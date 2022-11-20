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Cooperativismo

Em franco crescimento, Coopeavi troca de nome e de marca

A intenção é representar uma cooperativa que cresceu muito e que hoje possui vários negócios. São mais de mil funcionários e um faturamento que supera R$ 1 bi

Públicado em 

20 nov 2022 às 03:59
Abdo Filho

Colunista

Abdo Filho

Condomínio avícola da Coopeavi, empreendimento que não para de investir e se mantém competitivo no mercado
Condomínio avícola da Coopeavi, Santa Maria de Jetibá Crédito: Divulgação/AsCom Coopeavi
A Coopeavi, Cooperativa Agropecuária Centro Serrana, uma das maiores e mais importantes do Espírito Santo e do país, está de nome e marca novas. aos 58 anos, a Coopeavi passa a se chamar Nater Coop. O novo nome carrega o conceito que deu origem à cooperativa, cujo propósito é “Unir famílias que alimentam famílias”. Nater é uma derivação de mater, mãe em latim.
Do ponto de vista do negócio, a intenção é representar uma cooperativa que cresceu muito e que hoje possui vários negócios. A Coopeavi vira Nater Coop com 19 mil cooperados, 1.100 colaboradores e se relacionando com mais de 30 mil produtores rurais. A cooperativa surgiu a partir da avicultura, mas vem diversificando seus negócios e hoje atua em segmentos que incluem cafeicultura, bovinocultura, horticultura, agroindústria e varejo. A instituição exporta para 11 países, teve faturamento, em 2021, na casa de R$ 1 bilhão e estima fechar 2022 com uma expansão de 50% (você não leu errado).
A marca passa a identificar as lojas de produtos agropecuários - presentes em mais de 30 municípios do Espírito Santo e de Minas Gerais - e a rede própria de atendimento de postos de combustíveis e supermercados. As outras marcas gerenciadas pela organização serão mantidas: Veneza (alimentos), Liva (ovos) e Pronova (café).
Nater Coop, o novo nome da Coopeavi
Nater Coop, o novo nome da Coopeavi Crédito: Divulgação

Abdo Filho

Graduado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo, ingressou na Rede Gazeta em 2005, como estagiario de Entretenimento e Cursos & Concursos. Entre 2007 e 2015, foi reporter da CBN Vitoria e da editoria de Economia do jornal A Gazeta. Depois, assumiu o cargo de macroeditor de Politica, Economia e Brasil & Mundo, ja no processo de integracao de todas as redacoes da empresa. Em 2017, tornou-se Editor de Producao e, em 2019, Editor-executivo.

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