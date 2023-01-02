Casagrande promete 5 mil vagas em concursos no primeiro ano do novo governo
O governador Renato Casagrande (PSB) prometeu cinco mil vagas em concursos públicos no seu primeiro ano de governo, incluindo alguns já em andamento. A promessa foi feita durante entrevista concedida à imprensa neste domingo (1º), após a solenidade em que foi reconduzido ao cargo, realizada no Palácio Anchieta.
Entre os órgãos que devem ter oferta de vagas em 2023 estão: a Procuradoria-Geral do Estado (PGE), a Secretaria de Estado da Educação (Sedu) e a Fundação Inova Capixaba, responsável por gerenciar hospitais no Espírito Santo.
Casagrande citou ainda concursos em andamento no Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper), no Instituto de Defesa Agropecuária e Florestal do Espírito Santo (Idaf) e na área da Segurança Pública.
Em relação à educação, o governador reforçou promessa que fez no dia seguinte à reeleição de que pretende fazer concursos mais frequentes para reduzir a quantidade de profissionais da educação com contratos de designação temporária, os chamados DTs.
Outra promessa reiterada pelo governador durante a entrevista foi a de fazer concurso em todos os anos da nova gestão para a área da segurança. Porém, Casagrande esclareceu que já há concurso com mais de mil vagas em andamento para a Polícia Militar e, por isso, possivelmente não será aberto um novo concurso em 2023.
“Meu desejo é fazer concurso com cerca de 400 a 500 vagas todos os anos (na área da segurança)”, acrescentou o socialista.