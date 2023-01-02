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Com Alzheimer

Família pede ajuda para encontrar aposentado que desapareceu em Cariacica

Alvelino Alves de Paula,  68 anos , é portador de Alzheimer em estágio avançado e está desaparecido desde o último sábado (31)
Roberta Costa

Roberta Costa

Publicado em 

02 jan 2023 às 12:59

Publicado em 02 de Janeiro de 2023 às 12:59

Atualização

05/01/2023 - 8:24
O aposentado foi encontrado em Balneário Ponta da Fruta, Vila Velha, na última segunda-feira (5)
A esposa do aposentado Alvelino de Paula, 68 anos, que está desaparecido desde do final da tarde deste último sábado (31), quando saiu de casa sozinho e não voltou, pede ajuda para encontrar o o marido. Morador do bairro São Francisco, em Cariacica, o Alvelino é portador de Alzheimer em estágio avançado da doença. Ele também faz uso de medicamentos.
Segundo a dona de casa Luiza Miriam dos Reis, 64 anos, esposa de Alvelino, ele desapareceu por volta das 18h do último dia de 2022 enquanto ela não estava por perto. Luiza afirma ter sido a primeira vez que algo assim acontece pelo fato dele nunca sair desacompanhado.
Luiza contou que o marido faz usos de muitos medicamentos, inclusive para dormir, e tem dificuldade na fala por conta da doença de Alzheimer (DA). Ela está  preocupada pelo fato dele estar sem seus remédios desde o desaparecimento. Um amigo do casal afirma ter visto Alvelino no momento que ele saiu de casa, mas não chegou a reparar que ele estava sozinho.

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