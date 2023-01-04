Assaltantes agridem motorista e roubam carro na BR 101 em Sooretama

A PM informou que o motorista contou aos militares que os suspeitos estavam em uma Fiat Strada e um deles saiu do carro, já apontando uma arma em sua direção e anunciando o roubo. Ele reagiu e entrou em luta corporal com o homem, tomando o revólver da mão dele – momento em que o segundo assaltante o agrediu, fazendo com que a vítima se rendesse.