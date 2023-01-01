Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Rio Pancas

Corpo de homem é encontrado em rio de Colatina, no Noroeste do ES

A Polícia Civil comunicou que o corpo da vítima não aparentava sinais de violência e não possuía identificação
Lara Mireny

Publicado em 01 de Janeiro de 2023 às 15:16

Um corpo foi encontrado no Rio Pancas, próximo a Cachoeiro do Oito, em Colatina, no Noroeste do Estado. A Polícia Civil (PC) informou que foi acionada na manhã deste domingo (1º), por volta das 10h50, para realizar a perícia do caso.
Viatura da Polícia Civil do Estado do Espírito Santo
A perícia da Polícia Civil foi acionada na manhã deste domingo (1º) para atender a ocorrência Crédito: Carlos Alberto Silva
Polícia Militar (PM) foi acionada por populares para verificar a informação de que havia um corpo boiando às margens do Rio Pancas. No local, os militares confirmaram o encontro de cadáver.
Segundo a PC, o corpo da vítima, do sexo masculino, não aparentava sinais de violência, não possuía identificação e foi encaminhado para o Serviço Médico Legal (SML) de Colatina, para ser identificado, necropsiado e posteriormente liberado para os familiares.
A reportagem procurou mais informações com o Corpo de Bombeiros, porém, o retorno que recebeu foi que a equipe não atuou nessa ocorrência.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Colatina Polícia Civil
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados