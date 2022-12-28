Posse de Lula: saiba horário, como assistir e artistas confirmados

A posse de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) para seu terceiro mandato como presidente do Brasil vai acontecer no próximo domingo (1º), em Brasília (DF). Com a expectativa da presença de representantes de 120 países, a cerimônia terá início às 14h20, com a chegada de Lula e seu vice, Geraldo Alckmin (PSB), à Catedral Metropolitana de Brasília (DF). A seguir, será a vez do tradicional desfile de carro rumo ao Congresso Nacional para a sessão solene da posse. Antes e depois do evento, haverá shows na Esplanada dos Ministérios, com a participação de mais de 40 artistas. Confira todos os detalhes abaixo.
Que horas será a posse?
A cerimônia terá início às 13h45 com a chegada dos convidados, chefes de Estado e de governo. Às 14h20, será a vez de o presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva, chegar à Catedral de Brasília, acompanhado do vice, Geraldo Alckmin.
De acordo com o roteiro, logo depois Lula sairá de carro direção ao Congresso. Ainda falta definir se o percurso, com duração prevista de 10 minutos, será feito em veículo aberto ou blindado, por questões de segurança.
No parlamento, a sessão solene deve começar às 15h. Lá, Lula e Alckmin serão recebidos pelos presidentes da Câmara, Arthur Lira, e do Senado, Rodrigo Pacheco. Ambos farão o Compromisso Constitucional e assinarão o termo de posse. Depois, o novo presidente fará um pronunciamento à nação. A seguir, irá para a área externa do Congresso para uma cerimônia de honras militares.
Lula e Alckmin seguirão para o Palácio do Planalto. Lá, ao pé da rampa ou no parlatório, como é de praxe, o petista receberá a faixa presidencial. Como o atual presidente, Jair Bolsonaro (PL), não deverá estar presente à cerimônia, ainda não se sabe como ocorrerá a entrega da faixa ao novo presidente. Logo depois, Lula ainda participará da solenidade no Itamaraty, com recepção aos chefes de Estado.
- 13h45 – Chegada de convidados, chefes de Estado e de governo ao Congresso Nacional;
- 14h20 – Chegada do presidente eleito e vice-presidente à Catedral de Brasília;
- 14h30 – Desfile do cortejo presidencial em carro aberto, da Catedral de Brasília ao Congresso Nacional, em percurso que deve durar 10 minutos;
- 14h40 – Recepção de Lula e Alckmin no Congresso Nacional pelos presidentes da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, e do Senado, Rodrigo Pacheco;
- 15h – Abertura da sessão solene de posse de Luiz Inácio Lula da Silva;
- 15h50 - Deslocamento do presidente e do vice para a Sala de Audiências da Presidência do Senado;
- 16h05 - Saída do presidente da sala de audiências e início da cerimônia externa de honras militares;
- 16h20 - Saída do presidente e do vice para o Palácio do Planalto;
- 17h - Transferência da faixa presidencial;
- 17h30 - Recepção a chefes do Estado no Itamaraty.
Como assistir à posse
As principais emissoras de TV aberta transmitirão ao vivo a posse do presidente eleito. Globo, SBT e Band já anunciaram que vão alterar suas grades para exibir a cerimônia.
Na Globo, já no sábado (31), o Jornal Nacional será apresentado por William Bonner diretamente de Brasília. Ao lado de Renata Lo Prete, Bonner também comandará a transmissão da posse de Lula no domingo (1º), a partir das 14 horas.
O Fantástico também será exibido diretamente de Brasília pelas apresentadoras Poliana Abritta e Maju Coutinho.
A Band vai transmitir a cerimônia das 13h às 18h, sob o comando dos apresentadores Eduardo Oinegue e José Luiz Datena. Às 22h30, haverá uma edição especial do “Canal Livre” sobre a posse de Lula.
O SBT não divulgou detalhes da cobertura, mas a programação terá o comando do jornalista Marcelo Torres. A Record TV, a princípio, deve fazer flashes da cerimônia ao longo do domingo (1º).
Entre os canais fechados, a CNN anuncia uma cobertura ao vivo com mais de 13 horas de duração, tendo início às 8 horas. A GloboNews também fará a transmissão do evento desde as primeiras horas do domingo (1º).
Também será possível acompanhar a cerimônia pelo computador ou celular, por meio do Globoplay, serviço de streaming da TV Globo, pelo site oficial do SBT e da Band.
Shows no Festival do Futuro
Com organização da futura primeira-dama, Janja Lula, o “Festival do Futuro” vai acontecer na Esplanada dos Ministérios para festejar a posse de Lula, a partir das 10 horas. O evento contará com shows de diversos artistas, nos palcos Gal Costa e Elza Soares, nomes escolhidos em homenagem a duas cantoras que morreram em 2022.
O festival terá a apresentação de Titi Müller e Paulo Vieira e contará com transmissão online, mas ainda não foi divulgado em quais canais. Confira abaixo os nomes confirmados nos shows.
- Aíla
- Alessandra Leão
- Almério
- BaianaSystem
- Chico Cesar
- Daniel Ganjaman
- Duda Beat
- Fernanda Takai
- Fernanda Abreu
- Francisco El Hombre
- Gaby Amarantos
- Geraldo Azevedo
- Os Gilsons
- Jaloo
- Jards Macalé
- Johnny Hooker
- Juliano Maderada
- Kaê Guajajara
- Kleber Lucas
- Lirinha
- Luedji Luna
- Lukinhas
- Leonardo Gonçalves
- Leoni
- Marcelo Jeneci
- Margareth Menezes
- Maria Rita
- Martinho da Vila
- MC Rahell
- Odair José
- Otto
- Pablo Vittar
- Paulinho da Viola
- Paulo Miklos
- Paulo Vieira (apresentação)
- Rogéria Holtz
- Salgadinho
- Tereza Cristina
- Thalma de Freitas
- Titi Müller (apresentação)
- Tulipa Ruiz
- Urias
- Valesca Popozuda
- Zélia Duncan
Confira a programação dos shows
- 10h - Cortejo De Manifestações Populares
- 11h (Palco Elza Soares) - Show "Brasília de Todos os Ritmos"
- 12h30 (Palco Gal Costa) - Show Kleber Lucas Convida: Clóvis Pinho, Leonardo Gonçalves, Mn Mc E Sarah Renata
- 15h50 (Palco Gal Costa) - Show Juliano Maderada e Banda
- 18h30 (Palco Elza Soares) - Show "Futuro Ancestral" / Participações: Drik Barbosa, Marissol Mwab, Ellen Oléria, Fioti, Gog, Rael, Rappin Hood, Salgadinho E Gog
- 19h40 (Palco Gal Costa) - Show "Outra Vez Cantar" / Participações: Alessandra Leão, Chico César E Geraldo Azevedo, Fernanda Takai, Francisco El Hombre E Luê, Flor Gil, Johnny Hooker, Lirinha, Marcelo Jeneci, Odair José, Otto, Paulo Miklos, Tulipa Ruiz E Thalma De Freitas
- 20h55 (Palco Elza Soares) - Show "Amanã Vai Ser Outro Dia" / Participações: Aline Calixto, Fernanda Abreu, Jards Macalé, Maria Rita, Martinho Da Vila, Paula Lima, Leoni, Renegado, Rogeria Holtz, Teresa Cristina, Romero Ferro, Zélia Duncan E Delacruz
- 22h50 (Palco Gal Costa) - Show Baianasystem convida: Margareth Menezes
- 00h10 (Palco Elza Soares) - Show Gaby Amarantos Convida: Aíla, Kâe Guajajara e Jaloo
- 01h10 (Palco Gal Costa) - Show Duda Beat Convida: Almerio, Doralyce, Luedji Luna e Zé Ibarra
- 02h10 (Palco Gal Costa) - Show Pabllo Vittar Convida: Lukinhase Urias
- 03h10 (Palco Elza Soares) - Valesca Popozuda Convida: Mc Marks E Mc Rahell