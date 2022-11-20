Em franco crescimento, Coopeavi troca de nome e de marca

Condomínio avícola da Coopeavi, Santa Maria de Jetibá Crédito: Divulgação/AsCom Coopeavi

A Coopeavi, Cooperativa Agropecuária Centro Serrana, uma das maiores e mais importantes do Espírito Santo e do país, está de nome e marca novas. aos 58 anos, a Coopeavi passa a se chamar Nater Coop. O novo nome carrega o conceito que deu origem à cooperativa, cujo propósito é “Unir famílias que alimentam famílias”. Nater é uma derivação de mater, mãe em latim.

Do ponto de vista do negócio, a intenção é representar uma cooperativa que cresceu muito e que hoje possui vários negócios. A Coopeavi vira Nater Coop com 19 mil cooperados, 1.100 colaboradores e se relacionando com mais de 30 mil produtores rurais. A cooperativa surgiu a partir da avicultura, mas vem diversificando seus negócios e hoje atua em segmentos que incluem cafeicultura, bovinocultura, horticultura, agroindústria e varejo. A instituição exporta para 11 países, teve faturamento, em 2021, na casa de R$ 1 bilhão e estima fechar 2022 com uma expansão de 50% (você não leu errado).

A marca passa a identificar as lojas de produtos agropecuários - presentes em mais de 30 municípios do Espírito Santo e de Minas Gerais - e a rede própria de atendimento de postos de combustíveis e supermercados. As outras marcas gerenciadas pela organização serão mantidas: Veneza (alimentos), Liva (ovos) e Pronova (café).