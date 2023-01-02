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Deslizamento

Chuva derruba barreira e poste na BR 482 em Alegre, no Sul do ES

Fato ocorreu na noite deste domingo (1°) e a rodovia chegou a ficar interditada, mas já foi liberada, segundo a prefeitura; o poste era de telefonia e serviço não foi afetado na região
Beatriz Caliman

Beatriz Caliman

Publicado em 

02 jan 2023 às 10:22

Publicado em 02 de Janeiro de 2023 às 10:22

Chuva provoca queda de poste em rodovia no Caparaó
Chuva provoca queda de poste em rodovia no Caparaó Crédito: Leitor| A Gazeta
Uma chuva que atingiu algumas regiões do Espírito Santo na noite deste domingo (1º) causou o deslizamento de uma barreira e derrubou um poste na BR 482, em Alegre, no Sul do Estado. Segundo a prefeitura, a rodovia chegou a ficar interditada por conta do ocorrido, mas já está totalmente liberada.
O deslizamento assustou os motoristas que passavam pelo local, na entrada da Fazenda Esperança, e a terra ocupou parte da via. Segundo informações da Prefeitura de Alegre, o poste que caiu é de uma empresa de telefonia e não houve risco de choque elétrico.
A empresa responsável pela manutenção do trecho foi logo acionada, além da Defesa Civil Municipal. De acordo com a Prefeitura de Alegre, a pista foi liberada uma hora após o episódio. A queda do poste, segundo apuração da reportagem, não afetou os serviços de telefonia na região.

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