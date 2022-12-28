Fim de mandato: Bolsonaro ficou 11 horas e gastou R$ 650 mil no ES

Bolsonaro durante motociata entre Vila Velha e Vitória em julho de 2022 Crédito: Vitor Jubini

O presidente Jair Bolsonaro (PL) despede-se do Palácio do Planalto no dia 31 de dezembro, após a derrota no 2º turno das Eleições 2022. À frente do Executivo federal por quatro anos, o mandatário esteve duas vezes no Espírito Santo em agendas oficiais, acumulando pouco mais de 11 horas de contato com apoiadores capixabas, discursos, motociata e visitas a obras do governo. As duas passagens somaram pouco mais de R$ 650 mil em gastos em transporte, telefonia e diárias.

A informação sobre o valor foi obtida pela reportagem de A Gazeta por meio da Lei de Acesso à Informação (LAI). As duas visitas ao Estado, em junho de 2021 e em julho de 2022 — esta última às vésperas do início da corrida eleitoral — custaram exatamente R$ 650.232,46 em recursos públicos.

R$ 650.232,46 Foi o valor gasto dos cofres públicos somando as duas viagens de Bolsonaro ao ES

O Espírito Santo foi o último Estado do Brasil a ser visitado pelo presidente, conforme registrou reportagem de A Gazeta, em maio de 2021 . Mesmo durante a pandemia de Covid-19, Bolsonaro manteve visitas a unidades da federação, inclusive descumprindo regras sanitárias. Antes dessa primeira passagem pelo Espírito Santo como chefe de Estado, o político esteva no Estado em julho de 2018, quando ainda não era presidente.

Menos de um mês após a publicação da reportagem de A Gazeta, que repercutiu entre apoiadores e políticos ligados a Bolsonaro, o presidente chegou ao Espírito Santo. Ema 11 de junho de 2021, o chefe do Executivo passou pouco mais de sete horas em terras capixabas. Chegou ao Aeroporto de Vitória e, nesse período, passou pelos municípios da Serra, de São Mateus e de Aracruz.

Um ano depois, no dia 23 de julho de 2022, Bolsonaro veio novamente ao Estado. Em uma visita mais curta, de quatro horas, o político realizou uma motociata entre Vitória a Vila Velha e participou de ato político na Praça do Papa, na Capital. Em ambas as ocasiões, Bolsonaro veio acompanhado da primeira-dama, Michelle Bolsonaro. Relembre as visitas:

Pressão e entrega de casas

O Espírito Santo, enfim, recebeu a visita do presidente Jair Bolsonaro (PL) no dia 11 de junho de 2021, cerca de dois anos e meio após assumir o cargo. O avião presidencial pousou no Aeroporto de Vitória pouco depois das 10h daquela sexta-feira. Apoiadores o aguardavam na entrada do terminal, vestidos de verde e amarelo e carregando bandeiras do Brasil.

De helicóptero, a comitiva presidencial passou pelas obras do Contorno do Mestre Álvaro, na Serra, e da BR 447. No início da tarde, foi para São Mateus, onde inaugurou casas populares do programa Casa Verde e Amarela e discursou para simpatizantes, na presença de políticos capixabas e ministros de Estado. O presidente falou sobre o uso das Forças Armas para garantir a "liberdade" e se definiu como "imorrível, imbroxável e incomível".

Presidente Jair Bolsonaro visita a cidade de São Mateus para entregar casas do Programa Casa Verde Amarela, em São Mateus Crédito: Fernando Madeira

Após passar por São Mateus, Bolsonaro fez uma visita surpresa em Santa Cruz, no litoral de Aracruz. Ele conversou com populares dentro de um bar e fez um lanche. Por volta das 17h20, o presidente deixou o Espírito Santo e seguiu para São Paulo, onde reuniu apoiadores no dia seguinte.

Com transporte terrestre, passagens, telefonia e diárias, os gastos foram de R$ 345.281,49. O governo, porém, não detalhou os gastos por área.

A Gazeta demandou a Secretaria-Geral da Presidência da República, via Lei de Acesso à Informação, sobre o total gasto para a viagem. Inicialmente, os pedidos devem ser respondidos em até 20 dias, conforme a lei. Há a possibilidade de prorrogação por mais dez dias. Foi necessário entrar com recurso e, 35 dias depois, a resposta foi enviada à reportagem.

Marcha para Jesus e motociata

Jair Bolsonaro (PL) visitou o Espírito Santo pela segunda vez no mandato no dia 23 de julho de 2022. O encontro inicial com apoiadores aconteceu ainda no Aeroporto de Vitória, antes das 10h. Em uma casa de eventos anexa ao aeroporto, ao lado de políticos, o presidente discursou por mais de 10 minutos para cerca de 400 convidados.

Sob o risco de a visita do pré-candidato à reeleição ser enquadrada como campanha eleitoral antecipada, Bolsonaro disse que a presença da comitiva e dos apoiadores era para "adorar a Jesus", no espaço de eventos e na Praça do Papa.

Entre os dois discursos, Bolsonaro realizou a tradicional motociata com apoiadores. Ao sair do Aeroporto de Vitória, o presidente subiu a Rodovia das Paneleiras para acompanhar apoiadores, que seguiram para a Terceira Ponte, em direção ao município de Vila Velha. Em Vila Velha, Bolsonaro encontrou apoiadores na Praia da Costa, antes de voltar para a Capital.

Motociata foi liderada por Bolsonaro e saiu de Vitória para Vila Velha Crédito: Carlos Alberto Silva

O último ato de Bolsonaro no Espírito Santo foi o discruso na Marcha para Jesus, na Praça do Papa, por volta das 13h. Por lá, o presidente voltou a classificar a disputa como "luta do bem contra o mal". Capixabas que foram ao local levaram cartazes que pediam a contagem pública dos votos e fizeram críticas ao Supremo Tribunal Federal (STF) e ao Partido dos Trabalhadores (PT).

Após o discurso na Praça do Papa, Bolsonaro foi direto para o aeroporto, antes das 14h.

O valor gasto na segunda passagem pelo Estado foi menor: R$ 304.950,97. A reportagem de A Gazeta obteve a informação via LAI e, assim como da primeira vez, perguntou os gastos por categoria, mas não conseguiu a resposta em detalhes. Nas duas respostas, a Secretaria-Geral da Presidência da República informou que o valor poderia sofrer variação caso ocorresse alguma atualização na prestação de contas.

Bolsonaro à frente no ES

O fato de o presidente ter visitado o Espírito Santo por último não diminuiu o prestígio do presidente entre a maior parte dos capixabas. Bolsonaro venceu em 61 cidades do Espírito Santo, enquanto Luiz Inácio Lula da Silva (PT) conquistou mais votos que o concorrente em 17 municípios no segundo turno das Eleições 2022. No total, Bolsonaro recebeu 58,04% dos votos no Espírito Santo e Lula, 41,96%.