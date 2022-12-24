PT vai ficar com Esportes e três subsecretarias no governo Casagrande

Faltavam a definição do espaço a ser ocupado e dos nomes. Como a coluna mostrou, o partido teria apenas uma secretaria, assim como outras siglas aliadas.
Até a manhã deste sábado (24), os petistas negociavam com o governador.
Uma subsecretaria na Secretaria de Agricultura e o comando da Secretaria de Trabalho, Assistência e Desenvolvimento Social (Setades) já haviam sido oferecidos.
Mas o partido insistia em obter, também, a chefia da pasta de Esportes.
Na impossibilidade de acumularem duas secretarias, os petistas fecharam outro desenho e o martelo foi batido, de acordo com uma fonte da coluna:
O PT vai ficar com Esportes e o nome apresentado foi o do ex-deputado estadual José Carlos Nunes da Silva, que coordenou a campanha da presidente estadual da legenda, Jack Rocha, à Câmara dos Deputados. Ela foi eleita.
Nunes, como é conhecido, também presidiu a CUT no estado e é pai do lutador de artes marciais Erick Silva.
A Setades, área tradicionalmente mais afeita ao PT, deve permanecer com a atual secretária, Cyntia Figueira Grillo, que é filiada ao PSB, mas considerada um quadro mais técnico.
Ela assumiu a pasta em abril de 2020, depois que o antecessor, o deputado estadual Bruno Lamas (PSB), voltou ao mandato na Assembleia Legislativa.
O PT NA SETADES
O Partido dos Trabalhadores, entretanto, vai ocupar outras vagas na Setades: duas das cinco subsecretarias.
Trata-se da de Trabalho, Emprego e Geração de Renda e a de Assistência e Desenvolvimento Social.
Na de Trabalho, o PT deve emplacar o ex-prefeito de Cachoeiro de Itapemirim Carlos Casteglione. O nome para a outra sub ainda está sendo definido.
O PT NA AGRICULTURA
Outra subsecretaria, desta vez na Secretaria de Agricultura, vai ficar com o partido. É uma estrutura, contudo, que ainda vai ser criada: a Subsecretaria de Agricultura Familiar.
Hoje, isso está sob responsabilidade de uma gerência. O futuro subsecretário é Julio da Fetaes, que foi candidato a deputado estadual pelo PT em 2022.
A Seag vai ser comandada por Enio Bergoli, que não tem filiação partidária e é próximo ao vice-governador eleito Ricardo Ferraço (PSDB).
O PT NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA
O PT do Espírito Santo também quer o apoio do governador ao ex-prefeito de Vitória e deputado estadual eleito João Coser na disputa pela presidência da Assembleia Legislativa.
Outros nomes da base de Casagrande, como Tyago Hoffmann (PSB) e Marcelo Santos (Podemos), também estão no páreo.
A nova Mesa Diretora da Casa vai ser eleita no dia 1º de fevereiro.
Graduada em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo, ingressou na Rede Gazeta em 2006, como estagiaria no Gazeta Online/ CBN Vitoria. Em 2008, passou a atuar como reporter da radio. Em 2012, migrou para a editoria de Politica de A Gazeta, tambem como reporter. Exerceu a funcao de editora-adjunta de 2020 ate 2021, quando assumiu a coluna Leticia Goncalves.