Nome de Enio Bergoli ganha força para assumir Agricultura no ES

Bergoli, muito bem visto pelo agro capixaba, foi presidente do Incaper entre dezembro de 2003 e abril de 2008, período em que Ricardo Ferraço foi secretário da Agricultura (2003 a 2007) e vice-governador (2007 a 2010) nos dois primeiros mandatos de Paulo Hartung. Entre outubro de 2009 e dezembro de 2014 (final do segundo governo de PH e todo o primeiro mandato de Casagrande), o engenheiro agrônomo esteve à frente da secretaria de Agricultura. Entre agosto de 2016 e agosto de 2018, terceiro mandato de Paulo Hartung, comandou o Departamento de Estradas de Rodagens. Bergoli ficou um período na iniciativa privada, prestando serviços de consultoria para empresas do agronegócio. Desde de janeiro de 2021 está na secretaria de Serviços da Serra.