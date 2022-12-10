Campanha de Lula pede que Magno Malta fique inelegível

A campanha do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva
(PT) ingressou no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) com ações pedindo a inelegibilidade do presidente Jair Bolsonaro
e do vice na chapa, Braga Netto, ambos do PL.
O petista quer barrar também as eleições de aliados de Bolsonaro, como Magno Malta
(PL), que venceu o pleito para o Senado no Espírito Santo.
“Os investigados promoveram ataques ao sistema eleitoral com efeitos concretos de intervenção na normalidade do transcurso das eleições”, diz a peça assinada pelos advogados Cristiano Zanin, Eugênio Aragão e Angelo Ferraro, conforme informou a jornalista Bela Megale, de O Globo.
À coluna, Magno afirmou estar tranquilo.
"Eu estou absolutamente tranquilo diante disso que soube pela imprensa, pois não recebi nenhuma notificação oficial e não cometi nenhum tipo de crime. Mas essa situação está sob responsabilidade jurídica do PL. Então, o partido irá tomar todas as providências em relação a esse pedido do PT. Estou em paz, até porque como um cidadão livre deste país eu sempre disse e sempre me posicionei em tudo que eu acreditei."
Magno, apesar de eleito pelas mesmas urnas que derrotaram o atual presidente da República, faz coro às acusações sem provas ao sistema eleitoral.
“Queremos transparência nas eleições, ainda que isso custe o mandato dos já eleitos”, publicou o senador eleito nas redes sociais recentemente.