Posse de Lula: saiba horário, como assistir e artistas confirmados

Lula e o vice, Alckmin, vão tomar posse no próximo domingo (1º) Crédito: Ricardo Stuckert/PT

A posse de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) para seu terceiro mandato como presidente do Brasil vai acontecer no próximo domingo (1º), em Brasília (DF). Com a expectativa da presença de representantes de 120 países, a cerimônia terá início às 14h20, com a chegada de Lula e seu vice, Geraldo Alckmin (PSB), à Catedral Metropolitana de Brasília (DF). A seguir, será a vez do tradicional desfile de carro rumo ao Congresso Nacional para a sessão solene da posse. Antes e depois do evento, haverá shows na Esplanada dos Ministérios, com a participação de mais de 40 artistas. Confira todos os detalhes abaixo.

Que horas será a posse?

A cerimônia terá início às 13h45 com a chegada dos convidados, chefes de Estado e de governo. Às 14h20, será a vez de o presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva, chegar à Catedral de Brasília, acompanhado do vice, Geraldo Alckmin.

De acordo com o roteiro, logo depois Lula sairá de carro direção ao Congresso. Ainda falta definir se o percurso, com duração prevista de 10 minutos, será feito em veículo aberto ou blindado, por questões de segurança.

No parlamento, a sessão solene deve começar às 15h. Lá, Lula e Alckmin serão recebidos pelos presidentes da Câmara, Arthur Lira , e do Senado, Rodrigo Pacheco . Ambos farão o Compromisso Constitucional e assinarão o termo de posse. Depois, o novo presidente fará um pronunciamento à nação. A seguir, irá para a área externa do Congresso para uma cerimônia de honras militares.

Lula e Alckmin seguirão para o Palácio do Planalto. Lá, ao pé da rampa ou no parlatório, como é de praxe, o petista receberá a faixa presidencial. Como o atual presidente, Jair Bolsonaro (PL), não deverá estar presente à cerimônia, ainda não se sabe como ocorrerá a entrega da faixa ao novo presidente. Logo depois, Lula ainda participará da solenidade no Itamaraty, com recepção aos chefes de Estado.

13h45 – Chegada de convidados, chefes de Estado e de governo ao Congresso Nacional;

Chegada de convidados, chefes de Estado e de governo ao Congresso Nacional; 14h20 – Chegada do presidente eleito e vice-presidente à Catedral de Brasília;

Chegada do presidente eleito e vice-presidente à Catedral de Brasília; 14h30 – Desfile do cortejo presidencial em carro aberto, da Catedral de Brasília ao Congresso Nacional, em percurso que deve durar 10 minutos;

Desfile do cortejo presidencial em carro aberto, da Catedral de Brasília ao Congresso Nacional, em percurso que deve durar 10 minutos; 14h40 – Recepção de Lula e Alckmin no Congresso Nacional pelos presidentes da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, e do Senado, Rodrigo Pacheco;

Recepção de Lula e Alckmin no Congresso Nacional pelos presidentes da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, e do Senado, Rodrigo Pacheco; 15h – Abertura da sessão solene de posse de Luiz Inácio Lula da Silva;

Abertura da sessão solene de posse de Luiz Inácio Lula da Silva; 15h50 - Deslocamento do presidente e do vice para a Sala de Audiências da Presidência do Senado;



Deslocamento do presidente e do vice para a Sala de Audiências da Presidência do Senado; 16h05 - Saída do presidente da sala de audiências e início da cerimônia externa de honras militares;



Saída do presidente da sala de audiências e início da cerimônia externa de honras militares; 16h20 - Saída do presidente e do vice para o Palácio do Planalto;



Saída do presidente e do vice para o Palácio do Planalto; 17h - Transferência da faixa presidencial;

Transferência da faixa presidencial; 17h30 - Recepção a chefes do Estado no Itamaraty.

Como assistir à posse

As principais emissoras de TV aberta transmitirão ao vivo a posse do presidente eleito. Globo, SBT e Band já anunciaram que vão alterar suas grades para exibir a cerimônia.

Na Globo, já no sábado (31), o Jornal Nacional será apresentado por William Bonner diretamente de Brasília. Ao lado de Renata Lo Prete, Bonner também comandará a transmissão da posse de Lula no domingo (1º), a partir das 14 horas.

O Fantástico também será exibido diretamente de Brasília pelas apresentadoras Poliana Abritta e Maju Coutinho.

A Band vai transmitir a cerimônia das 13h às 18h, sob o comando dos apresentadores Eduardo Oinegue e José Luiz Datena. Às 22h30, haverá uma edição especial do “Canal Livre” sobre a posse de Lula.

O SBT não divulgou detalhes da cobertura, mas a programação terá o comando do jornalista Marcelo Torres. A Record TV, a princípio, deve fazer flashes da cerimônia ao longo do domingo (1º).

Entre os canais fechados, a CNN anuncia uma cobertura ao vivo com mais de 13 horas de duração, tendo início às 8 horas. A GloboNews também fará a transmissão do evento desde as primeiras horas do domingo (1º).

Também será possível acompanhar a cerimônia pelo computador ou celular, por meio do Globoplay, serviço de streaming da TV Globo, pelo site oficial do SBT e da Band.

Shows no Festival do Futuro

Com organização da futura primeira-dama, Janja Lula, o “Festival do Futuro” vai acontecer na Esplanada dos Ministérios para festejar a posse de Lula, a partir das 10 horas. O evento contará com shows de diversos artistas, nos palcos Gal Costa e Elza Soares, nomes escolhidos em homenagem a duas cantoras que morreram em 2022.

O festival terá a apresentação de Titi Müller e Paulo Vieira e contará com transmissão online, mas ainda não foi divulgado em quais canais. Confira abaixo os nomes confirmados nos shows.

Aíla

Alessandra Leão

Almério

BaianaSystem

Chico Cesar

Daniel Ganjaman

Duda Beat

Fernanda Takai

Fernanda Abreu

Francisco El Hombre

Gaby Amarantos

Geraldo Azevedo

Os Gilsons

Jaloo

Jards Macalé

Johnny Hooker

Juliano Maderada

Kaê Guajajara

Kleber Lucas

Lirinha

Luedji Luna

Lukinhas

Leonardo Gonçalves

Leoni

Marcelo Jeneci

Margareth Menezes

Maria Rita

Martinho da Vila

MC Rahell

Odair José

Otto

Pablo Vittar

Paulinho da Viola

Paulo Miklos

Paulo Vieira (apresentação)

Rogéria Holtz

Salgadinho

Tereza Cristina

Thalma de Freitas

Titi Müller (apresentação)

Tulipa Ruiz

Urias

Valesca Popozuda

Zélia Duncan

Confira a programação dos shows