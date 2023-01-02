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Após briga

Homem é morto a pauladas e pedradas na região do Centro de Vitória

Segundo boletim de ocorrência da PM, testemunhas contaram que Daniel Rossini Aragão, de 33 anos, foi agredido até a morte após se envolver em uma briga com um adolescente
Jaciele Simoura

Jaciele Simoura

Publicado em 

02 jan 2023 às 11:10

Publicado em 02 de Janeiro de 2023 às 11:10

Homem é morto a pauladas e pedradas em frente ao Parque Moscoso
Polícia Militar foi acionada por moradores na região do Parque Moscoso Crédito: Leitor | A Gazeta
Um homem de 33 anos foi morto a pauladas e pedradas na tarde deste domingo (1º), no bairro Moscoso, próximo ao Parque Moscoso, na região do Centro de Vitória. Segundo boletim de ocorrência da Polícia Militar, testemunhas contaram que Daniel Rossini Aragão teria sido agredido até a morte após ter se envolvido em uma briga com um menor de idade.
Na ocorrência da PM consta que militares se deslocaram até a rua Padre José de Anchieta, em frente ao Parque Moscoso, após receber informações de que estaria ocorrendo uma briga na região.
Ao chegarem ao local, os policiais constataram que duas ambulâncias do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) estavam realizando atendimento a uma vítima. Moradores da região contaram aos militares que o homem que estava sendo atendido teria se envolvido em uma briga com um menor de idade, não identificado. Momentos após a confusão, esse suspeito teria retornando com outros cidadãos e surpreendido a vítima com uma paulada na cabeça. 
Ainda segundo o boletim de ocorrência, testemunhas relataram que, ao cair desacordado, Daniel continuou sendo agredido por um dos homens que estava com o menor, levando pauladas e pedradas. Após as agressões, os suspeitos fugiram.
Durante atendimento da ocorrência, testemunhas apontaram aos policiais militares dois suspeitos de serem agressores, que moravam nas proximidades. Um deles é um adolescente de 15 anos e outro, um jovem de 20, mas, segundo a polícia, nenhum suspeito foi detido.
Procurada pela reportagem, a Polícia Civil informou que a perícia foi acionada às 17h29 e encaminhou ao local uma equipe do plantão do Departamento Especializado de Homicídios e Proteção à Pessoa (DEHPP), que realizou atendimento à ocorrência.
Segundo a corporação, o caso seguirá sob investigação da Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Vitória e, até o momento, nenhum suspeito do crime foi detido. O corpo da vítima foi encaminhado para o Departamento Médico Legal (DML) de Vitória, para ser necropsiado e, posteriormente, liberado para os familiares.

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