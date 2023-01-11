Assaltantes rendem funcionários e roubam celulares de loja na Serra; veja vídeo

Um loja de móveis do bairro Porto Canoa, na Serra , foi assaltada por dois suspeitos na tarde de terça-feira (10). A ação durou poucos minutos, mas deixou o comércio com um prejuízo ainda não calculado. O representante da loja, que foi até a delegacia registrar a ocorrência, não soube informar quantos aparelhos celulares foram levados. Um dos suspeitos foi preso logo depois do crime.

As imagens mostram que um dos suspeitos aborda um funcionário da loja e tem acesso a um cofre, em outra parte da loja, mais reservada. Segundo apuração da repórter Daniela Carla, da TV Gazeta, a intenção da dupla era fugir com celulares. O roubo aconteceu durante o expediente normal, e ao menos um cliente presencia a cena.

Segundo o boletim de ocorrência, a Polícia Militar foi acionada quando os dois indivíduos suspeitos estavam fugindo a pé pelo bairro. Durante a fuga, um dos suspeitos teria entrado em uma área de mata. Populares, inclusive, seguiram o suspeito até o local, de acordo com o boletim.

Com a abordagem da polícia no local, Caio Vitor Andrade Almeida, de 18 anos, foi preso. Com ele foram encontrados 5 aparelhos celulares que teriam sido roubados, além do celular próprio. A polícia também apreendeu um revólver calibre 38 com três munições - duas intactas e uma deflagrada. O jovem foi autuado por roubo.

Caio Vitor, de 18 anos, foi preso após assalto em loja na Serra Crédito: Divulgação | Polícia Civil