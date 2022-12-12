Nome de Enio Bergoli ganha força para assumir Agricultura no ES

O nome do ex-secretário de Estado da Agricultura Enio Bergoli ganhou muita força nos últimos dias e ele deve reassumir a pasta no novo governo de Renato Casagrande. Ricardo Ferraço vem tocando as conversas com Enio, que, hoje, é secretário
de Serviços da Prefeitura da Serra. A informação de que as conversas estão em andamento e de que o ex-secretário estaria bastante inclinado a aceitar o convite foi confirmada à coluna por auxiliares de Casagrande e Ferraço. Servidor de carreira do Incaper, Bergoli tem longa lista de serviços prestados tanto nos mandatos de Casagrande como nos de Paulo Hartung.
Bergoli, muito bem visto pelo agro capixaba, foi presidente do Incaper entre dezembro de 2003 e abril de 2008, período em que Ricardo Ferraço foi secretário da Agricultura (2003 a 2007) e vice-governador (2007 a 2010) nos dois primeiros mandatos de Paulo Hartung. Entre outubro de 2009 e dezembro de 2014 (final do segundo governo de PH e todo o primeiro mandato de Casagrande), o engenheiro agrônomo esteve à frente da secretaria de Agricultura. Entre agosto de 2016 e agosto de 2018, terceiro mandato de Paulo Hartung, comandou o Departamento de Estradas de Rodagens. Bergoli ficou um período na iniciativa privada, prestando serviços de consultoria para empresas do agronegócio. Desde de janeiro de 2021 está na secretaria de Serviços da Serra.
Nome da confiança de Ricardo Ferraço e bem aceito no setor, Bergoli seria o responsável por tocar uma área que vem crescendo, se modernizando, investindo e trazendo mais receitas para o Estado. Ferraço, que será o responsável por tocar a parte econômica do governo capixaba nos próximos quatro anos - destacadamente as secretarias de Desenvolvimento Econômico, Meio Ambiente e Agricultura -, já disse que quer colocar de pé um plano estratégico para o agro capixaba no ano que vem.