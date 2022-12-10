Campanha de Lula pede que Magno Malta fique inelegível

“Os investigados promoveram ataques ao sistema eleitoral com efeitos concretos de intervenção na normalidade do transcurso das eleições”, diz a peça assinada pelos advogados Cristiano Zanin, Eugênio Aragão e Angelo Ferraro, conforme informou a jornalista Bela Megale, de O Globo.

"Eu estou absolutamente tranquilo diante disso que soube pela imprensa, pois não recebi nenhuma notificação oficial e não cometi nenhum tipo de crime. Mas essa situação está sob responsabilidade jurídica do PL. Então, o partido irá tomar todas as providências em relação a esse pedido do PT. Estou em paz, até porque como um cidadão livre deste país eu sempre disse e sempre me posicionei em tudo que eu acreditei."