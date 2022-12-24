PT vai ficar com Esportes e três subsecretarias no governo Casagrande

Ex-deputado estadual Nunes Crédito: Tati Beling/Ales

Faltavam a definição do espaço a ser ocupado e dos nomes. Como a coluna mostrou , o partido teria apenas uma secretaria, assim como outras siglas aliadas.

Até a manhã deste sábado (24), os petistas negociavam com o governador.

Uma subsecretaria na Secretaria de Agricultura e o comando da Secretaria de Trabalho, Assistência e Desenvolvimento Social (Setades) já haviam sido oferecidos.

Mas o partido insistia em obter, também, a chefia da pasta de Esportes.

Na impossibilidade de acumularem duas secretarias, os petistas fecharam outro desenho e o martelo foi batido, de acordo com uma fonte da coluna:

O PT vai ficar com Esportes e o nome apresentado foi o do ex-deputado estadual José Carlos Nunes da Silva, que coordenou a campanha da presidente estadual da legenda, Jack Rocha, à Câmara dos Deputados. Ela foi eleita.

Nunes, como é conhecido, também presidiu a CUT no estado e é pai do lutador de artes marciais Erick Silva.

A Setades, área tradicionalmente mais afeita ao PT, deve permanecer com a atual secretária, Cyntia Figueira Grillo, que é filiada ao PSB, mas considerada um quadro mais técnico.

Ela assumiu a pasta em abril de 2020, depois que o antecessor, o deputado estadual Bruno Lamas (PSB), voltou ao mandato na Assembleia Legislativa.

O PT NA SETADES

O Partido dos Trabalhadores, entretanto, vai ocupar outras vagas na Setades: duas das cinco subsecretarias.

Trata-se da de Trabalho, Emprego e Geração de Renda e a de Assistência e Desenvolvimento Social.

Na de Trabalho, o PT deve emplacar o ex-prefeito de Cachoeiro de Itapemirim Carlos Casteglione. O nome para a outra sub ainda está sendo definido.

O PT NA AGRICULTURA

Outra subsecretaria, desta vez na Secretaria de Agricultura, vai ficar com o partido. É uma estrutura, contudo, que ainda vai ser criada: a Subsecretaria de Agricultura Familiar.

Hoje, isso está sob responsabilidade de uma gerência. O futuro subsecretário é Julio da Fetaes, que foi candidato a deputado estadual pelo PT em 2022.

A Seag vai ser comandada por Enio Bergoli, que não tem filiação partidária e é próximo ao vice-governador eleito Ricardo Ferraço (PSDB).

O PT NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA

O PT do Espírito Santo também quer o apoio do governador ao ex-prefeito de Vitória e deputado estadual eleito João Coser na disputa pela presidência da Assembleia Legislativa.

Outros nomes da base de Casagrande, como Tyago Hoffmann (PSB) e Marcelo Santos (Podemos), também estão no páreo