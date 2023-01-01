Os maiores desafios que Lula e Casagrande vão enfrentar no terceiro mandato

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Pacificação do país e do Estado

Pacificar o país e o Estado, depois de uma eleição hiperpolarizada, como destaca o cientista político João Gualberto, vai ser o primeiro desafio dos governos Lula e Renato Casagrande. A economista Carla Beni fala em deixar claro o papel de cada Poder — Executivo, Legislativo e Judiciário — para reduzir os conflitos que marcaram os últimos quatro anos na esfera federal. Ela e Gualberto defendem que Lula deve deixar claro que vai governar para todos o tempo todo. Para ele, as equipes formadas devem contemplar a correlação de forças políticas, tanto no governo federal quanto no estadual. Já a cientista política e professora da Unicamp Luciana Tatagiba destaca que será necessária muita articulação política para conduzir o país com a divisão que se firmou durante a eleição e com a pequena diferença de votos entre Lula e o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL). "Bolsonaro perdeu a eleição, mas o fenômeno que o elegeu se fortaleceu. O primeiro desafio do Lula é pacificar e repactuar acordos mínimos entre os campos em disputa", afirma.

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Tirar o Brasil do mapa da fome

O Brasil voltou ao mapa da fome da Organização das Nações Unidas (ONU) e a situação se agravou nos últimos anos, com a pandemia da Covid-19. De acordo com dados do Segundo Inquérito Nacional sobre Insegurança Alimentar, 33,1 milhões de pessoas no Brasil não têm o que comer e 125,2 milhões de brasileiros (58,7% da população) convivem com a insegurança alimentar em algum grau: leve, moderado ou grave. Para Beni, "retirar o Brasil do mapa da fome é o maior desafio de todos" do governo federal. Tatagiba ressalta que vai precisar dar resposta ainda no primeiro ano de mandato. "O que permitiu o país sair do mapa da fome no mandato anterior de Lula é diferente de agora, com o país numa situação econômica muito mais complicada, num contexto de enorme arrocho econômico", destaca a cientista política.

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Políticas nas áreas da educação e da ciência

Além de enfrentar os reflexos da pandemia na educação, como evasão escolar e déficit de aprendizagem, os novos governos terão de lidar com o desmonte das políticas públicas voltadas para a ciência e a tecnologia nos últimos quatro anos. Carla Beni cita a necessidade de valorização do incentivo à pesquisa, com aumento do valor das bolsas de metrado e doutorado. O economista Ricardo Paixão salienta que, no contexto do Espírito Santo, é preciso articular melhor "os centros de educação com os arranjos produtivos do Estado", para que haja possibilidade de qualificação de mão de obra especializada para atender às necessidades econômicas locais, sem que as empresas precisem recorrer a outros Estados para quase toda a sua força produtiva. "Há uma demanda por profissionais altamente qualificados em vários setores e, se houver oferta de qualificação no Estado, isso gera emprego, renda e aumenta o consumo consciente", completa o economista e professor da Faceli.

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Fortalecimento do SUS e qualidade do investimento

"Um desafio grande é reforçar a estrutura do SUS, porque ele foi muito desgastado depois da pandemia. Há atrasos e filas de espera, esgotamento de profissionais", pontua a economista e professora dos MBAs da FGV. A superação das dificuldades na área da saúde passam também, na avaliação de Luciana Tatagiba, por uma melhor qualidade do investimento na área e pela capacidade de dar respostas à população. Além disso, o governo federal vai precisar remontar e reconstruir muitas políticas públicas da área da saúde desmontadas na gestão Bolsonaro. Uma delas é a cobertura vacinal infantil, em que o Brasil era referência mundial e aparece hoje entre os dez países com menor cobertura vacinal, conforme dados divulgados pelo Fundo das Nações Unidas para a Infância (Unicef) — a taxa caiu de 93,1% para 71,49%.

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Reforma tributária e fortalecimento da economia

Para o fortalecimento da economia e a redução das desigualdades no país, Carla Beni defende uma reforma tributária "que realmente tribute mais a renda, o patrimônio, e menos o consumo final". Ela defende a implementação da taxação das grandes fortunas e o aumento da alíquota para quem ganha mais e cita que a média da alíquota do Imposto de Renda (IR) nas maiores economias é de 42%, enquanto no Brasil é de 27,5%. "A gente tributa pouco quem ganha mais. Por isso, essa reforma tributária é muito relevante do ponto de vista das reformas", frisa. Já Ricardo Paixão aponta a necessidade de medidas para ajudar a parcela da população que "está passando por uma asfixia financeira", nas quais entende que é preciso haver articulação com a qualificação para gerar melhoria da renda. "É preciso ter essa escadinha para melhorar a posição das pessoas no mercado de trabalho e para que elas saiam do endividamento. É preciso criar mecanismos para a economia local prosperar. Os arranjos produtivos precisam ser incentivados", comenta o economista sobre o Espírito Santo.

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Reforçar as pautas ambientais

O reforço da política ambiental nacional é considerado estratégico do ponto de vista interno e também para a política externa brasileira, na avaliação de Luciana Tatagiba. Já a economista Carla Beni ressalta que o Brasil precisa se inserir novamente nas discussões sobre meio ambiente no cenário mundial. O tema tem relação direta com a área da agricultura e, consequentemente, com a produção agrícola nacional. Deve estar alinhado com questões de preservação ambiental, pois algumas das principais críticas ao governo Bolsonaro por parte de organismos internacionais estão relacionadas à atuação na área de meio ambiente, já que houve avanço de desmatamento nos últimos anos na Amazônia.

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Ascensão da direita e da extrema-direita no Brasil e no ES