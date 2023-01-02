Criminosos arrombam casa de acolhimento de adolescentes em Cachoeiro

Três criminosos arrobaram o Acolhimento Institucional Municipal Recanto da Criança e levaram uma TV, um home theater, um vídeo game e dois celulares, na noite do último sábado (31). O local fica no bairro Aeroporto, em Cachoeiro de Itapemirim , no Sul do Estado , e é destinado a adolescentes de 12 a 18 anos.

Segundo a descrição dos fatos encaminhada por um policial militar que teve acesso à ocorrência, os indivíduos tiveram que arrombar o portão para invadirem o local. Um deles estava com uma arma de fogo em mãos. Todos estavam usando bonés, vestindo roupa de frio e com capuz.

Para a polícia, a solicitante não soube informar as características dos suspeitos, pois o individuo armado pedia para as pessoas que estavam na casa abaixarem a cabeça. A vítima, disse ainda que conversava com um dos criminosos para não assustar os menores, pois existiam crianças autistas no local.

Em seguida, a solicitante não soube comunicar para qual lado os suspeitos fugiram. A ocorrência foi encaminhada para o operador da Guarda Municipal.

Polícia Civil disse, por meio de nota, "que em casos em que não há detidos em flagrante, como este, a vítima deve registrar o fato junto à Polícia Civil para que a polícia tome ciência do caso e inicie as investigações".

O que diz a prefeitura

Procurada, a prefeitura do município confirmou a ocorrência e afirmou que foi registrada. “Os adolescentes estão seguros em outro local mantido pela prefeitura. Ninguém ficou ferido”, divulgou. A reportagem também questionou ao órgão se o caso foi registrado na PC, como é a segurança do local, se há vigia e se será reforçada, porém, não explicou. Disse que "por questões de segurança dos adolescentes, não daremos mais informações. Todas as medidas estão sendo tomadas".