Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Secretariado

Nome de Enio Bergoli ganha força para assumir Agricultura no ES

Engenheiro agrônomo e servidor de carreira do Incaper, Bergoli foi secretário de Agricultura no final do segundo mandato de PH e no primeiro governo de Casagrande

Publicado em 12 de Dezembro de 2022 às 16:12

Públicado em 

12 dez 2022 às 16:12
Abdo Filho

Colunista

Abdo Filho

Enio Bergoli, diretor-geral do Departamento de Estradas de Rodagem (DER)
Enio Bergoli também comandou o Departamento de Estradas e Rodagem  Crédito: Leonardo Duarte/Secom-ES - Arquivo
O nome do ex-secretário de Estado da Agricultura Enio Bergoli ganhou muita força nos últimos dias e ele deve reassumir a pasta no novo governo de Renato Casagrande. Ricardo Ferraço vem tocando as conversas com Enio, que, hoje, é secretário de Serviços da Prefeitura da Serra. A informação de que as conversas estão em andamento e de que o ex-secretário estaria bastante inclinado a aceitar o convite foi confirmada à coluna por auxiliares de Casagrande e Ferraço. Servidor de carreira do Incaper, Bergoli tem longa lista de serviços prestados tanto nos mandatos de Casagrande como nos de Paulo Hartung.
Bergoli, muito bem visto pelo agro capixaba, foi presidente do Incaper entre dezembro de 2003 e abril de 2008, período em que Ricardo Ferraço foi secretário da Agricultura (2003 a 2007) e vice-governador (2007 a 2010) nos dois primeiros mandatos de Paulo Hartung. Entre outubro de 2009 e dezembro de 2014 (final do segundo governo de PH e todo o primeiro mandato de Casagrande), o engenheiro agrônomo esteve à frente da secretaria de Agricultura. Entre agosto de 2016 e agosto de 2018, terceiro mandato de Paulo Hartung, comandou o Departamento de Estradas de Rodagens. Bergoli ficou um período na iniciativa privada, prestando serviços de consultoria para empresas do agronegócio. Desde de janeiro de 2021 está na secretaria de Serviços da Serra.
Nome da confiança de Ricardo Ferraço e bem aceito no setor, Bergoli seria o responsável por tocar uma área que vem crescendo, se modernizando, investindo e trazendo mais receitas para o Estado. Ferraço, que será o responsável por tocar a parte econômica do governo capixaba nos próximos quatro anos - destacadamente as secretarias de Desenvolvimento Econômico, Meio Ambiente e Agricultura -, já disse que quer colocar de pé um plano estratégico para o agro capixaba no ano que vem.  

Veja Também

Novas lojas: Supermercados Casagrande com o pé no acelerador em 2023

Automotivo: Grupo Lider busca expansão fora do eixo ES-Rio-Minas

Startup capixaba especialista em pulverização com drones ganha o Brasil

Abdo Filho

Graduado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo, ingressou na Rede Gazeta em 2005, como estagiario de Entretenimento e Cursos & Concursos. Entre 2007 e 2015, foi reporter da CBN Vitoria e da editoria de Economia do jornal A Gazeta. Depois, assumiu o cargo de macroeditor de Politica, Economia e Brasil & Mundo, ja no processo de integracao de todas as redacoes da empresa. Em 2017, tornou-se Editor de Producao e, em 2019, Editor-executivo.

Tópicos Relacionados

Agronegócio espírito santo Renato Casagrande ricardo ferraço Agricultura Capixaba
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

As canetas antiobesidade oferecem uma nova abordagem para o controle do peso, mas requerem cuidados (Imagem: Alones | Shutterstock)
Anvisa restringe emagrecedores manipulados e do Paraguai em meio a pressão política
Ana Paula, Milena e Juliano disputam o prêmio do BBB 26
Final do BBB 26: Juliano, Ana Paula ou Milena? Vote na enquete de HZ
Imagem de destaque
Tarot do dia: previsão para os 12 signos em 20/04/2026

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados