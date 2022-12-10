Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Pedido no TSE

Campanha de Lula pede que Magno Malta fique inelegível

Ações semelhantes foram apresentadas no TSE também contra Bolsonaro e Braga Netto pelo Partido dos Trabalhadores

Publicado em 10 de Dezembro de 2022 às 09:19

Públicado em 

10 dez 2022 às 09:19
Letícia Gonçalves

Colunista

Letícia Gonçalves

A campanha do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT) ingressou no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) com ações pedindo a inelegibilidade do presidente Jair Bolsonaro e do vice na chapa, Braga Netto, ambos do PL.
O petista quer barrar também as eleições de aliados de Bolsonaro, como Magno Malta (PL), que venceu o pleito para o Senado no Espírito Santo.
Jair Bolsonaro e Magno Malta se enecontraram recentemente
Jair Bolsonaro e Magno Malta são alvos de pedidos no TSE Crédito: Reprodução/ Instagram @magnomalta
“Os investigados promoveram ataques ao sistema eleitoral com efeitos concretos de intervenção na normalidade do transcurso das eleições”, diz a peça assinada pelos advogados Cristiano Zanin, Eugênio Aragão e Angelo Ferraro, conforme informou a jornalista Bela Megale, de O Globo.
À coluna, Magno afirmou estar tranquilo.
"Eu estou absolutamente tranquilo diante disso que soube pela imprensa, pois não recebi nenhuma notificação oficial e não cometi nenhum tipo de crime. Mas essa situação está sob responsabilidade jurídica do PL. Então, o partido irá tomar todas as providências em relação a esse pedido do PT. Estou em paz, até porque como um cidadão livre deste país eu sempre disse e sempre me posicionei em tudo que eu acreditei."

Veja Também

Daniel Silveira vai compor equipe de Magno Malta no Senado

"Só deixo o mandato por secretaria que tiver entrega", diz Gilson Daniel

Magno, apesar de eleito pelas mesmas urnas que derrotaram o atual presidente da República, faz coro às acusações sem provas ao sistema eleitoral.
“Queremos transparência nas eleições, ainda que isso custe o mandato dos já eleitos”, publicou o senador eleito nas redes sociais recentemente.

LEIA MAIS

Mais uma cidade do ES quer aumentar o número de vereadores

Homem forte de Casagrande segue no governo do ES

Mais vereadores na Serra para quê?

Magno Malta convida bolsonarista Daniel Silveira para ser chefe de gabinete

O Geraldo Alckmin de Renato Casagrande no ES

Letícia Gonçalves

Graduada em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo, ingressou na Rede Gazeta em 2006, como estagiaria no Gazeta Online/ CBN Vitoria. Em 2008, passou a atuar como reporter da radio. Em 2012, migrou para a editoria de Politica de A Gazeta, tambem como reporter. Exerceu a funcao de editora-adjunta de 2020 ate 2021, quando assumiu a coluna Leticia Goncalves.

Tópicos Relacionados

Jair Bolsonaro Lula magno malta PT
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Baralho cigano: previsão para os 12 signos de 20 a 26 de abril de 2026
Mulher lendo rótulo de alimentos
Aprenda a ler rótulos de alimentos e fazer escolhas mais saudáveis
Imagem de destaque
Dor nas costas, partos difíceis, dentes apinhados e sinusites: os 'defeitos' evolutivos que questionam ideia do 'design inteligente' do corpo humano

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados