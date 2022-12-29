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Presidente eleito

Preso, Armandinho sofre novo revés na Câmara de Vitória

Procuradoria da Casa se posicionou contra recurso e deve haver nova eleição para a presidência do Legislativo municipal. Vereador já foi eleito para o comando, mas está sob prisão preventiva no CDP de Viana

Publicado em 29 de Dezembro de 2022 às 08:12

Públicado em 

29 dez 2022 às 08:12
Letícia Gonçalves

Colunista

Letícia Gonçalves

Vereador de Vitória Armandinho Fontoura (Podemos)
Vereador de Vitória Armandinho Fontoura (Podemos) Crédito: Câmara de Vitória
Como a coluna mostrou, a defesa do vereador Armandinho Fontoura (Podemos) apresentou um recurso administrativo à Câmara de Vitória para que ele seja autorizado a tomar posse na presidência da Casa, no dia 1º de janeiro, por meio de procuração. O parlamentar está preso preventivamente no Centro de Detenção Provisória de Viana. 
A Procuradoria-Geral da Câmara, em manifestação assinada nesta quarta-feira (28), posicionou-se pela inadmissibilidade do recurso. Para o órgão, não é possível recorrer contra decisão do plenário. "A aprovação da matéria pela maioria do plenário constitui-se em decisão final e soberana, em conformidade com o artigo 15 do Regimento Interno da Câmara Municipal de Vitória".
O plenário, em Precedente Regimental, entendeu que a posse é um ato personalíssimo e não existe previsão regimental para que ocorra por meio de procuração. Assim, se Armandinho não aparecer no dia 1º na Casa, uma nova eleição vai ser realizada para escolher o presidente do Legislativo municipal.
O posicionamento da procuradoria é opinativo, conforme o próprio texto da manifestação, ao qual a coluna teve acesso, destaca. Ou seja, não obriga o atual presidente, Davi Esmael (PSD) e tampouco os demais vereadores a concordarem com a inadmissibilidade do recurso.
A última sessão ordinária do ano da Câmara, entretanto, foi realizada na quarta e o recurso não foi pautado. 
A Casa entra em recesso justamente no dia 1º. 
NOVO PRESIDENTE?
Enquanto Armandinho segue preso, nos bastidores um nome já é apontado como possível candidato a presidente na nova eleição a ser realizada: o vereador Leandro Piquet (Republicanos), que é aliado do prefeito Lorenzo Pazolini, do mesmo partido.
Armando Fontoura foi eleito presidente sem o apoio do chefe do Executivo municipal.

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A defesa de Armandinho pode acionar a Justiça para tentar a autorização à posse por procuração. O Judiciário, entretanto, também está em recesso. Isso não impede que o Poder seja provocado, mas torna o processo complexo, com resultado mais incerto.
A PRISÃO DE ARMANDINHO FONTOURA
O vereador de Vitória foi preso no último dia 15 por ordem do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes. O mandado, cumprido pela Polícia Federal, foi expedido no âmbito de uma megaoperação contra atos antidemocráticos.
A procuradora-geral de Justiça do Ministério Público do Estado do Espírito Santo, Luciana Andrade, apontou que Armandinho integra uma milícia digital privada para promover ataques a ministros do STF e a instituições da República.
Foi a chefe do MPES que pediu a prisão preventiva do vereador. O pedido foi deferido dentro do chamado Inquérito das Fake News, que tramita no STF. 
A Procuradoria-Geral da República, liderada por Augusto Aras, foi contra o pedido. Mas Moraes concordou.

Correção

29/12/2022 - 11:12
Originalmente, a coluna informou que o vereador Luiz Emanuel (Cidadania) vai presidir a Comissão Representativa da Câmara de Vitória durante o recesso. O parlamentar, entretanto, entrou em contato com a coluna e afirmou que não tem conhecimento disso. Como não há publicação oficial a respeito da formação do grupo, a informação foi retirada do texto.

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Letícia Gonçalves

Graduada em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo, ingressou na Rede Gazeta em 2006, como estagiaria no Gazeta Online/ CBN Vitoria. Em 2008, passou a atuar como reporter da radio. Em 2012, migrou para a editoria de Politica de A Gazeta, tambem como reporter. Exerceu a funcao de editora-adjunta de 2020 ate 2021, quando assumiu a coluna Leticia Goncalves.

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