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Em Vila Velha

Suspeitos de assaltos são perseguidos, agredidos e presos em Itapuã

Jovens, de 28 anos e 22 anos, foram agredidos em duas ocorrências distintas de assalto no mesmo bairro, na noite deste domingo (1°); após atendimento médico, eles foram levados a um presídio
Jaciele Simoura

Jaciele Simoura

Publicado em 

02 jan 2023 às 11:40

Publicado em 02 de Janeiro de 2023 às 11:40

Dois jovens, de 22 e 28 anos, foram agredidos por populares e acabaram presos na noite deste domingo (1), em Itapuã, Vila Velha. Os dois são suspeitos de terem cometido um assalto no bairro, e um deles chegou a ser amarrado com fios nas pernas após ser agredido. Imagens registradas no momento da agressão ao primeiro suspeito detido.
Segundo a Polícia Militar, durante patrulhamento em Itapuã, populares informaram aos policiais que havia uma vítima de roubo perseguindo a pé dois indivíduos. Ao entrar na rua Porto Alegre, a equipe se deparou com algumas pessoas cercando um homem de 28 anos, que já estava deitado no chão e com as pernas amarradas com fios.
Um indivíduo se apresentou aos militares e disse que, ao descer do apartamento dele, dois homens se aproximaram anunciando o assalto. A vítima afirmou que um dos suspeitos tentou esfaqueá-lo e o comparsa arrancou o cordão e o relógio dele, fugindo em seguida
A repórter Daniela Carla, da TV Gazeta,  apurou que o homem roubado estava acompanhado de mulheres, que correram e pediram ajuda. Populares se aproximaram e agrediram o suspeito, além de amarrá-lo até a chegada da polícia.
Enquanto os policiais se deslocavam para o hospital para que o suspeito recebesse atendimento médico, os policiais se depararam com outra vítima de roubo entrando em luta corporal com o outro suspeito de 22 anos, que havia fugido. Ele portava uma faca.
A vítima disse que trabalhava como motoboy de uma lanchonete quando o indivíduo tentou esfaqueá-lo e roubar a motocicleta dele. O suspeito foi detido, porém, não estava com os produtos do roubo. Os dois homens foram encaminhados para o Hospital Estadual de Urgência e Emergência (HEUE), em Vitória. Após atendimento médico, os suspeitos foram levados para a 2ª Delegacia Regional de Vila Velha.
De acordo com a Polícia Civil, eles foram autuados em flagrante por roubo qualificado e encaminhados para o Centro de Triagem de Viana (CTV).

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