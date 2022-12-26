Veja quanto vão custar os reajustes aos salários de deputados e governador no ES

Deputados estaduais durante sessão da Assembleia Legislativa do ES realizada no dia 20/12/22 Crédito: Lucas S. Costa/Ales

A Assembleia Legislativa aprovou, na última quinta-feira (22) , projeto de autoria da Mesa Diretora da Casa que concede reajuste salarial aos próprios deputados estaduais, ao governador do Espírito Santo, ao vice e a secretários da gestão estadual.

Renato Casagrande (PSB) sancionou a proposta, que virou lei, nesta segunda (26). A partir de janeiro, os parlamentares vão receber R$ 29,4 mil brutos. O salário atual deles é de R$ 25,3 mil. O reajuste é escalonado. Em fevereiro de 2025, a cifra vai chegar a R$ 34,7 mil.

Já o governador passa a receber, a partir de janeiro, R$ 29, 4 mil. Hoje, o subsídio do chefe do Executivo estadual é de R$ 25,2 mil. O salário do vice-governador vai passar de R$ 22,9 mil para R$ 26,8 mil e o dos secretários, que compõem o primeiro escalão, de R$ 20 mil para R$ 23,4 mil.

Todos os valores mencionados são brutos.

No caso do Poder Executivo, o aumento não é gradativo. São essas cifras a partir de 1º de janeiro e pronto.

Os servidores do governo estadual não podem receber mais do que o governador. Quando, por alguma questão pontual, as verbas remuneratórias de um servidor ultrapassam o salário bruto do chefe do Executivo, há um desconto, o chamado abate-teto. Isso afeta quem está no topo das carreiras que pagam os valores mais altos. Por exemplo: coronéis da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros.

Na Assembleia Legislativa, o teto dos servidores é o salário dos deputados.

Quando o governador tem reajuste, o teto aumenta. O mesmo ocorre no Legislativo.

Aliás, o reajuste no salário de Casagrande deu-se justamente para impedir o abate-teto nos salários da elite do funcionalismo.

QUANTO VAI CUSTAR?

Tudo isso tem um custo. No projeto da Mesa Diretora, há o impacto financeiro relativo apenas ao Legislativo estadual.

Considerando o incremento no salário dos deputados, a contribuição patronal à Previdência e o reflexo no teto dos servidores da Assembleia, o resultado é o seguinte:

Impacto em 2023: R$ 2.814.531,29

R$ 2.814.531,29 Impacto em 2024: R$ 3.805.142,62



R$ 3.805.142,62 Impacto em 2025: 4.641.300,52

A coluna quis saber qual o impacto no Poder Executivo também, considerando não apenas os valores aplicados nos salários de governador, vice e secretários, mas o peso em toda a folha de pagamento.

Quem respondeu foi a Secretaria Estadual da Fazenda, mas apenas parcialmente.

O impacto vai ser de R$ 1.609.623,83 por ano, mas apenas quanto ao aumento direto nos salários dos três cargos. A Sefaz não informou, ainda, o custo total.

COSTURA POLÍTICA

O governo, como a sanção ao projeto indica, é favorável aos reajustes. Casagrande, entretanto, não pediu formalmente o aumento ao próprio salário. Isso teria um custo político.

Por isso, foi a Mesa Diretora da Assembleia que propôs. A Mesa é presidida por Erick Musso (Republicanos) e composta também pelos primeiro e segundo secretários: Dary Pagung (PSB) e Alexandre Quintino (PDT).

Dary é líder do governo na Casa.

A rigor, o projeto de lei teria que conter o impacto financeiro no Executivo, além das cifras referentes ao Legislativo. Mas a Assembleia nem teria como calcular isso por conta própria, uma vez que apenas o governo tem os dados detalhados sobre a folha de pagamento.