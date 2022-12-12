Após tumultuada passagem de ex-secretário na Fazenda, Casagrande decide não mexer no time

Pegoretti já estava fora da gestão quando a Operação Decanter, realizada pela própria Sefaz e pelo Ministério Público, estourou, em julho. A investigação apontou a existência de uma fraude fiscal milionária.
Casagrande foi reeleito. Desde agosto de 2021, o secretário da Fazenda é Marcelo Altoé. E, a partir de janeiro, vai seguir no cargo.
O governador e aliados do socialista já haviam dado pistas da manutenção de Altoé no cargo. O perfil buscado por Casagrande era de alguém técnico e que não tivesse nenhuma mácula no currículo.
Ele sempre ressaltou que, quando foi escolhido para chefiar a Sefaz, pouco antes do início da atual gestão, em 2019, Pegoretti também cumpria esses requisitos.
Com Altoé, o governador espera não sofrer nenhuma outra "surpresa".
O secretário é doutor e mestre em Direito e professor de Direito Tributário da Faculdade de Direito de Vitória (FDV). Também atuou como subsecretário de Integridade Governamental e Empresarial na Secretaria de Controle e Transparência.
O procurador-geral do Estado, Jasson Amaral, é outro que vai continuar na cadeira que ocupa.
"Obrigado pela confiança, Governador
@Casagrande_ES. Uma honra seguir ao seu lado, trabalhando por um Estado melhor a cada dia para todos os capixabas! Sigamos em frente no caminho do desenvolvimento social e econômico porque o trabalho não para e porque o melhor está por vir!", escreveu Amaral, no Twitter, nesta segunda-feira (12).