Startup capixaba especialista em pulverização com drones ganha o Brasil

"Começamos em 2019 e lançamos nosso modelo de franquias em maio de 2022. Neste período, ajustamos o modelo de negócio e investimos forte em tecnologia. Não entregamos ao produtor apenas uma pulverização, entregamos uma plataforma com dados em tempo real. É a agricultura de precisão, que amplia muito a performance, a rentabilidade e a sustentabilidade da propriedade", explicou o fundador da empresa, Welber Sant’Ana, de 28 anos.

Até agora, foram investidos R$ 2,8 milhões no negócio. No ano que vem, serão mais R$ 5 milhões. Tudo até agora foi feito com dinheiro do fundador e via financiamento bancário, mas as coisas estão mudando. Recentemente, um novo sócio entrou no negócio e novos investidores, ainda em fase de negociação, estão querendo injetar recursos. "Vamos investir pesado para melhorar nossa plataforma, entregando mais dados e mais detalhes ao produtor. Também faremos um marketing mais forte, afinal, o objetivo é chegar ao mercado de São Paulo em 2024. O ano de 2023 será de aprendizado, investimento e crescimento onde estamos estabelecidos. Queremos chegar bem fortes ao mercado de São Paulo, o maior do Brasil".