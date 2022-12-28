Rigoni assume Meio Ambiente no ES, após recusar Ciência e Tecnologia

Felipe Rigoni, deputado federal Crédito: Carlos Alberto Silva

O governador Renato Casagrande (PSB) anunciou, na manhã desta quarta-feira (28), mais um nome para a próxima gestão: o deputado federal não reeleito Felipe Rigoni (União Brasil) será o novo secretário de Estado do Meio Ambiente a partir de janeiro.

Por meio das redes sociais, Casagrande declarou que, juntos, trabalharão “para que o ES seja, cada vez mais, protagonista em políticas públicas de sustentabilidade e continue modernizando sua gestão ambiental.”

O secretário Fabrício Machado irá colaborar na organização do Consórcio Brasil Verde, entidade que estou liderando e tem como objetivo mobilizar os estados brasileiros para elaboração políticas de enfrentamento às mudanças climáticas. — Renato Casagrande 40 (@Casagrande_ES) December 28, 2022

Em entrevista à Rádio CBN Vitória na terça-feira (27), Casagrande confirmou à colunista Letícia Gonçalves que havia convidado Rigoni para assumir a pasta de Ciência e Tecnologia, mas a proposta foi recusada. Havia, porém, um diálogo para que aceitasse chefiar outra secretaria.

É com muita responsabilidade que aceitei o desafio de ser o secretário de Meio Ambiente do Espírito Santo. O tema é, sem dúvidas, o mais importante do século XXI. A utilização de dados na elaboração de políticas públicas será uma das principais ferramentas para avançarmos. — Felipe Rigoni (@rigoni_felipe) December 28, 2022

Hoje, a Secretaria do Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Seama) está sob a gestão de Fabrício Machado. Segundo o governador, Machado vai colaborar na organização do Consórcio Brasil Verde, que tem como objetivo mobilizar os Estados brasileiros para elaboração de políticas de enfrentamento às mudanças climáticas.

Pastas já definidas

Na manhã de terça-feira (27), em entrevista à CBN Vitória, o governador anunciou que Vitor de Angelo continua no comando da Secretaria de Estado da Educação (Sedu) . Também na terça-feira (27), Casagrande anunciou por meio das redes sociais mais um nome que ficará no governo na próxima gestão: Cyntia Grillo, que permanecerá como titular da Secretaria de Trabalho, Assistência e Desenvolvimento Social (Satades).

No dia 22, o governador anunciou que Marcus Vicente, ex-deputado federal, permanecerá no comando da Secretaria de Saneamento, Habitação e Desenvolvimento Urbano (Sedurb).

No dia anterior, Casagrande havia divulgado a escolha do Miguel Paulo Duarte Neto, economista do Rio Grande do Sul e pós-graduado em Gestão Hospitalar, para a Secretaria de Estado da Saúde. A próxima gestão deve ter o total de 26 secretários ou cargos equivalentes, os quais compõem o primeiro escalão do governo estadual.

Além de 22 pastas atuais, da Chefia de Gabinete e da recriação das secretarias de Desenvolvimento (Sedes) e de Ciência, Tecnologia, Inovação e Educação Profissional (Secti), a partir do desmembramento da atual Sectides, o governador confirmou a criação da Secretaria de Políticas para as Mulheres, que terá a atual vice-governadora, Jacqueline Moraes (PSB), como titular.