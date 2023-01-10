Corpo encontrado pode ser de motorista que desapareceu em Linhares

Thiago Elias da Silva Santos, de 25 anos, foi visto pela última vez próximo à rodoviária do município saindo com dois passageiros para uma corrida Crédito: Acervo pessoal

O motorista teria aceitado uma corrida próximo à rodoviária do município, e depois disso a família não conseguiu mais contato com ele. Uma câmera de segurança registrou o momento que Thiago saiu do local junto com dois passageiros.

Na ocasião, a esposa de Thiago, que pediu para não ser identificada, contou ao repórter Tiago Félix, da TV Gazeta Noroeste, que o marido teria mandado mensagens para ela pedindo uma transferência por Pix de R$ 2 mil. A mulher desconfiou do pedido e não fez a transação. Após isso, o companheiro não respondeu mais as mensagens.

O carro dele foi encontrado carbonizado em uma fazenda às margens da ES 248, que liga a cidade a Colatina. No entanto, o homem não foi encontrado.

Motorista particular desaparece e carro é achado queimado em Linhares Crédito: Leitor | A Gazeta

De acordo com o delegado, o corpo foi encaminhado para análise no Departamento Médico Legal (DML), em Vitória, que vai confirmar a identidade da vítima.