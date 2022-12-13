Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Podemos

Gilson Daniel não vai virar secretário e, assim, Ramalho não vai para Brasília

Ex-secretário queria assumir a Sedurb ou a Seag

Publicado em 13 de Dezembro de 2022 às 07:40

Públicado em 

13 dez 2022 às 07:40
Letícia Gonçalves

Colunista

Letícia Gonçalves

Presidente da Amunes, Gilson Daniel
Gilson Daniel Crédito: Amunes/Divulgação
O deputado federal eleito Gilson Daniel (Podemos) não vai voltar ao governo Renato Casagrande (PSB). Ele já havia externado à coluna que somente deixaria de assumir o mandato se fosse para assumir a Secretaria de Estado de Saneamento, Habitação e Desenvolvimento Urbano (Sedurb) ou a Secretaria de Estado da Agricultura (Seag).
Nem uma nem outra, entretanto, lhe foi oferecida. O governador decidiu não "puxar" o aliado para o primeiro escalão. Assim, o ex-secretário estadual de Segurança Pública, Alexandre Ramalho, também filiado ao Podemos, não vai assumir uma cadeira na Câmara. Ele é o primeiro suplente de Gilson.
No entorno de Casagrande, a explicação para a decisão é simples e pragmática: caso o fizesse, o socialista abriria as portas para uma infinidade de pedidos similares.
A aliança que reelegeu o governador é ampla e vários partidos gostariam de ver um deputado eleito virar secretário para que outro correligionário ascendesse à Câmara dos Deputados.
Como não se pode agradar a todos, o melhor é não fazer isso por nenhum deles.
Ramalho, por sua vez, foi convidado a retornar à Sesp. A preferência do coronel era virar deputado.
Gilson Daniel, que preside o Podemos estadual, também já afirmou à coluna que tem um compromisso com o militar: "Ou ele vai para o mandato, ou para uma secretaria, ou para o meu gabinete".
Assim, Ramalho até pode ir para Brasília, mas como assessor de deputado.
SINAIS, SINAIS FORTES SINAIS
Como o colunista Abdo Filho registrou, o nome mais cotado para a Seag é o do ex-secretário da pasta Enio Bergoli.
Quem vai ser decisivo para a escolha é o vice-governador eleito Ricardo Ferraço (PSDB), futuro secretário de Desenvolvimento.
O tucano, de acordo com o governador, vai ter ascendência sobre todos os demais integrantes da equipe e coordenar, especificamente, ainda as áreas de Meio Ambiente e Agricultura.
Os setores empresarial e do agro, com os quais Ricardo tem bastante trânsito, têm simpatia por Bergoli.
Já a Sedurb está, hoje, nas mãos do PP, outro aliado de primeira hora de Casagrande.

LEIA MAIS COLUNAS DE LETÍCIA GONÇALVES

Mudança em aposentadoria de PMs e bombeiros do ES deve sair em fevereiro

Após tumultuada passagem de ex-secretário na Fazenda, Casagrande decide não mexer no time

Campanha de Lula pede que Magno Malta fique inelegível

Daniel Silveira vai compor equipe de Magno Malta no Senado

"Só deixo o mandato por secretaria que tiver entrega", diz Gilson Daniel

Letícia Gonçalves

Graduada em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo, ingressou na Rede Gazeta em 2006, como estagiaria no Gazeta Online/ CBN Vitoria. Em 2008, passou a atuar como reporter da radio. Em 2012, migrou para a editoria de Politica de A Gazeta, tambem como reporter. Exerceu a funcao de editora-adjunta de 2020 ate 2021, quando assumiu a coluna Leticia Goncalves.

Tópicos Relacionados

Câmara dos Deputados Gilson Daniel Renato Casagrande Coronel Alexandre Ramalho
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Editais e Avisos - 21/04/2026
Liga Ouro de basquete 2026: Joaçaba elimina Cetaf
Cetaf perde Jogo 3 e é eliminado da Liga Ouro de basquete
Imagem de destaque
A revolta com soldado de Israel que vandalizou estátua de Jesus no Líbano

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados