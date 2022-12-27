Vem aí mais um reajuste, desta vez para os juízes do ES

Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, em Vitória Crédito: Carlos Alberto Silva

O Congresso Nacional já aprovou um reajuste de 18% aos salários dos ministros do Supremo Tribunal Federal (STF). Falta apenas a sanção do presidente da República. Jair Bolsonaro (PL) pode usar a caneta ou deixar a tarefa para o novo presidente, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), que assume dia 1ª de janeiro.

O aumento vai ser escalonado. O subsídio dos ministros começa a ser reajustado em abril de 2023. Até fevereiro de 2025, a cifra vai passar dos atuais R$ 39.293,32 brutos para R$ 46.366,19.

O impacto nos contracheques dos juízes que atuam na Justiça Estadual do Espírito Santo vai ser imediato.

De acordo com o Código de Organização Judiciária do Estado do Espírito Santo (Lei 234/02), os salários dos magistrados estão diretamente relacionados ao dos ministros da Corte Suprema.

Assim, o subsídio de um desembargador do TJES tem que ser o correspondente a 90,25% do que recebe um ministro do STF. O salário de um juiz de Direito, por sua vez, é o equivalente a 95% do subsídio de um desembargador.

Já um juiz substituto conta com 90% do salário de um desembargador.

Não é necessária a aprovação de nenhuma outra lei para que o aumento nos salários dos ministros do Supremo impacte a folha de pagamento do Judiciário estadual.

O próprio Supremo, autor do projeto de lei que prevê o reajuste, calculou quanto o reajuste vai custar à Corte: R$ 910.317,00 em 2023. Isso considerando apenas os salários dos ministros.

O reajuste também vai causar um efeito cascata nos salários dos ministros de tribunais superiores e dos juízes federais. Considerando os membros do Poder Judiciário da União, o impacto será de R$ 255,38 milhões.

O dinheiro para pagar os juízes estaduais, entretanto, sai dos cofres estaduais.

Isso o Supremo não calculou.

A coluna poderia fazer uma conta "de padaria", como se diz, considerando os 280 juízes e os 30 desembargadores que integram o Tribunal de Justiça do Espírito Santo.

Ocorre que o impacto é ainda maior. Engloba também aposentados e pensionistas e o custo da contribuição patronal ao sistema previdenciário.

E há ainda a ampliação do valor do teto. Os servidores do Judiciário estadual não podem ganhar mais que um desembargador.

Se o salário do desembargador sobe, o valor a ser recebido por quem está no topo da carreira, também.

OS SALÁRIOS

O que é possível prever é o aumento no salário dos juízes e desembargadores.

O salário de um desembargador do TJES vai passar dos atuais R$ 35,4 mil brutos para R$ 37,5 mil em abril de 2023. Em fevereiro de 2025, vai chegar a R$ 41,8 mil.



do TJES vai passar dos atuais R$ 35,4 mil brutos para em abril de 2023. Em fevereiro de 2025, vai chegar a O salário de um juiz de Direito vai sair dos atuais R$ 33,6 mil para R$ 35,7 mil em abril de 2023. Em fevereiro de 2025, vai para R$ 39,6 mil.

vai sair dos atuais R$ 33,6 mil para em abril de 2023. Em fevereiro de 2025, vai para O salário de um juiz substituto, que hoje é de R$ 31,9 mil, vai passar para R$ 33,8 mil em abril de 2023. Em fevereiro de 2025, a cifra vai subir para R$ 37,6 mil.

O Orçamento do TJES para 2023 é de R$ 1,3 bilhão. O que mais consome essa receita é a folha de pagamento de pessoal, mesmo desconsiderando o reajuste. É assim todo ano.

Um dos desafios do Judiciário capixaba é digitalizar os processos. Outros tribunais do país estão bem mais adiantados nessa tarefa.

A Corte vive às voltas, entretanto, com um dilema: gasta muito com pessoal e, ainda assim, tem déficit na força de trabalho. Faltam juízes e servidores.

A digitalização deve diminuir a demanda sobre os funcionários, automatizando procedimentos que demandam emprego de mão de obra.

Mas como focar a implantação do Processo Judicial Eletrônico se o orçamento está, cada vez mais, voltado a outras prioridades?

E, desta vez, não é culpa do TJ. O reajuste tem que ser aplicado, se sancionado, por força de lei.

Em 2015, após estourar o limite de gastos com pessoal imposto pela Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF), a Corte chegou a congelar os salários e cancelar as promoções na carreira de servidores.

Agora, a situação é bem mais confortável. O Judiciário estadual pode gastar o equivalente a 6% da Receita Corrente Líquida (RCL) do Estado com pessoal. Esse percentual, de acordo com o Tribunal de Contas (TCES), está em 4,74%.