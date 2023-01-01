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Novo governo

Reveja a cerimônia de posse do presidente Lula em Brasília

Cerimônia começou com a chegada de Lula e do vice, Geraldo Alckmin (PSB), à Catedral de Brasília; depois, houve sessão solene no Congresso
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

01 jan 2023 às 14:32

Publicado em 01 de Janeiro de 2023 às 14:32

O primeiro dia do ano de 2023 marcou a posse do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT) para o seu terceiro mandato como chefe do Executivo Federal. A cerimônia começou às 14h20, com a chegada de Lula e do vice, Geraldo Alckmin (PSB), à Catedral Metropolitana de Brasília (DF). Chefes de Estado e de governo estiveram na capital federal para acompanhar o rito.
De acordo com o roteiro, logo depois Lula saiu de carro em direção ao Congresso
No parlamento, a sessão solene começou às 15h. Lá, Lula e Alckmin foram recebidos pelos presidentes da CâmaraArthur Lira, e do SenadoRodrigo Pacheco. Ambos fizeram o Compromisso Constitucional e assinaram o termo de posse. Depois, o novo presidente fez um pronunciamento à nação. A seguir, foi para a área externa do Congresso para uma cerimônia de honras militares.
Com organização da futura primeira-dama, Janja Lula, o “Festival do Futuro” acontece na Esplanada dos Ministérios para festejar a posse de Lula, desde as 10 horas. O evento contará com shows de diversos artistas, nos palcos Gal Costa e Elza Soares, nomes escolhidos em homenagem a duas cantoras que morreram em 2022.

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