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Futuro

Casagrande aposta em parceria com governo Lula para agilizar projetos no ES

Governador Renato Casagrande, que inicia o 3° mandato à frente do Espírito Santo, ressaltou que a última eleição foi a mais dura que já disputou
Ednalva Andrade

Ednalva Andrade

Publicado em 

01 jan 2023 às 20:21

Publicado em 01 de Janeiro de 2023 às 20:21

Casagrande é reconduzido ao cargo de governador do ES no Palácio Anchieta
Vice-governador Ricardo Ferraço e o governador Renato Casagrande em cerimônia de recondução no Palácio Anchieta Crédito: Carlos Alberto Silva
Casagrande aposta em parceria com governo Lula para agilizar projetos no ES
Ao ser reconduzido ao cargo para iniciar o terceiro mandato à frente do governo do Espírito Santo, o governador Renato Casagrande (PSB) afirmou que quer estabelecer uma  forte parceria com o governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), que também tomou posse neste domingo (1º), para destravar projetos no Estado. 
O chefe do Executivo estadual aposta que haverá uma conexão maior com o governo federal.  “Existe essa possibilidade dessa conexão, uma vez que o presidente Lula vai nos chamar para uma conversa em janeiro e o vice-presidente Geraldo Alckmin já está ciente da nossa agenda. Também conversamos com alguns ministros que estarão no governo”, disse.
Casagrande também destacou o papel do seu secretariado. Além do papel técnico de entrega de resultados, os secretários também têm uma atuação política de "ajudar na relação com o Congresso Nacional, com a Assembleia Legislativa, com a sociedade capixaba — através das suas entidades —, e fazer uma conexão com as áreas afins do governo federal."
“Há necessidade de aproveitarmos a disposição e a boa vontade de algumas áreas que hoje estão sendo reconstruídas, reiniciadas e reinstaladas do governo federal para conectar aos nossos programas, como o de habitação popular. Avançamos pouco nessa área porque o governo federal reduziu muito o programa Minha Casa Minha Vida. Mas o presidente Lula disse que vai voltar a fazer investimentos e eu quero começar desde já parcerias. Tudo que a gente quer fazer em cada área tem que começar logo."
Analisando o contexto político, Casagrande destacou que o “tempo das disputas ideológicas” foi encerrado e que  começa  agora o “tempo de diálogo”. Ele agradeceu às lideranças políticas e sociais que o apoiaram naquela que avaliou ter sido “a eleição mais dura que disputou”, ressaltando que o período eleitoral já foi superado e que governará para todos.
"Termina aqui o tempo das disputas ideológicas e começa agora o tempo do diálogo. Precisamos nos concentrar naquilo que nos une, construir consensos. Lideranças em democracias se constroem com humildade para corrigir erros, defendendo a democracia e mudando se a sociedade muda. O dia de hoje é o dia da democracia brasileira", declarou o governador.
A posse de Lula, ocorrida em Brasília, neste domingo (1º), no mesmo horário da posse de Casagrande, foi citada pelo governador como um marco da democracia.
Ele assinalou que ela é uma prova de que as instituições podem ser tensionadas, mas que precisam mostrar à população que suportam essas tensões.

Casagrande é reconduzido ao cargo de governador do ES

Futuro do Estado

Logo após o discurso, em coletiva de imprensa, Casagrande afirmou que a diferença da gestão atual para as suas administrações anteriores "vai ser a velocidade da implementação de ações". Ele assinalou ainda que “vai cobrar do secretariado que as políticas públicas sejam entregues com mais agilidade”, ponderando que espera que não haja interferências externas — como a pandemia de Covid —, ocorrida no mandato encerrado no último sábado (31) e que mudou as prioridades do governo.
Para acertar os direcionamentos com a sua equipe e alinhar as promessas que fez na campanha eleitoral, Casagrande vai fazer uma reunião com todos os secretários nesta segunda-feira (2), às 8h30, no Palácio Anchieta.
Em relação às prioridades para a nova gestão, o governador afirmou que irá trabalhar para que o Espírito Santo se torne referência em nível nacional em áreas como educação, inovação e sustentabilidade.
"O Espírito Santo não vai simplesmente seguir mudanças que são inexoráveis e urgentes para a sociedade brasileira. Vamos dar exemplo ao país. O que estamos fazendo é colocar o Espírito Santo no mapa e aperfeiçoar políticas públicas que já temos. Temos um Estado pequeno, com população pequena, temos que ser ainda mais eficientes, para sermos referência e sermos vistos", discursou.
Acrescentou que vai definir ainda em janeiro os novos comandos das forças policiais e que pretende conversar com os deputados sobre a eleição para o comando da Assembleia Legislativa também ao longo deste mês, mas espera se envolver o mínimo na disputa.
"Eu vou me dedicar agora à Assembleia na expectativa de que eles me apresentem uma Mesa (Diretora) que garanta a estabilidade política como temos tido nos últimos anos”, resumiu.
O governador ainda falou durante a coletiva na oferta de cerca de 5 mil vagas em concursos públicos em diversas áreas do governo, como Procuradoria-Geral do Estado (PGE), Idaf, Incaper, educação e para as polícias Civil e Militar. Alguns desses concursos já estão em andamento.
Renato Casagrande participa de cerimônia de recondução ao cargo no governo do Estado, no Palácio Anchieta
Renato Casagrande participa de cerimônia de recondução ao cargo no governo do Estado, no Palácio Anchieta Crédito: Carlos Alberto Silva

Cerimônia

O primeiro evento do dia ocorreu na Assembleia Legislativa, onde Casagrande foi tomar posse para o seu terceiro mandato como governador do Espírito Santo. Na sequência, ele foi para o Palácio Anchieta, onde foi recebido pela Guarda de Honra da Polícia Militar, passando as tropas militares em revista, em uma tenda montada em frente ao Palácio Anchieta, juntamente com o vice-governador Ricardo Ferraço (PSDB).
Logo em seguida, a comitiva subiu a escadaria principal do palácio, rumando para o Salão São Tiago, onde foi recebido sob muitos aplausos, e onde o governador assinou o termo de compromisso de recondução para o terceiro mandato. Em seguida, recebeu a faixa de governador da cerimonialista.
Logo depois foi a vez da transmissão da faixa do cargo de vice-governador de Jacqueline Moraes (PSB) para Ricardo Ferraço (PSDB).
A solenidade, iniciada com trinta minutos de atraso, foi seguida por músicas em homenagem ao chefe do Executivo estadual e bênçãos por parte de representantes de diversas religiões. Entre eles um pastor, o arcebispo de Vitória, Dom Dario Campos, e uma representante dos povos tradicionais de matriz africana.
No início do discurso, Casagrande se emocionou ao registrar a ausência da mãe, Dona Ana Casagrande, que não pôde estar presente devido às condições de saúde, segundo relatou o próprio governador.

Casagrande é recebido no Palácio Anchieta após tomar posso como governador do ES

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