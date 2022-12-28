Câmara de Vereadores de Vila Velha Crédito: Vitor Jubini

Em votação relâmpago na última sessão do ano, os vereadores de Vila Velha aprovaram um projeto de resolução em que mais que dobram os próprios salários. A votação ocorreu em sessão extraordinária iniciada logo após a última sessão do ano, na última segunda-feira (26). O aumento começa a valer a partir da próxima legislatura, em 2025.

A proposta aprovada por todos os vereadores presentes aumenta em 93% o salário dos parlamentares. Atualmente o salário dos vereadores está em R$ 7.875,80 e, a partir de 2025, será de R$ 15.193,35. O subsídio dos vereadores de Vila Velha foi fixado em 2009 no valor de R$ 7.430,00 e chegou ao valor atual com revisões gerais anuais da inflação. Considerando o valor anterior, o aumento mais que dobrou, visto que a reajuste chega a 104%.

Do anúncio da votação pelo presidente da Casa, Bruno Lorenzutti (Podemos), passando pela leitura do projeto pelo vereador Léo Pitoba (Agir), que é 1° secretário da Mesa, até a finalização da votação feita pelos vereadores, tudo durou pouco mais de 40 segundos. A autoria do projeto é da Mesa Diretora.

Dos 17 vereadores da Casa, 15 estavam presentes. De acordo com o registro de votação feito no painel, todos os presentes foram favoráveis a medida.

Your browser does not support the audio element. Vila Velha: salário de vereadores vai quase dobrar em 2025

Votaram a favor

Anadelso Pereira (Podemos)

Bruno Lorenzutti (Podemos)

Devanir Ferreira (Republicanos)

D'Orleans Sagais (PV)

Fábio do Vale (Patriota)

Flávio Pires (Agir)

João Batista Tita (PSD)

Joel Rangel (PTB)

Jonimar (PSC)

Léo Pindoba (Agir)

Osvaldo Maturano (PSDB)

Patrícia Crizanto (PSB)

Renzo Mendes (PP)

Rogério Cardoso (Podemos)

Welber da Segurança (PSDB)

Ausências

Devacir Rabello (PL)

Romulo Lacerda (PTB)

No Diário Oficial da Câmara, publicado no dia seguinte da votação, a resolução afirma que as despesas decorrentes da presente resolução correrão à conta de dotação própria do orçamento do Poder Legislativo Municipal.

Entre as justificativas que constam no projeto de resolução n°8086/2022, a Mesa Diretora informa que os subsídios dos vereadores de Vila velha estão congelados desde 2009, quando foi fixado o valor de R$ 7.430 para a legislatura de 2009-2012. Atualmente, o subsídio se encontra em R$ 7.875,80.

"Ademais, o subsídio dos vereadores de Vila Velha não tem reajuste para reposição das perdas inflacionárias desde o ano de 2009, e a inflação acumulada entre o período de 2009 a 2022, foi de aproximadamente 122,42%, o representaria um valor de subsídio atualizado de R$ 16.525,66, de acordo com IPCA/IBGE", diz o texto do projeto de lei.

Procurada para comentar a decisão, a Câmara Municipal de Vila Velha informou que o reajuste salarial dos vereadores aprovado durante Sessão Ordinária realizada na ultima segunda-feira (26) só entrará em vigência em 2025, com os vereadores eleitos para a 20° Legislatura (2025-2028).

"Informamos ainda que são 15 anos sem reajustes nos subsídios e que o valor está abaixo da inflação do período e bem abaixo do que prevê e autoriza a constituição Federal. Ressaltamos ainda, que vereadores de Vila Velha não dispõem de verba de gabinete, gasolina, celular institucional, carro e nenhum outro benefício", disse a Câmara, por nota.

A Casa de Leis foi questionada também sobre o impacto financeiro da medida, mas não respondeu.

Reajuste deputados e governador

Governador: de R$ 25.231,90 para R$ 29.496,99

Vice-governador: de R$ 22.925,76 para R$ 26.801,03

Secretários: de R$ 20.076,99 para R$ 23.470,72

Deputados estaduais: recebem atualmente R$ 25.322,25, valor que pode chegar a R$ 34.774,64 em 2025. No caso dos deputados, o aumento será escalonado.