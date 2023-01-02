Capotamento deixa um morto e 4 feridos na BR 262, em Domingos Martins

Um capotamento foi registrado na manhã desta segunda-feira (2) na BR-262, km 82, altura de Aracê, distrito de Domingos Martins, Região Serrana do Espírito Santo. De acordo com informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), quatro pessoas ficaram feridas e uma morreu.

Ainda segundo a corporação, a passageira que morreu tinha 53 anos e era de Belo Horizonte, em Minas Gerais. Já as vítimas com lesões leves foram: o condutor, de 52 anos, de Ibirité (MG), que estava com a Carteira Nacional de Habilitação (CNH) vencida; um adolescente, de 15 anos; uma mulher de 77 anos, também de Belo Horizonte; e outro homem, de 49 anos, de Pedro Leopoldo (MG).