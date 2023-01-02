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Tragédia em família

Em bairros diferentes: jovem é morto com 13 tiros e pai é baleado no ES

Criminosos dos bairros Operário, em Cariacica, e Industrial, em Viana, disputam pontos de drogas nas regiões. Outras três pessoas também foram baleadas nos ataques
Jaciele Simoura

Jaciele Simoura

Publicado em 

02 jan 2023 às 13:21

Publicado em 02 de Janeiro de 2023 às 13:21

Jhony da Cruz Barreto, de 20 anos, foi morto com 13 tiros no bairro Operário, em Cariacica
Jhony da Cruz Barreto, de 20 anos, foi morto com 13 tiros no bairro Operário, em Cariacica Crédito: Divulgação
Uma triste coincidência marcou uma família no primeiro dia de 2023. Um jovem de 20 anos, identificado como Jhony da Cruz Barreto, foi morto a tiros no bairro Operário, Cariacica, na tarde deste domingo (1). Quando familiares foram informar ao pai da vítima sobre a morte do filho, descobriram que o homem havia sido baleado momentos antes, no bairro Industrial, em Viana.
De acordo com informações do repórter André Falcão, da TV Gazeta, moradores das duas regiões relataram que os bairros vivem uma guerra por pontos de drogas e que, no dia anterior ao crime, 31 de dezembro, véspera do réveillon, criminosos passaram de moto nos dois bairros avisando que atirariam em que estivesse na rua.
Testemunhas ainda contaram à reportagem da TV Gazeta que Jhony estava de moto com um amigo na garupa quando dois homens, também de moto, passaram atirando. Jhony foi atingido por 13 disparos, seis somente na cabeça. Além disso, os criminosos ainda atropelaram o jovem.
O amigo que estava na garupa, e um morador da região, também  foram baleados.
Ao irem contar sobre a morte de Jhony para o seu pai, um mecânico de 46 anos, os familiares descobriram que o homem também tinha sido baleado no bairro Industrial, em Viana. De acordo com o repórter André Falcão, da TV Gazeta, policiais afirmam que os mesmos homens que mataram o jovem de 20 anos, passaram antes no bairro Industrial de moto também atirando.
Um homem que estava próximo foi baleado na perna e o pai de Jhony levou um tiro na barriga.
Sobre a ocorrência do bairro Industrial, a Polícia Militar informou que os dois baleados foram socorridos até o Pronto Atendimento de Arlindo Vilasch, em Viana. Um terceiro indivíduo foi localizado no mesmo PA alvejado. As três vítimas foram transferidas para o Hospital Estadual de Urgência e Emergência, em Vitória. 
Ainda sobre essa ocorrência, a Polícia Civil informou que o caso foi registrado como tentativa de homicídio e seguirá sob investigação da Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Viana e até o momento nenhum suspeito foi detido.
A reportagem demandou as assessorias das duas corporações sobre a ocorrência do bairro Operário, em Cariacica, mas ainda não teve retorno. Esse texto será atualizado assim que houver resposta.

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