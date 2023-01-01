Corpo de homem é encontrado em rio de Colatina, no Noroeste do ES

Um corpo foi encontrado no Rio Pancas, próximo a Cachoeiro do Oito, em Colatina, no Noroeste do Estado. A Polícia Civil (PC) informou que foi acionada na manhã deste domingo (1º), por volta das 10h50, para realizar a perícia do caso.
A Polícia Militar (PM) foi acionada por populares para verificar a informação de que havia um corpo boiando às margens do Rio Pancas. No local, os militares confirmaram o encontro de cadáver.
Segundo a PC, o corpo da vítima, do sexo masculino, não aparentava sinais de violência, não possuía identificação e foi encaminhado para o Serviço Médico Legal (SML) de Colatina, para ser identificado, necropsiado e posteriormente liberado para os familiares.
A reportagem procurou mais informações com o Corpo de Bombeiros, porém, o retorno que recebeu foi que a equipe não atuou nessa ocorrência.