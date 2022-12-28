Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Votação relâmpago

Vila Velha: salário de vereadores vai quase dobrar em 2025

Câmara aprovou reajuste em votação relâmpago na última sessão do ano. Atualmente o salário dos vereadores está em R$ 7.875,80 e, a partir de 2025, será de R$ 15.193,35

Publicado em 28 de Dezembro de 2022 às 19:16

Leticia Orlandi

Leticia Orlandi

Publicado em 

28 dez 2022 às 19:16
Câmaras e prefeituras
Câmara de Vereadores de Vila Velha Crédito: Vitor Jubini
Em votação relâmpago na última sessão do ano, os vereadores de Vila Velha aprovaram um projeto de resolução em que mais que dobram os próprios salários. A votação ocorreu em sessão extraordinária iniciada logo após a última sessão do ano, na última segunda-feira (26). O aumento começa a valer a partir da próxima legislatura, em 2025.
A proposta aprovada por todos os vereadores presentes aumenta em 93% o salário dos parlamentares. Atualmente o salário dos vereadores está em R$ 7.875,80 e, a partir de 2025, será de R$ 15.193,35. O subsídio dos vereadores de Vila Velha foi fixado em 2009 no valor de R$ 7.430,00 e chegou ao valor atual com revisões gerais anuais da inflação. Considerando o valor anterior, o aumento mais que dobrou, visto que a reajuste chega a 104%.
Do anúncio da votação pelo presidente da Casa, Bruno Lorenzutti (Podemos), passando pela leitura do projeto pelo vereador Léo Pitoba (Agir), que é 1° secretário da Mesa, até a finalização da votação feita pelos vereadores, tudo durou pouco mais de 40 segundos. A autoria do projeto é da Mesa Diretora.
Dos 17 vereadores da Casa, 15 estavam presentes. De acordo com o registro de votação feito no painel, todos os presentes foram favoráveis a medida. 
Vila Velha: salário de vereadores vai quase dobrar em 2025
Votaram a favor
  • Anadelso Pereira (Podemos)
  • Bruno Lorenzutti (Podemos)
  • Devanir Ferreira (Republicanos)
  • D'Orleans Sagais (PV)
  • Fábio do Vale (Patriota)
  • Flávio Pires (Agir)
  • João Batista Tita (PSD)
  • Joel Rangel (PTB)
  • Jonimar (PSC)
  • Léo Pindoba (Agir)
  • Osvaldo Maturano (PSDB)
  • Patrícia Crizanto (PSB)
  • Renzo Mendes (PP)
  • Rogério Cardoso (Podemos)
  • Welber da Segurança (PSDB)
Ausências
  • Devacir Rabello (PL)
  • Romulo Lacerda  (PTB)
No Diário Oficial da Câmara, publicado no dia seguinte da votação, a resolução afirma que  as despesas decorrentes da presente resolução correrão à conta de dotação própria do orçamento do Poder Legislativo Municipal.

Veja Também

Vem aí mais um reajuste, desta vez para os juízes do ES

Veja quanto vão custar os reajustes aos salários de deputados e governador no ES

Entre as justificativas que constam no projeto de resolução n°8086/2022, a Mesa Diretora informa que os subsídios dos vereadores de Vila velha estão congelados desde 2009, quando foi fixado o valor de R$ 7.430 para a legislatura de 2009-2012. Atualmente, o subsídio se encontra em R$ 7.875,80.
"Ademais, o subsídio dos vereadores de Vila Velha não tem reajuste para reposição das perdas inflacionárias desde o ano de 2009, e a inflação acumulada entre o período de 2009 a 2022, foi de aproximadamente 122,42%, o representaria um valor de subsídio atualizado de R$ 16.525,66, de acordo com IPCA/IBGE", diz o texto do projeto de lei.
Procurada para comentar a decisão, a Câmara Municipal de Vila Velha informou que o reajuste salarial dos vereadores aprovado durante Sessão Ordinária realizada na ultima segunda-feira (26) só entrará em vigência em 2025, com os vereadores eleitos para a 20° Legislatura (2025-2028). 
"Informamos ainda que são 15 anos sem reajustes nos subsídios e que o valor está abaixo da inflação do período e bem abaixo do que prevê e autoriza a constituição Federal. Ressaltamos ainda, que vereadores de Vila Velha não dispõem de verba de gabinete, gasolina, celular institucional, carro e nenhum outro benefício", disse a Câmara, por nota.
A Casa de Leis foi questionada também sobre o impacto financeiro da medida, mas não respondeu. 

Reajuste deputados e governador

Na semana passada, foi aprovado na Assembleia Legislativa um projeto que prevê reajuste do salário de governador, vice-governador, secretário de Estado e deputados estaduais do Espírito Santo, na última sessão do ano. Os subsídios mensais do governador, do vice-governador e dos secretários de Estado, passam a ser, respectivamente, de R$ 29.496,99, R$ 26.801,03 e R$ 23.470,72.
  • Governador: de R$ 25.231,90 para R$ 29.496,99
  • Vice-governador: de R$ 22.925,76 para R$ 26.801,03 
  • Secretários: de R$ 20.076,99 para R$ 23.470,72
  • Deputados estaduais: recebem atualmente R$ 25.322,25, valor que pode chegar a R$ 34.774,64 em 2025. No caso dos deputados, o aumento será escalonado.
No caso dos deputados, o reajuste será escalonado: em janeiro de 2023, R$ 29.469,99; a partir de 1º de abril, R$ 31.238,19; em 1º de fevereiro de 2024, R$ 33.006,39; e a partir de 1º de fevereiro de 2025, R$ 34.774,64.

Veja Também

Vem aí mais um reajuste, desta vez para os juízes do ES

Lula acena com reajuste 'gradual' para servidores públicos

Piso da enfermagem: 22 mil com carteira assinada terão reajuste no ES

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Assembleia Legislativa do ES Vila Velha Núcleo ag
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Ataque a tiros em pirâmides do México deixa turista morta e várias pessoas feridas
Imagem BBC Brasil
Governo Trump manda delegado da PF que ajudou ICE a prender Ramagem deixar os EUA
Agência do Banco do Brasil em Baixo Guandu voltou a funcionar normalmente
Agência do Banco do Brasil volta a funcionar e não vai fechar em Baixo Guandu

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados