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Cachorrinha pinscher desaparece durante fogos no réveillon em Vila Velha

A pequena Kate, de 2 anos, pulou o muro da casa onde mora no dia 1°, no bairro São Conrado. Assustada, ela não foi mais vista desde então
Maria Fernanda Conti

Maria Fernanda Conti

Publicado em 

02 jan 2023 às 15:54

Publicado em 02 de Janeiro de 2023 às 15:54

A pinscher Kate, de 2 anos, está desaparecida e família pede ajuda para localizá-la
A pinscher Kate, de 2 anos, está desaparecida e família pede ajuda para localizá-la Crédito: Arquivo Pessoal
Devido aos fogos do réveillon, a pequena Kate, uma pinscher de apenas 2 anos, fugiu dos tutores na madrugada desse domingo (01), em São Conrado, Vila Velha. Assustada, ela pulou o muro do imóvel onde mora por volta de 00h30 e ainda não foi encontrada.
Kayque Gomes, de 18 anos, conta que a cachorrinha está com a família desde que nasceu. Ela foi vista pela última vez por volta de 1h do primeiro dia do ano, em um trecho sem saída do bairro, perto da rua Algas Marinhas. 
"Nós estamos loucos atrás dela, procurando. Minha mãe chorou muito hoje (02), no almoço. Passou mal quando ficou sabendo do sumiço. Ela é novinha, medrosa. Quando está muito assustada, fica com taquicardia. Só se acalma comigo e com a minha mãe. A gente depende dela, e ela da gente", afirma.
O vendedor declara ainda que está com medo de que alguém tenha pegado Kate, achando que ela não tem tutor. "Como é uma cachorra pequena, carinhosa, eu tenho medo de alguém não devolver. Queria mostrar que tem gente procurando por ela", aponta.
Cachorrinha pinscher desaparece durante fogos no réveillon em Vila Velha
A pinscher Kate, de 2 anos, está desaparecida e família pede ajuda para localizá-la
Kate, de 2 anos, é uma pinscher de pequeno porte Crédito: Arquivo Pessoal
Kate é uma pinscher de cor caramelo, de porte pequeno e que possui um fucinho achatado, conforme descrição de Kayque.
Quem encontrar a cachorrinha pode procurar a Loja do Seu Jair, também no bairro, ou entrar em contato pelos telefones (27) 98149-6139 (Whatsapp) ou (27) 98115-4966.

Fogos barulhentos estão proibidos no ES

Foi sancionada no dia 1º de dezembro de 2022 a lei que proíbe a comercialização, manuseio, utilização, queima e soltura de fogos de artifício barulhentos em todo o Espírito Santo. De acordo com a lei, além dos fogos tradicionais, também vão ser proibidos quaisquer artefatos pirotécnicos que causem barulho excessivo.
Estão permitidos apenas os chamados “fogos de vista”, que proporcionam efeitos visuais sem ruído ou de baixa intensidade. A multa para quem descumprir a lei varia de R$ 200 a R$ 3.000, mas pode dobrar na primeira reincidência (ou seja, o cometimento da mesma infração em 30 dias) e até quadruplicar a partir da segunda.
Segundo informações do Diário Oficial, o Poder Executivo vai regulamentar a lei no prazo de 90 dias, contados da data de sua publicação.

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