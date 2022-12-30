Rigoni quase desistiu da vida pública. Ricardo e Casagrande entraram em cena

Felipe Rigoni Crédito: Luís Macedo/Câmara dos Deputados

A pasta era a aposta do mercado político como a ser ocupada pelo parlamentar mesmo.

Mas Rigoni não quis. Casagrande então disse que insistiu com o aliado para que ele integrasse o governo em outra posição.

Nesta quarta-feira (28), o deputado deu mais detalhes sobre os bastidores dessa conversa.

"Não é que eu tenha recusado a Secretaria de Ciência e Tecnologia, especificamente. É uma pasta muito importante, com a qual eu tenho afinidade. É que eu tinha decidido, há pouco tempo, não estar mais na vida pública. Em novembro eu decidi ir para o setor privado, em São Paulo", contou.

"Aí eu liguei para o Renato, agradeci o convite e comuniquei essa minha decisão a ele", complementou.

"Sexta-feira passada (dia 23 de dezembro) o Ricardo (Ferraço, vice-governador eleito) e o Renato me chamaram para uma conversa e me resgataram", revelou Rigoni.

"Eles me convenceram pelo estilo que estão querendo tocar, querendo trazer muita inovação. Não posso negar que eu gosto do setor público. Aí neguei a proposta do setor privado", concluiu.

O martelo foi batido apenas na última terça-feira à noite. O anúncio foi feito na quarta.

O deputado federal chegou a ser pré-candidato ao governo do Espírito Santo. Recuou e tentou a reeleição para a Câmara dos Deputados, no que não obteve sucesso.

Teve uma votação expressiva, mas o desempenho da chapa de candidatos a deputado federal do União Brasil ficou aquém do necessário.

Rigoni, então, recebeu convites para trabalhar fora do estado, no setor público ou privado. Se aceitasse, realmente, seria como jogar a toalha ou adiar planos eleitorais, uma vez que o eleitorado do Espírito Santo está aqui e não em São Paulo.

Graças à argumentação de Ricardo e Casagrande, ele permaneceu no estado e vai para o governo.

RICARDO FERRAÇO

Ricardo e Rigoni foram correligionários por pouco tempo. O ex-senador estava filiado ao DEM e o deputado, ao PSL. As duas siglas se fundiram, dando origem ao União.

Ricardo presidiria a legenda no estado, inicialmente. A direção nacional, entretanto, entregou o comando local a Rigoni.

Como ele pretendia disputar o Palácio Anchieta contra Casagrande, Ricardo saiu do partido e voltou ao PSDB.

O episódio, segundo Rigoni, não causou rusgas entre os dois.

"A gente nunca brigou. Apenas escolhemos caminhos diferentes naquele momento. Ele é um baita ativo para o governo do estado", afirmou o futuro secretário de Meio Ambiente ao elogiar o tucano.

Ricardo, além de vice, vai ser secretário de Desenvolvimento e coordenar, além dessa área, Agricultura e Meio Ambiente, com ascendência sobre os demais membros do primeiro escalão.

"As coisas se sobrepõem. Ter essas três pastas alinhadas é importante. Não tem como ter desenvolvimento sem ele ser sustentável. A mesma coisa em relação à agricultura", pontuou Rigoni.

Ele diz ter "uma ótima relação" com Ricardo Ferraço.

BASE ALIADA