficar acampado em um parque da cidade.

Herval registro momento da chegada ao Distrito Federal Crédito: Arquivo pessoal

A bicicleta foi especialmente preparada para a viagem. Duas bolsas foram costuradas nas laterais para que Herval leve itens de higiene, roupas e alimentos. A bolsa não é espaçosa, mas parece ser suficiente para que o aposentado realize o sonho.