Chuva derruba barreira e poste na BR 482 em Alegre, no Sul do ES

Uma chuva que atingiu algumas regiões do Espírito Santo na noite deste domingo (1º) causou o deslizamento de uma barreira e derrubou um poste na BR 482, em Alegre, no Sul do Estado. Segundo a prefeitura, a rodovia chegou a ficar interditada por conta do ocorrido, mas já está totalmente liberada.
O deslizamento assustou os motoristas que passavam pelo local, na entrada da Fazenda Esperança, e a terra ocupou parte da via. Segundo informações da Prefeitura de Alegre, o poste que caiu é de uma empresa de telefonia e não houve risco de choque elétrico.
A empresa responsável pela manutenção do trecho foi logo acionada, além da Defesa Civil Municipal. De acordo com a Prefeitura de Alegre, a pista foi liberada uma hora após o episódio. A queda do poste, segundo apuração da reportagem, não afetou os serviços de telefonia na região.