Corpo encontrado pode ser de motorista que desapareceu em Linhares

Um corpo de um homem, em avançado estado de decomposição, foi encontrado na tarde desta terça-feira (10), na localidade de Bagueira, interior de Linhares, no Norte do Espírito Santo. A suspeita, de acordo com o delegado Fabrício Lucindo, responsável pelas investigações, é de que o corpo seja do motorista particular, Thiago Elias da Silva Santos, de 25 anos, que desapareceu na última quinta-feira (6), no município, após ter aceitado uma corrida.
O motorista teria aceitado uma corrida próximo à rodoviária do município, e depois disso a família não conseguiu mais contato com ele. Uma câmera de segurança registrou o momento que Thiago saiu do local junto com dois passageiros.
Na ocasião, a esposa de Thiago, que pediu para não ser identificada, contou ao repórter Tiago Félix, da TV Gazeta Noroeste, que o marido teria mandado mensagens para ela pedindo uma transferência por Pix de R$ 2 mil. A mulher desconfiou do pedido e não fez a transação. Após isso, o companheiro não respondeu mais as mensagens.
O carro dele foi encontrado carbonizado em uma fazenda às margens da ES 248, que liga a cidade a Colatina. No entanto, o homem não foi encontrado.
De acordo com o delegado, o corpo foi encaminhado para análise no Departamento Médico Legal (DML), em Vitória, que vai confirmar a identidade da vítima.
Em nota, a Polícia Civil informou que, nesta terça-feira (10), diligências foram realizadas na zona rural do município de Rio Bananal. Durante a ação, foi encontrado um corpo enterrado em uma região de mata. Devido ao avançado estado de decomposição, o mesmo foi encaminhado para o Departamento Médico Legal (DML) de Vitória, para ser necropsiado e identificado.