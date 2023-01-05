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Feminicídio

Áudio e vídeo mostram pedido de ajuda e mulher sendo morta pelo ex em Colatina

Gabrielly Mennas da Silva, de 30 anos, foi morta a tiros pelo ex-companheiro; uma testemunha tentou pedir ajuda e avisar que o suspeito estava invadindo a casa
Viviane Maciel

Viviane Maciel

Publicado em 

05 jan 2023 às 10:50

Publicado em 05 de Janeiro de 2023 às 10:50

No áudio, o desespero de uma mulher temendo que um crime acontecesse e, na sequência, o barulho de tiros e o pedido de ajuda. Os disparos mataram Gabrielly Mennas da Silva, de 30 anos, na noite desta quarta-feira (4), no bairro São Judas Tadeu, em Colatina, no Noroeste do Espírito Santo, e foram efetuados pelo ex-companheiro da vítima, Carlos Magno Farias Ramos, que é procurado pela polícia.  O momento em que a mulher é baleada foi registrado por uma câmera de segurança da casa. As imagens e o áudio estão no vídeo acima. 
Na mensagem por áudio, enviada para um irmão de Gabrielly, uma testemunha pede ajuda, avisa que o suspeito está armado e tentando invadir a casa. Poucos segundos depois é possível ouvir o barulho dos disparos.
"O Maguin (apelido do suspeito) está aqui na porta da sua irmã, tentando invadir aí dentro. Quase pulou o muro do (cita nome de um vizinho). Ele está com arma. Está armado e falando que vai matar a sua irmã. Pelo amor de Deus [barulhos de tiros]. Olha só! Olha só! Olha só! Meu Deus do Céu! Ajuda!"
X. - Testemunha não identificada
Segundo a Polícia Militar, a vítima estava em casa quando o homem pulou o muro da residência e efetuou os disparos contra ela. Imagens registradas por câmera de segurança mostram uma criança correndo e, momentos depois, Gabrielly também aparece tentando subir as escadas do imóvel, mas acaba atingida e cai baleada. Os tiros também quebraram a porta de vidro da casa.
Mulher é morta a tiros pelo ex-companheiro em Colatina
Mulher é morta a tiros pelo ex-companheiro em Colatina Crédito: Redes sociais
Gabrielly chegou a ser socorrida para o Hospital Estadual Silvio Avidos, mas não resistiu aos ferimentos. De acordo com testemunhas, após realizar os disparos, o homem fugiu em um carro de cor preta. Equipes da PM fizeram buscas, mas o suspeito não foi localizado.
Nas redes sociais, Gabrielly já havia compartilhado prints de conversas com o ex-companheiro, em que o homem faz ameaças contra ela. Em uma das mensagens o suspeito diz: “Vou dar um tiro na sua testa no meio de todo mundo”.
Mulher é morta a tiros pelo ex-companheiro em Colatina
Mulher é morta a tiros pelo ex-companheiro em Colatina Crédito: Redes sociais
Polícia Civil informou que o corpo da vítima foi encaminhado para o Serviço Médico Legal (SML) de Colatina, para ser necropsiado e, posteriormente, liberado para os familiares. O caso segue sob investigação da Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Colatina.
"O suspeito já está identificado, porém até o momento não foi detido. Segundo o titular da DHPP de Colatina informou que o suspeito possui condenações por crimes de roubo, tráfico de drogas, lesão corporal, ameaça e vias de fato. A população pode denunciar através do Disque-denúncia (181) qualquer tipo de irregularidade, ilegalidade ou repassar informações que ajudem as polícias na elucidação de delitos ou infrações. A ligação é gratuita e pode ser realizada em qualquer município do Estado", afirma a nota.
Em atualização nesta sexta-feira (6), a PC de Colatina confirmou que já há um mandado de prisão feminicídio, ou seja, homicídio cometido contra a mulher por razões da condição de sexo feminino, contra Carlos, e que o suspeito ainda não foi localizado.

Segundo caso no ES em 24h

Outro crime brutal contra mulher foi registrado um dia antes da morte de Gabrielly. Na noite de terça-feira (3), em Lagoa Funda, Guarapari, a doméstica Genizia Gianizelli Machado Santos, de 52 anos, foi assassinada a facadas pelo companheiro dela. O homem de 56 anos tentou se ferir para simular uma luta entre o casal e criar uma justificativa de que teria matado a companheira em legítima defesa, mas a versão não convenceu a polícia e ele acabou preso.
A vítima se relacionava com o suspeito havia cerca de um ano e tentava terminar o relacionamento. Antes de ser assassinada, ela teria dito a uma irmã que queria se separar, mas o companheiro não aceitava o término.
O suspeito foi autuado em flagrante por homicídio qualificado cometido contra a mulher por razões da condição de sexo feminino (feminicídio) e foi encaminhado para o Centro de Detenção Provisória (CDP) de Guarapari.

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