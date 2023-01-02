Ossada é encontrada dentro de carro que pegou fogo em Vila Pavão

Uma ossada humana foi encontrada em um carro que pegou fogo na localidade de Córrego Preto, zona rural de Vila Pavão, no Noroeste do Espírito Santo, na tarde deste sábado (31). O cadáver estava no banco de trás do carro. A Polícia Militar informou que o veículo pertencia a Mateus Henke Eggert. Segundo a Polícia Civil, devido ao estado em que foi encontrado, o corpo ainda não foi identificado.
O Corpo de Bombeiros foi acionado. Quando a equipe chegou ao local, o veículo já estava tomado pelo fogo. Após as chamas serem controladas, os militares perceberam no banco de trás uma ossada humana.
A PM informou que familiares de Mateus chegaram ao local confirmando pertencer a ele o veículo e que não estavam conseguindo entrar em contato com a vítima. Um primo do homem relatou que Mateus estava em um bar, e que mencionou que alguém o havia mandado mensagem perguntando onde ele estava. A pessoa pediu para ele ir até um determinado local, pois iria quitar uma dívida de um aparelho de som, no valor de R$ 17 mil.
O último contato de Mateus foi feito com um amigo. Por áudio em mensagens, ele disse que passaria para pegá-lo e irem para Guriri, em São Mateus, para a virada de ano, porém não apareceu.
A Polícia Civil informou que o caso foi registrado como encontro de cadáver e o procedimento será encaminhado para a Delegacia de Polícia de Vila Pavão, que aguardará os resultados dos exames. O carro foi encaminhado para o pátio credenciado do Departamento Estadual de Trânsito do Espírito Santo (Detran).
“O corpo da vítima foi encaminhado para o Serviço Médico Legal (SML) de Colatina, para ser identificado e para ser feito o exame cadavérico, que irá identificar a causa da morte. O prazo para sair laudo cadavérico pela legislação são 10 dias, podendo ser prorrogado por igual período. Em casos em que são solicitados exames laboratoriais pode demorar mais, principalmente quando necessita de DNA (30 dias) e histopatológico (entre 60-90 dias)”, informou a PC, por nota.