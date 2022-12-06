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Economia

Novas regras vão facilitar investimentos em cooperativas do ES

O novo regulamento do ICMS permitirá que cooperados que sejam apenas investidores possam injetar recursos em empreendimentos específicos de cooperativas

Publicado em 06 de Dezembro de 2022 às 03:59

Públicado em 

06 dez 2022 às 03:59
Abdo Filho

Colunista

Abdo Filho

Agronegócio - trator - lavoura - agro
Crédito: Carlos Alberto
Nos próximos dias o governo do Estado vai publicar um decreto facilitando a entrada de investidores em empreendimentos tocados por cooperativas. Uma notícia para lá de relevante para a economia capixaba, afinal, o ecossistema do cooperativismo no Espírito Santo é um dos mais poderosos do Brasil.
O decreto do governador Renato Casagrande, que alterará artigos do Regulamento do Imposto sobre a Circulação de Mercadorias e Serviços (RICMS/ES), toca em dois pontos fundamentais. Hoje, só os cooperados que são produtores rurais podem investir em empreendimentos tocados por cooperativas. O novo regulamento permitirá que cooperados que sejam apenas investidores possam injetar recursos nas cooperativas. Ou seja, um investidor de Vitória, por exemplo, que nunca foi e nem pretende ser do agro, poderá injetar capital no projeto.
A outra mudança libera mais de um empreendimento, mais de um CNPJ, dentro de uma mesma inscrição rural. A intenção é, dentro do cooperativismo, colocar de pé investimentos com propósito específico.
"Essas duas mudanças têm capacidade de modernizar os empreendimentos tocados pelas cooperativas e atraem capital. Vai ser possível lançar condomínios específicos e atrair com mais facilidade investidores que hoje estão fora desse processo. Isso já acontece no mercado de capitais e, dentro do cooperativismo, temos bons exemplos no Paraná e Rio Grande do Sul", explicou o vice-governador eleito, Ricardo Ferraço, que, embora ainda não tenha tomado posse, já está com a agenda de trabalho cheia. "É um decreto que será assinado ainda este ano pelo governador Casagrande e que foi trabalhado a várias mãos. Destaco a contribuição dada pelo empresários do cooperativismo capixaba e também pelo secretário da Fazenda, Marcelo Altoé". 

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Abdo Filho

Graduado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo, ingressou na Rede Gazeta em 2005, como estagiario de Entretenimento e Cursos & Concursos. Entre 2007 e 2015, foi reporter da CBN Vitoria e da editoria de Economia do jornal A Gazeta. Depois, assumiu o cargo de macroeditor de Politica, Economia e Brasil & Mundo, ja no processo de integracao de todas as redacoes da empresa. Em 2017, tornou-se Editor de Producao e, em 2019, Editor-executivo.

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