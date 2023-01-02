Ossada é encontrada dentro de carro que pegou fogo em Vila Pavão

Ossada humano é encontrada dentro de carro que pegou fogo em Vila Pavão Crédito: Leitor | A Gazeta

Uma ossada humana foi encontrada em um carro que pegou fogo na localidade de Córrego Preto, zona rural de Vila Pavão , no Noroeste do Espírito Santo, na tarde deste sábado (31). O cadáver estava no banco de trás do carro. A Polícia Militar informou que o veículo pertencia a Mateus Henke Eggert. Segundo a Polícia Civil , devido ao estado em que foi encontrado, o corpo ainda não foi identificado.

Corpo de Bombeiros foi acionado. Quando a equipe chegou ao local, o veículo já estava tomado pelo fogo. Após as chamas serem controladas, os militares perceberam no banco de trás uma ossada humana.

Ossada humano é encontrada dentro de carro que pegou fogo em Vila Pavão Crédito: Leitor | A Gazeta

A PM informou que familiares de Mateus chegaram ao local confirmando pertencer a ele o veículo e que não estavam conseguindo entrar em contato com a vítima. Um primo do homem relatou que Mateus estava em um bar, e que mencionou que alguém o havia mandado mensagem perguntando onde ele estava. A pessoa pediu para ele ir até um determinado local, pois iria quitar uma dívida de um aparelho de som, no valor de R$ 17 mil.

O último contato de Mateus foi feito com um amigo. Por áudio em mensagens, ele disse que passaria para pegá-lo e irem para Guriri, em São Mateus, para a virada de ano, porém não apareceu.

A Polícia Civil informou que o caso foi registrado como encontro de cadáver e o procedimento será encaminhado para a Delegacia de Polícia de Vila Pavão, que aguardará os resultados dos exames. O carro foi encaminhado para o pátio credenciado do Departamento Estadual de Trânsito do Espírito Santo (Detran).