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Aracê

Capotamento deixa um morto e 4 feridos na BR 262, em Domingos Martins

O acidente foi registrado na manhã desta segunda-feira no Km 82, na altura de Aracê, distrito de Domingos Martins
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

02 jan 2023 às 10:06

Publicado em 02 de Janeiro de 2023 às 10:06

Capotamento deixa 4 feridos e um morto na BR 262, em Domingos Martins
Capotamento deixa 4 feridos e um morto na BR 262, em Domingos Martins Crédito: Leitor | A Gazeta
Um capotamento foi registrado na manhã desta segunda-feira (2) na BR-262, km 82, altura de Aracê, distrito de Domingos Martins, Região Serrana do Espírito Santo. De acordo com informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), quatro pessoas ficaram feridas e uma morreu.
Ainda segundo a corporação, a passageira que morreu tinha 53 anos e era de Belo Horizonte, em Minas Gerais. Já as vítimas com lesões leves foram: o condutor, de 52 anos, de Ibirité (MG), que estava com a Carteira Nacional de Habilitação (CNH) vencida; um adolescente, de 15 anos; uma mulher de 77 anos, também de Belo Horizonte; e outro homem, de 49 anos, de Pedro Leopoldo (MG).
A PRF também informou que o veículo onde as vítimas estavam, um Ford Ecosport, seguia sentido Vitória quando perdeu o controle. Após invadir a contramão, o carro colidiu contra a proteção lateral e capotou em seguida, de acordo com a corporação. 

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