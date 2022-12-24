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Novo mandato

PT vai ficar com Esportes e três subsecretarias no governo Casagrande

Martelo foi batido na manhã deste sábado (24). O Partido dos Trabalhadores vai atuar também nas áreas de Agricultura e Assistência Social

Publicado em 24 de Dezembro de 2022 às 13:10

Públicado em 

24 dez 2022 às 13:10
Letícia Gonçalves

Colunista

Letícia Gonçalves

Ex-deputado estadual Nunes
Ex-deputado estadual Nunes Crédito: Tati Beling/Ales
O PT, que apoiou a reeleição do governador Renato Casagrande (PSB) desde o primeiro turno, já era dado como certo no primeiro escalão da gestão que começa em janeiro.
Faltavam a definição do espaço a ser ocupado e dos nomes. Como a coluna mostrou, o partido teria apenas uma secretaria, assim como outras siglas aliadas. 
Até a manhã deste sábado (24), os petistas negociavam com o governador. 
Uma subsecretaria na Secretaria de Agricultura e o comando da Secretaria de Trabalho, Assistência e Desenvolvimento Social (Setades) já haviam sido oferecidos.
Mas o partido insistia em obter, também, a chefia da pasta de Esportes.
Na impossibilidade de acumularem duas secretarias, os petistas fecharam outro desenho e o martelo foi batido, de acordo com uma fonte da coluna:
O PT vai ficar com Esportes e o nome apresentado foi o do ex-deputado estadual José Carlos Nunes da Silva, que coordenou a campanha da presidente estadual da legenda, Jack Rocha, à Câmara dos Deputados. Ela foi eleita.
Nunes, como é conhecido, também presidiu a CUT no estado e é pai do lutador de artes marciais Erick Silva.
A Setades, área tradicionalmente mais afeita ao PT, deve permanecer com a atual secretária, Cyntia Figueira Grillo, que é filiada ao PSB, mas considerada um quadro mais técnico.
Ela assumiu a pasta em abril de 2020, depois que o antecessor, o deputado estadual Bruno Lamas (PSB), voltou ao mandato na Assembleia Legislativa.
O PT NA SETADES
O Partido dos Trabalhadores, entretanto, vai ocupar outras vagas na Setades: duas das cinco subsecretarias. 
Trata-se da de Trabalho, Emprego e Geração de Renda e a de Assistência e Desenvolvimento Social.
Na de Trabalho, o PT deve emplacar o ex-prefeito de Cachoeiro de Itapemirim Carlos Casteglione. O nome para a outra sub ainda está sendo definido.
O PT NA AGRICULTURA
Outra subsecretaria, desta vez na Secretaria de Agricultura, vai ficar com o partido. É uma estrutura, contudo, que ainda vai ser criada: a Subsecretaria de Agricultura Familiar.
Hoje, isso está sob responsabilidade de uma gerência. O futuro subsecretário é Julio da Fetaes, que foi candidato a deputado estadual pelo PT em 2022.
A Seag vai ser comandada por Enio Bergoli, que não tem filiação partidária e é próximo ao vice-governador eleito Ricardo Ferraço (PSDB).
O PT NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA
O PT do Espírito Santo também quer o apoio do governador ao ex-prefeito de Vitória e deputado estadual eleito João Coser na disputa pela presidência da Assembleia Legislativa.
Outros nomes da base de Casagrande, como Tyago Hoffmann (PSB) e Marcelo Santos (Podemos), também estão no páreo.
A nova Mesa Diretora da Casa vai ser eleita no dia 1º de fevereiro.

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Letícia Gonçalves

Graduada em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo, ingressou na Rede Gazeta em 2006, como estagiaria no Gazeta Online/ CBN Vitoria. Em 2008, passou a atuar como reporter da radio. Em 2012, migrou para a editoria de Politica de A Gazeta, tambem como reporter. Exerceu a funcao de editora-adjunta de 2020 ate 2021, quando assumiu a coluna Leticia Goncalves.

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