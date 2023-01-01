Reveja a cerimônia de posse do presidente Lula em Brasília

Com organização da futura primeira-dama, Janja Lula, o “Festival do Futuro” acontece na Esplanada dos Ministérios para festejar a posse de Lula, desde as 10 horas. O evento contará com shows de diversos artistas, nos palcos Gal Costa e Elza Soares, nomes escolhidos em homenagem a duas cantoras que morreram em 2022.