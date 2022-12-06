Novas regras vão facilitar investimentos em cooperativas do ES

"Essas duas mudanças têm capacidade de modernizar os empreendimentos tocados pelas cooperativas e atraem capital. Vai ser possível lançar condomínios específicos e atrair com mais facilidade investidores que hoje estão fora desse processo. Isso já acontece no mercado de capitais e, dentro do cooperativismo, temos bons exemplos no Paraná e Rio Grande do Sul", explicou o vice-governador eleito, Ricardo Ferraço, que, embora ainda não tenha tomado posse, já está com a agenda de trabalho cheia. "É um decreto que será assinado ainda este ano pelo governador Casagrande e que foi trabalhado a várias mãos. Destaco a contribuição dada pelo empresários do cooperativismo capixaba e também pelo secretário da Fazenda, Marcelo Altoé".