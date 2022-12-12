Após tumultuada passagem de ex-secretário na Fazenda, Casagrande decide não mexer no time

Marcelo Martins Altoé, nomeado para a Sefaz em 2021, ocupava o cargo de subsecretário de Estado de Integridade Governamental e Empresarial Crédito: Jefferson Rocio

Um dos flancos mais explorados pelos adversários na campanha eleitoral de 2022 contra a campanha à reeleição do governador Renato Casagrande (PSB) foi a prisão do ex-secretário estadual de Fazenda Rogélio Pegoretti , também filiado ao PSB.

Pegoretti já estava fora da gestão quando a Operação Decanter, realizada pela própria Sefaz e pelo Ministério Público, estourou, em julho. A investigação apontou a existência de uma fraude fiscal milionária.

Casagrande foi reeleito. Desde agosto de 2021, o secretário da Fazenda é Marcelo Altoé. E, a partir de janeiro, vai seguir no cargo.

O governador e aliados do socialista já haviam dado pistas da manutenção de Altoé no cargo. O perfil buscado por Casagrande era de alguém técnico e que não tivesse nenhuma mácula no currículo.

Ele sempre ressaltou que, quando foi escolhido para chefiar a Sefaz, pouco antes do início da atual gestão, em 2019, Pegoretti também cumpria esses requisitos.

Com Altoé, o governador espera não sofrer nenhuma outra "surpresa".

O secretário é doutor e mestre em Direito e professor de Direito Tributário da Faculdade de Direito de Vitória (FDV). Também atuou como subsecretário de Integridade Governamental e Empresarial na Secretaria de Controle e Transparência.

PGE

O procurador-geral do Estado, Jasson Amaral, é outro que vai continuar na cadeira que ocupa.

"Obrigado pela confiança, Governador