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Novo governo

Após tumultuada passagem de ex-secretário na Fazenda, Casagrande decide não mexer no time

Governador anunciou, nesta segunda-feira (12), mais dois nomes que vão compor o primeiro escalão a partir de janeiro

Publicado em 12 de Dezembro de 2022 às 19:17

Públicado em 

12 dez 2022 às 19:17
Letícia Gonçalves

Colunista

Letícia Gonçalves

Marcelo Martins Altoé, nomeado para a Sefaz, ocupava o cargo de subsecretário de Estado de Integridade Governamental e Empresarial
Marcelo Martins Altoé, nomeado para a Sefaz em 2021, ocupava o cargo de subsecretário de Estado de Integridade Governamental e Empresarial Crédito: Jefferson Rocio
Um dos flancos mais explorados pelos adversários na campanha eleitoral de 2022 contra a campanha à reeleição do governador Renato Casagrande (PSB) foi a prisão do ex-secretário estadual de Fazenda Rogélio Pegoretti, também filiado ao PSB.
Pegoretti já estava fora da gestão quando a Operação Decanter, realizada pela própria Sefaz e pelo Ministério Público, estourou, em julho. A investigação apontou a existência de uma fraude fiscal milionária.
Casagrande foi reeleito. Desde agosto de 2021, o secretário da Fazenda é Marcelo Altoé. E, a partir de janeiro, vai seguir no cargo.
O governador e aliados do socialista já haviam dado pistas da manutenção de Altoé no cargo. O perfil buscado por Casagrande era de alguém técnico e que não tivesse nenhuma mácula no currículo.
Ele sempre ressaltou que, quando foi escolhido para chefiar a Sefaz, pouco antes do início da atual gestão, em 2019, Pegoretti também cumpria esses requisitos.
Com Altoé, o governador espera não sofrer nenhuma outra "surpresa".
O secretário é doutor e mestre em Direito e professor de Direito Tributário da Faculdade de Direito de Vitória (FDV). Também atuou como subsecretário de Integridade Governamental e Empresarial na Secretaria de Controle e Transparência.
PGE
O procurador-geral do Estado, Jasson Amaral, é outro que vai continuar na cadeira que ocupa.
"Obrigado pela confiança, Governador
@Casagrande_ES. Uma honra seguir ao seu lado, trabalhando por um Estado melhor a cada dia para todos os capixabas! Sigamos em frente  no caminho do desenvolvimento social e econômico porque o trabalho não para e porque o melhor está por vir!", escreveu Amaral, no Twitter, nesta segunda-feira (12).

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Letícia Gonçalves

Graduada em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo, ingressou na Rede Gazeta em 2006, como estagiaria no Gazeta Online/ CBN Vitoria. Em 2008, passou a atuar como reporter da radio. Em 2012, migrou para a editoria de Politica de A Gazeta, tambem como reporter. Exerceu a funcao de editora-adjunta de 2020 ate 2021, quando assumiu a coluna Leticia Goncalves.

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