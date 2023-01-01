Renato Casagrande toma posse para novo mandato no governo do Estado Crédito: Fernando Madeira

Your browser does not support the audio element. Casagrande diz que vai investir em inovação e serviços eletrônicos para população

Uma comissão de deputados conduziu o governador e o vice, Ricardo Ferraço (PSDB), do Salão Nobre ao Plenário da Ales. Na cerimônia, estiveram presentes deputados estaduais e federais, além de secretários de Estado. A sessão solene começou às 14h36 comandada pelo presidente da Ales, Erick Musso (Republicanos).

Depois da assinatura do termo de posse, no cumprimento ao vice-governador Ricardo Ferraço (PSDB), Casagrande destacou que a partir de agora os dois têm um compromisso assumido com a população capixaba nos próximos quatro anos. E destacou também o papel da agora ex-vice-governadora Jacqueline Moraes, que foi a primeira mulher vice-governadora e será secretária das Mulheres.

Em discurso ao final da cerimônia, Casagrande apontou a pandemia da Covid-19 como um dos principais desafios da gestão iniciada há quatro anos, bem como a instabilidade política no país, e prometeu investir em inovação e ampliar serviços eletrônicos.

"Temos que ser velozes e ter eficiência trazendo cada vez mais inovação e serviços eletrônicos para que cada vez mais a população esteja inserida nos serviços públicos", ressaltou.

Casagrande destacou ainda o importante papel das instituições do estado nos últimos quatro anos e agradeceu a Assembleia por conduzir projetos importantes, mesmo com diferenças.

"Há quatro anos, nós sabíamos que enfrentaríamos desafios e tarefas pesadas e temos que estar preparados para esse desafio e ação difícil a cada dia. Jamais achei que fosse gerenciar uma pandemia. Ainda mais no ambiente político polarizado que acabou se agravando", lembrou. “Tivemos debates, discussões e diferenças na Assembleia. Mas, ao fim do processo, tudo o que era de interesse da população capixaba foi apreciado, debatido e deliberado", acrescentou, elogiando o desempenho de Erick Musso na presidência da Casa.

Casagrande também apontou que as instituições brasileiras passaram pelo seu maior teste nos últimos quatro anos e sobreviveram, referindo-se aos ataques à democracia registrados no período. "O dia de hoje demonstra a solidez das instituições, com governadores e vices tomando posse, assim como o presidente Lula, apesar de todo o debate fora do ambiente constitucional".

Depois de apontar os avanços obtidos no seu primeiro mandato, como a manutenção do equilíbrio das contas públicas e a garantia da segurança alimentar da população, o governador ressaltou que ainda há muito a fazer. E, para isso, disse que é preciso dar fim aos debates ideológicos.

“Temos muitas tarefas que de novo terão de ser enfrentadas de mãos dadas. Chegaram ao fim os debates ideológicos. Precisamos pôr em prática nossas ideias. Enfrentamos uma eleição polarizada. Mas ficou para trás. Já se resolveu. Temos de olhar para frente. Tenho a tarefa de ajudar o Estado a fazer a transição política”, afirmou.

Renato Casagrande foi reeleito com 53,8% dos votos válidos no Espírito Santo, superando Carlos Manato (PL), que teve 46,2%.

Depois da cerimônia de posse na Assembleia Legislativa, Casagrande e o vice, Ricardo Ferraço (PSDB), seguiram para o Palácio Anchieta, no centro de Vitória, para a solenidade de recondução do governador ao cargo.

Ao chegar, Casagrande fará revista à tropa da Polícia Militar . Em seguida, uma banda de congo acompanhará o governador e comitiva até as escadarias do Palácio Anchieta. A comitiva entrará pela escadaria e seguirá para o Salão São Tiago, onde acontecerá a assinatura do livro de posse, o recebimento da faixa e o discurso. Em seguida, o governador concederá entrevista coletiva e na sequência receberá a população para fotos no Salão Nobre.

Confira imagens da posse de Casagrande