Homem morre eletrocutado ao tentar furtar fios de torre em Castelo

De acordo com os Bombeiros, assim que os militares chegaram ao local, constaram que o homem havia falecido e estava preso em cima de um transformador de energia. Após a concessionária realizar o desligamento da eletricidade, a equipe da corporação realizou a retirada do corpo.

A EDP informou que a partir de uma reclamação de falta de energia, uma equipe foi direcionada ao local para realizar a inspeção. Ao chegar no local e constatar o acidente, a equipe da concessionária realizou os procedimentos de segurança para interrupção do fornecimento da instalação do cliente para possibilitar a atuação da polícia. "A energia do transformador, que atende apenas àquela instalação, será normalizada após autorização da autoridade policial", disse, em nota.