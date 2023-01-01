Duas pessoas – um homem e uma mulher de 43 anos – morreram atropeladas na madrugada deste domingo (1). O acidente aconteceu na BR 101, no município de Viana. As vítimas foram atingidas por dois carros que trafegavam pela via. O primeiro motorista não ficou no local para prestar socorro ao homem e a mulher, que morreram ainda na rodovia.
De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o atropelamento aconteceu na altura do quilômetro 299, por volta da 1h40. “Os dois caminhavam no meio da rodovia e foram atropelados por um veículo não identificado, que fugiu. Logo em seguida, um segundo automóvel não conseguiu desviar e também os atingiu."
Segundo a PRF, o último motorista envolvido no acidente permaneceu no local, prestando socorro às vítimas. “Ele foi submetido ao teste de etilômetro (para identificar possível ingestão de bebida alcoólica), que deu resultado negativo (não ingestão)”, afirmou a corporação. Sendo assim, ninguém foi preso.
Acionada, a perícia da Polícia Civil esteve no local. Com as mortes confirmadas na BR 101, os corpos foram levados para o Departamento Médico Legal (DML) de Vitória para serem necropsiados e liberados aos familiares. Até então, o homem não havia sido identificado. Já a mulher não teve a identidade divulgada.
Responsável por administrar a rodovia, a concessionária Eco101 afirmou que o acidente aconteceu na pista do sentido Sul (Guarapari), na altura do bairro Universal. Enquanto o atendimento era prestado, duas faixas precisaram ser interditadas. A liberação total da via aconteceu por volta das 4h.
Homem e mulher morrem atropelados na BR 101, em Viana