Homem morre eletrocutado ao tentar furtar fios de torre em Castelo

Um homem morreu eletrocutado após subir em uma torre de transmissão para furtar fios na tarde desta quarta-feira (4), no bairro Cava Roxa, zona rural de Castelo, no Sul do Espírito Santo. Segundo a Polícia Militar, ele ficou preso no local após sofrer uma forte descarga elétrica. O nome dele não foi divulgado.
O caso aconteceu por volta de 17h. A Polícia Civil disse que a perícia foi acionada e, de acordo com informações colhidas pela equipe, o homem havia subido na torre de transmissão para furtar fios quando foi atingido por uma descarga elétrica e morreu na hora.
Uma equipe da Polícia Militar também esteve no local. Segundo a PM, o lugar é de difícil acesso e o corpo estava a mais de seis metros de altura. O Corpo de Bombeiros e a EDP também foram acionados.
De acordo com os Bombeiros, assim que os militares chegaram ao local, constaram que o homem havia falecido e estava preso em cima de um transformador de energia. Após a concessionária realizar o desligamento da eletricidade, a equipe da corporação realizou a retirada do corpo.
O corpo do homem foi encaminhado para o Serviço Médico Legal (SML) de Cachoeiro de Itapemirim para ser necropsiado e, posteriormente, liberado aos familiares.
A EDP informou que a partir de uma reclamação de falta de energia, uma equipe foi direcionada ao local para realizar a inspeção. Ao chegar no local e constatar o acidente, a equipe da concessionária realizou os procedimentos de segurança para interrupção do fornecimento da instalação do cliente para possibilitar a atuação da polícia. "A energia do transformador, que atende apenas àquela instalação, será normalizada após autorização da autoridade policial", disse, em nota.