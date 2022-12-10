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Inovação

Startup capixaba especialista em pulverização com drones ganha o Brasil

A Agro Atlas Brasil, startup de Linhares,  possui dez unidades em cinco Estados. Para 2023, a expectativa é chegar a 30 operações. SP é a grande meta

Publicado em 10 de Dezembro de 2022 às 03:59

Públicado em 

10 dez 2022 às 03:59
Abdo Filho

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Abdo Filho

Drone da startup capixaba Agro Atlas Brasil
Drone da startup capixaba Agro Atlas Brasil Crédito: Divulgação/Agro Atlas Brasil
A Agro Atlas Brasil, startup de Linhares, Norte capixaba, especializada em pulverizar lavouras usando drones, está ganhando o país. Formatada no modelo de franquias, a empresa já possui dez unidades em cinco Estados: Espírito Santo, Bahia, Minas Gerais, Pará e Paraná. Para 2023, a expectativa é chegar a 30 operações.
"Começamos em 2019 e lançamos nosso modelo de franquias em maio de 2022. Neste período, ajustamos o modelo de negócio e investimos forte em tecnologia. Não entregamos ao produtor apenas uma pulverização, entregamos uma plataforma com dados em tempo real. É a agricultura de precisão, que amplia muito a performance, a rentabilidade e a sustentabilidade da propriedade", explicou o fundador da empresa, Welber Sant’Ana, de 28 anos.
Até agora, foram investidos R$ 2,8 milhões no negócio. No ano que vem, serão mais R$ 5 milhões. Tudo até agora foi feito com dinheiro do fundador e via financiamento bancário, mas as coisas estão mudando. Recentemente, um novo sócio entrou no negócio e novos investidores, ainda em fase de negociação, estão querendo injetar recursos. "Vamos investir pesado para melhorar nossa plataforma, entregando mais dados e mais detalhes ao produtor. Também faremos um marketing mais forte, afinal, o objetivo é chegar ao mercado de São Paulo em 2024. O ano de 2023 será de aprendizado, investimento e crescimento onde estamos estabelecidos. Queremos chegar bem fortes ao mercado de São Paulo, o maior do Brasil". 

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Abdo Filho

Graduado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo, ingressou na Rede Gazeta em 2005, como estagiario de Entretenimento e Cursos & Concursos. Entre 2007 e 2015, foi reporter da CBN Vitoria e da editoria de Economia do jornal A Gazeta. Depois, assumiu o cargo de macroeditor de Politica, Economia e Brasil & Mundo, ja no processo de integracao de todas as redacoes da empresa. Em 2017, tornou-se Editor de Producao e, em 2019, Editor-executivo.

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