Casagrande é reconduzido ao cargo de governador do ES no Palácio Anchieta Crédito: Carlos Alberto Silva

Your browser does not support the audio element. Casagrande promete 5 mil vagas em concursos no primeiro ano do novo governo

Entre os órgãos que devem ter oferta de vagas em 2023 estão: a Procuradoria-Geral do Estado (PGE), a Secretaria de Estado da Educação (Sedu) e a Fundação Inova Capixaba, responsável por gerenciar hospitais no Espírito Santo.

Casagrande citou ainda concursos em andamento no Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper), no Instituto de Defesa Agropecuária e Florestal do Espírito Santo (Idaf) e na área da Segurança Pública.

Outra promessa reiterada pelo governador durante a entrevista foi a de fazer concurso em todos os anos da nova gestão para a área da segurança . Porém, Casagrande esclareceu que já há concurso com mais de mil vagas em andamento para a Polícia Militar e, por isso, possivelmente não será aberto um novo concurso em 2023.