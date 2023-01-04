Assaltantes agridem motorista e roubam carro na BR 101 em Sooretama

Um motorista foi agredido por dois assaltantes e teve o carro roubado na noite desta terça-feira (3), na BR 101, no acesso ao bairro Vale do Sol, em Sooretama, no Norte do Estado. Segundo a Polícia Militar, o condutor estava com o Toyota Corolla estacionado às margens da rodovia quando foi surpreendido pelos suspeitos armados. Ele entrou em luta corporal com um dos homens, mas acabou sendo agredido pelo outro suspeito. A dupla fugiu levando o automóvel e o celular da vítima.
A PM informou que o motorista contou aos militares que os suspeitos estavam em uma Fiat Strada e um deles saiu do carro, já apontando uma arma em sua direção e anunciando o roubo. Ele reagiu e entrou em luta corporal com o homem, tomando o revólver da mão dele – momento em que o segundo assaltante o agrediu, fazendo com que a vítima se rendesse.
Os dois suspeitos fugiram pela BR 101, sentido São Mateus, um conduzindo cada veículo. A PM informou que a dupla não foi localizada.
Procurada por A Gazeta, a Polícia Civil disse que a Delegacia de Sooretama está trabalhando no caso, mas o veículo ainda não foi recuperado e, até o momento, nenhum suspeito foi preso.
A corporação destacou ainda que a população pode denunciar através do Disque-denúncia (181) qualquer tipo de irregularidade, ilegalidade ou repassar informações que ajudem as polícias na elucidação de delitos ou infrações. A ligação é gratuita e pode ser realizada em qualquer município do Estado.