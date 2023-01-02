A reportagem de A Gazeta teve acesso a seis boletins de ocorrência registrados por capixabas, no período de 20 a 30 de dezembro. A história contada pelas vítimas é semelhante. Uma delas, que preferiu não se identificar, revelou os detalhes de como funcionava a proposta de investimento.

"Em setembro ele fez uma palestra em São Mateus. Achei interessante, um casal que estava lá conversou comigo e explicou como funcionava, aí acabei entrando. A promessa era de rentabilidade diária de 1% e de dobrar o capital investido em seis meses. A empresa tinha um suposto robô investidor que fazia análises de operação e a gente receberia essa rentabilidade", disse a vítima.

Ele investiu R$ 7 mil inicialmente e depois mais R$ 12 mil. "Ao todo deu R$ 19 mil de investimento. Eu recebi durante dois meses. Consegui recuperar R$ 10 mil, mas faltam R$ 9 mil. Todos os pagamentos da rentabilidade eram feitos dia 10 e dia 25, mas o último pagamento foi feito pela empresa no dia 10 de novembro", explicou.

Your browser does not support the audio element. Capixabas denunciam "golpe do investimento" e polícia investiga suspeito

O suspeito disse às pessoas que a plataforma de investimento tinha bloqueado todas elas após uma denúncia, por isso ninguém estava conseguindo receber.

"Após isso, segundo ele, houve uma reunião com a plataforma e a gente poderia voltar a operar, porém o saque seria somente todo dia 10. Dia 25 de novembro não ocorreu o saque e o último ficou para dia 10 de dezembro. Quando chegou na data, ele falou precisar fazer uma auditoria porque segundo ele a plataforma tinha bloqueado o saldo dele. Ele pediu o prazo de 15 dias, que foi até 28 de dezembro. Chegando nesse dia, ele excluiu os grupos, tirou todo mundo de lá e sumiu sem dar nenhuma satisfação" X - Vítima de golpe

Quem é o suspeito?

Segundo as vítimas, o suspeito é de Alagoas e a empresa era registrada no mesmo local. O nome dele não está sendo divulgado nesta reportagem porque, segundo a Polícia Civil , ele ainda não foi indiciado e também não há mandado de prisão em aberto. No momento, ele é tratado como um investigado.

Captação de mais pessoas

Segundo a vítima de São Mateus, além de ganhar a renda por mês, quem indicasse pessoas para investir na empresa ganhava um bônus.

"Todo mundo que entra na empresa ganha bonificação por indicar pessoas. Eu coloquei 150 pessoas. Todo mundo que colocava gente tinha uma rede com seus indicados. Tinha gente do país inteiro e fora do Brasil. Gente da Angola, Estados Unidos. Só no Espírito Santo, são mais de 600 pessoas. Estou levantando uma contabilidade com todo mundo. Até o momento já foi contabilizado mais de R$ 1 milhão de prejuízo, mas a gente estima que passe da casa dos R$ 5 milhões", afirmou a vítima.

O que diz a Polícia Civil