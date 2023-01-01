Vice-governador Ricardo Ferraço e o governador Renato Casagrande em cerimônia de recondução no Palácio Anchieta Crédito: Carlos Alberto Silva

Your browser does not support the audio element. Casagrande aposta em parceria com governo Lula para agilizar projetos no ES

O chefe do Executivo estadual aposta que haverá uma conexão maior com o governo federal. “Existe essa possibilidade dessa conexão, uma vez que o presidente Lula vai nos chamar para uma conversa em janeiro e o vice-presidente Geraldo Alckmin já está ciente da nossa agenda. Também conversamos com alguns ministros que estarão no governo”, disse.

Casagrande também destacou o papel do seu secretariado. Além do papel técnico de entrega de resultados, os secretários também têm uma atuação política de "ajudar na relação com o Congresso Nacional, com a Assembleia Legislativa, com a sociedade capixaba — através das suas entidades —, e fazer uma conexão com as áreas afins do governo federal."

“Há necessidade de aproveitarmos a disposição e a boa vontade de algumas áreas que hoje estão sendo reconstruídas, reiniciadas e reinstaladas do governo federal para conectar aos nossos programas, como o de habitação popular. Avançamos pouco nessa área porque o governo federal reduziu muito o programa Minha Casa Minha Vida. Mas o presidente Lula disse que vai voltar a fazer investimentos e eu quero começar desde já parcerias. Tudo que a gente quer fazer em cada área tem que começar logo."

Analisando o contexto político, Casagrande destacou que o “tempo das disputas ideológicas” foi encerrado e que começa agora o “tempo de diálogo”. Ele agradeceu às lideranças políticas e sociais que o apoiaram naquela que avaliou ter sido “a eleição mais dura que disputou”, ressaltando que o período eleitoral já foi superado e que governará para todos.

"Termina aqui o tempo das disputas ideológicas e começa agora o tempo do diálogo. Precisamos nos concentrar naquilo que nos une, construir consensos. Lideranças em democracias se constroem com humildade para corrigir erros, defendendo a democracia e mudando se a sociedade muda. O dia de hoje é o dia da democracia brasileira", declarou o governador.

A posse de Lula , ocorrida em Brasília, neste domingo (1º), no mesmo horário da posse de Casagrande, foi citada pelo governador como um marco da democracia.

Ele assinalou que ela é uma prova de que as instituições podem ser tensionadas, mas que precisam mostrar à população que suportam essas tensões.

Casagrande é reconduzido ao cargo de governador do ES

Futuro do Estado

Logo após o discurso, em coletiva de imprensa, Casagrande afirmou que a diferença da gestão atual para as suas administrações anteriores "vai ser a velocidade da implementação de ações". Ele assinalou ainda que “vai cobrar do secretariado que as políticas públicas sejam entregues com mais agilidade”, ponderando que espera que não haja interferências externas — como a pandemia de Covid —, ocorrida no mandato encerrado no último sábado (31) e que mudou as prioridades do governo.

Para acertar os direcionamentos com a sua equipe e alinhar as promessas que fez na campanha eleitoral, Casagrande vai fazer uma reunião com todos os secretários nesta segunda-feira (2), às 8h30, no Palácio Anchieta.

Em relação às prioridades para a nova gestão, o governador afirmou que irá trabalhar para que o Espírito Santo se torne referência em nível nacional em áreas como educação, inovação e sustentabilidade.

"O Espírito Santo não vai simplesmente seguir mudanças que são inexoráveis e urgentes para a sociedade brasileira. Vamos dar exemplo ao país. O que estamos fazendo é colocar o Espírito Santo no mapa e aperfeiçoar políticas públicas que já temos. Temos um Estado pequeno, com população pequena, temos que ser ainda mais eficientes, para sermos referência e sermos vistos", discursou.

Acrescentou que vai definir ainda em janeiro os novos comandos das forças policiais e que pretende conversar com os deputados sobre a eleição para o comando da Assembleia Legislativa também ao longo deste mês, mas espera se envolver o mínimo na disputa.

"Eu vou me dedicar agora à Assembleia na expectativa de que eles me apresentem uma Mesa (Diretora) que garanta a estabilidade política como temos tido nos últimos anos”, resumiu.

O governador ainda falou durante a coletiva na oferta de cerca de 5 mil vagas em concursos públicos em diversas áreas do governo, como Procuradoria-Geral do Estado (PGE), Idaf, Incaper, educação e para as polícias Civil e Militar. Alguns desses concursos já estão em andamento.

Renato Casagrande participa de cerimônia de recondução ao cargo no governo do Estado, no Palácio Anchieta Crédito: Carlos Alberto Silva

Cerimônia

O primeiro evento do dia ocorreu na Assembleia Legislativa, onde Casagrande foi tomar posse para o seu terceiro mandato como governador do Espírito Santo. Na sequência, ele foi para o Palácio Anchieta, onde foi recebido pela Guarda de Honra da Polícia Militar, passando as tropas militares em revista, em uma tenda montada em frente ao Palácio Anchieta, juntamente com o vice-governador Ricardo Ferraço (PSDB).

Logo em seguida, a comitiva subiu a escadaria principal do palácio, rumando para o Salão São Tiago, onde foi recebido sob muitos aplausos, e onde o governador assinou o termo de compromisso de recondução para o terceiro mandato. Em seguida, recebeu a faixa de governador da cerimonialista.

Logo depois foi a vez da transmissão da faixa do cargo de vice-governador de Jacqueline Moraes (PSB) para Ricardo Ferraço (PSDB).

A solenidade, iniciada com trinta minutos de atraso, foi seguida por músicas em homenagem ao chefe do Executivo estadual e bênçãos por parte de representantes de diversas religiões. Entre eles um pastor, o arcebispo de Vitória, Dom Dario Campos, e uma representante dos povos tradicionais de matriz africana.

No início do discurso, Casagrande se emocionou ao registrar a ausência da mãe, Dona Ana Casagrande, que não pôde estar presente devido às condições de saúde, segundo relatou o próprio governador.