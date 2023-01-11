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Violência

Assaltantes rendem funcionários e roubam celulares de loja na Serra; veja vídeo

O representante da loja, que foi até a delegacia, não soube informar quantos aparelhos celulares foram levados. Um dos suspeitos foi preso logo depois do crime
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

11 jan 2023 às 09:11

Publicado em 11 de Janeiro de 2023 às 09:11

Um loja de móveis do bairro Porto Canoa, na Serra, foi assaltada por dois suspeitos na tarde de terça-feira (10). A ação durou poucos minutos, mas deixou o comércio com um prejuízo ainda não calculado. O representante da loja, que foi até a delegacia registrar a ocorrência, não soube informar quantos aparelhos celulares foram levados. Um dos suspeitos foi preso logo depois do crime.
As imagens mostram que um dos suspeitos aborda um funcionário da loja e tem acesso a um cofre, em outra parte da loja, mais reservada. Segundo apuração da repórter Daniela Carla, da TV Gazeta, a intenção da dupla era fugir com celulares. O roubo aconteceu durante o expediente normal, e ao menos um cliente presencia a cena.
Segundo o boletim de ocorrência, a Polícia Militar foi acionada quando os dois indivíduos suspeitos estavam fugindo a pé pelo bairro. Durante a fuga, um dos suspeitos teria entrado em uma área de mata. Populares, inclusive, seguiram o suspeito até o local, de acordo com o boletim.
Com a abordagem da polícia no local, Caio Vitor Andrade Almeida, de 18 anos, foi preso. Com ele foram encontrados 5 aparelhos celulares que teriam sido roubados, além do celular próprio. A polícia também apreendeu um revólver calibre 38 com três munições - duas intactas e uma deflagrada. O jovem foi autuado por roubo.
Caio Vitor, de 18 anos, foi preso após assalto em loja na Serra
Caio Vitor, de 18 anos, foi preso após assalto em loja na Serra Crédito: Divulgação | Polícia Civil
A reportagem de A Gazeta procurou as polícias Militar e Civil para mais detalhes sobre a ocorrência e saber se o segundo suspeito está sendo procurado. O texto será atualizado assim que houver um retorno.

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