Casagrande mantém no governo 61% dos atuais secretários

Palácio Anchieta, na Cidade Alta, em Vitória, é a sede do governo do Espírito Santo Crédito: Rodrigo Gavini

A composição do governo Renato Casagrande (PSB), que começa neste domingo (1º), teve poucas surpresas. O socialista manteve, para 2023, 61% dos titulares das pastas que marcam presença no primeiro escalão em 2022. E ainda tem "a volta dos que não foram", figuras conhecidas dos capixabas que retornam a postos de destaque após algum tempo fora de cena.

Ainda assim, há novidades na correlação de forças e nos grupos que exercem influência sobre o chefe do Executivo, como a coluna mostrou.

Desde que assumiu o segundo mandato, em janeiro de 2019, Casagrande fez mudanças no time. Entre os que vão começar jogando no terceiro, 11 (42,3%) seguem escalados desde o início:

Davi Diniz (Casa Civil); Flávia Mignoni (Comunicação); Valésia Perozini (chefia de gabinete); Coronel Aguiar (Casa Militar); Edmar Camata (Controle e Transparência); Fabrício Noronha (Cultura); Álvaro Duboc (Planejamento); Marcus Vicente (Saneamento e Habitação); Nara Borgo (Direitos Humanos); Fabio Damasceno (Mobilidade Urbana) e Vitor de Angelo (Educação).

O núcleo de poder novo, ainda que formado por velhos conhecidos, é liderado pelo vice-governador Ricardo Ferraço (PSDB). Ele vai acumular a Secretaria de Desenvolvimento e a coordenação das áreas de Meio Ambiente e Agricultura.

Nessas pastas, aparentemente, pesou mais a ideia de dar dinamismo e entregar resultados que a indicação político-partidária pura e simples.

O próprio Ricardo tem um perfil diverso do PSB de Casagrande, embora se relacione bem com integrantes de diversos espectros políticos – como exemplo, a cordialidade que demonstrou com o senador eleito Magno Malta e o deputado estadual Capitão Assumção, ambos do PL bolsonarista, na solenidade de diplomação.

O vice de Casagrande já foi vice de Paulo Hartung. Para a Agricultura, o titular escolhido foi Enio Bergoli, que não tem filiação partidária, mas já integrou o PSDB e é próximo do tucano. Bergoli já atuou nas gestões de Casagrande e Hartung e tem perfil mais técnico.

Enio Bergoli e Ricardo entram aqui na cota da "volta dos que não foram", no sentido de serem atores com passagens por outras gestões e não exatamente novidades.

O mesmo vale para o novo secretário de Justiça. André Garcia. Procurador do Estado de Pernambuco, ele está no Espírito Santo desde 2008 e já comandou as pastas de Justiça, Segurança Pública e Ações Estratégicas.

No limiar desse raciocínio, podemos encaixar também o coronel Alexandre Ramalho, que volta à titularidade da Secretaria de Segurança. Ele foi comandante da Polícia Militar no último governo Hartung, secretário de Defesa Social de Viana, quando Gilson Daniel (Podemos) era o prefeito, e passou à chefia da Segurança a convite de Casagrande em abril de 2020.

Deixou o cargo em 2022 para tentar uma vaga no Senado, mas acabou disputando a Câmara dos Deputados pelo Podemos. Não foi eleito.

NOVIDADES

A principal novidade, além do protagonismo de Ricardo Ferraço, que vai ter um papel mais decisivo que os vices anteriores de Casagrande – Givaldo Vieira e Jacqueline Moraes – é a troca na Secretaria de Saúde.

Nésio vai ser secretário de Atenção Primária do Ministério da Saúde.

De qualquer forma, seria substituído, pois Casagrande buscava um novo perfil para a pasta após a turbulência da pandemia de Covid-19, que Nésio enfrentou, na avaliação da coluna, de forma correta, para o desagrado de alguns.

AUSÊNCIAS

Outra mudança é a saída de um homem forte do governo, o ex-secretário Tyago Hoffmann.

Ele já havia deixado a gestão para disputar uma vaga na Assembleia Legislativa e foi eleito. A partir de fevereiro, vai ser deputado estadual e não mais uma das principais vozes do primeiro escalão.

O mesmo ocorre com o deputado federal eleito Gilson Daniel (Podemos).

Aliado de primeira hora de Casagrande, ele não foi convidado a integrar a gestão desta vez , para evitar pleitos similares de outros partidos que emplacaram nomes na Câmara, mas gostariam de ver a posse de suplentes lá, além de compor o secretariado.

O NOVO SECRETARIADO DE CASAGRANDE