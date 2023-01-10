Mulher dá golpe e vítimas viram revendedoras de cosméticos sem saber no ES

A polícia investiga um caso de estelionato aplicado em moradores de Barra de São Francisco , no Noroeste do Espírito Santo. Uma mulher pedia informações pessoais das vítimas, todas pessoas em situação de dificuldade financeira, e utilizava os dados para cadastrá-las como revendedoras de uma empresa de cosméticos.

Após o cadastro, a golpista, que não teve o nome informado, comprava produtos de beleza no nome das vítimas, que ficavam com o nome sujo. Até o momento, segundo a Polícia Civil , 16 pessoas prejudicadas já foram ouvidas.

Como era o golpe

De acordo com o delegado-adjunto da Delegacia Regional do município, Daniel Azevedo, a suspeita dizia para as vítimas que estava doando cestas básicas em nome de uma igreja de Nova Venécia. Para que as pessoas ganhassem os alimentos precisavam passar algumas informações pessoais, como CPF, identidade, e comprovante de residência. Com esses dados a mulher conseguia aplicar os golpes.

A equipe da Delegacia Regional de Barra de São Francisco investiga o caso Crédito: Policia Civil | Reprodução

Uma vítima, que prefere não ser identificada, conta que ela e a mãe estão desempregadas. As duas conhecem a mulher suspeita e moram na mesma comunidade, no município, e por isso confiaram na suposta ajuda oferecida pela mulher.

"Ela pediu os documentos, meus e da minha mãe, dizendo que era para dar cesta básica. Ela se aproveitou do momento que estamos sem emprego, passando por necessidade, para fazer isso." X - Vítima

A mulher fez compras nos valores de R$ 400 e R$ 899, usando os dados de mãe e filha. O caso ocorreu em agosto do ano passado. No entanto, as duas só descobriram o golpe quando a filha entrou no portal do Serasa, em novembro, e percebeu estar com o ‘nome sujo’, devido às dívidas feitas pela suspeita.

Outra vítima, que pediu para não ser identificada, também descobriu que a mulher usou os dados dela, do filho e de uma sobrinha para realizar compras de produtos cosméticos. As dívidas foram nos valores de R$ 223, R$ 181 e R$ 209.

A família também passa por dificuldades financeiras e por isso aceitaram a suposta ajuda. “Na situação em que estamos, não podíamos negar ajuda, então confiamos”, relata a moradora.

Segundo o delegado, a suspeita se aproveitou da fragilidade financeira das vítimas para aplicar o golpe. Conforme as investigações da PC, ela obtinha os produtos em nome de cada vítima em valor que variava entre R$ 230,00 a R$ 840,00. O prejuízo total está cerca R$7 mil.

O caso segue sob investigação e a corporação destaca que a população tem um papel importante nas investigações e pode contribuir com informações de forma anônima através do Disque-Denúncia 181, que também possui um site onde é possível anexar imagens e vídeos de ações criminosas, o disquedenuncia181.es.gov.br. O anonimato é garantido e todas as informações fornecidas são investigadas.

O que diz a Avon

A reportagem também procurou a empresa de cosméticos, a Avon, usada pela suspeita para aplicar os golpes. Por nota, a empresa informou que esta acompanhando o caso e também abriu uma investigação interna.