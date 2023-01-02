Família pede ajuda para encontrar aposentado que desapareceu em Cariacica

Atualização O aposentado foi encontrado em Balneário Ponta da Fruta, Vila Velha, na última segunda-feira (5)

A esposa do aposentado Alvelino de Paula, 68 anos, que está desaparecido desde do final da tarde deste último sábado (31), quando saiu de casa sozinho e não voltou, pede ajuda para encontrar o o marido. Morador do bairro São Francisco, em Cariacica, o Alvelino é portador de Alzheimer em estágio avançado da doença. Ele também faz uso de medicamentos.

Segundo a dona de casa Luiza Miriam dos Reis, 64 anos, esposa de Alvelino, ele desapareceu por volta das 18h do último dia de 2022 enquanto ela não estava por perto. Luiza afirma ter sido a primeira vez que algo assim acontece pelo fato dele nunca sair desacompanhado.