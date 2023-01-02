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Violência

Mulher morre e homem fica ferido em ataque a tiros em Linhares

Segundo a Polícia Civil, o casal estava em um bar quando os atiradores chegaram no local e realizaram os disparos. O homem foi socorrido para o Hospital Rio Doce
Viviane Maciel

Viviane Maciel

Publicado em 

02 jan 2023 às 10:26

Publicado em 02 de Janeiro de 2023 às 10:26

Um casal foi baleado na noite deste domingo (31), no bairro Boa Esperança, em Linhares
Um casal foi baleado na noite deste domingo (31), no bairro Boa Esperança, em Linhares Crédito: Leitor | A Gazeta
Um casal foi baleado na noite deste domingo (31), no bairro Boa Esperança, em Linhares, no Norte do Espírito Santo. Segundo a Polícia Civil, os dois estavam em um bar quando os atiradores chegaram ao local e realizaram os disparos. Ambos foram atingidos e o homem foi socorrido para o Hospital Rio Doce, no município. A mulher não resistiu aos ferimentos e morreu no local. As vítimas não foram identificadas.
“Esse foi o primeiro homicídio do ano (em Linhares). Não descartamos nenhuma possibilidade, mas pelas características do crime parece uma execução relacionada com o tráfico de entorpecentes”, disse o titular da Delegacia Regional de Linhares, delegado Fabrício Lucindo, ao repórter Tiago Félix, da TV Gazeta Norte.
A Polícia Civil informou que as investigações na Delegacia Especializada em Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Linhares estão em andamento e até o momento nenhum suspeito foi detido.
O corpo da mulher foi encaminhado para o Serviço Médico Legal (SML) de Linhares, para ser necropsiado e liberado para os familiares. A Polícia Civil disse que a população pode denunciar através do Disque-denúncia (181) ou repassar informações que ajudem as polícias na elucidação de delitos. A ligação é gratuita e pode ser realizada em qualquer município do Estado.

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