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Residencial Vista do Mestre

Vídeo: criminosos armados fazem arrastão na Serra

Mais de dez pessoas estavam em mesas, na calçada, quando os suspeitos chegaram, na noite dessa segunda-feira (9); bandidos conseguiram fugir após o crime
Larissa Avilez

Larissa Avilez

Publicado em 

10 jan 2023 às 15:54

Publicado em 10 de Janeiro de 2023 às 15:54

Surpreendidas por criminosos armados e vítimas de um arrastão: assim terminou a noite para mais de dez pessoas que estavam bebendo e comendo em mesas na calçada. O crime aconteceu nessa segunda-feira (9), em frente a um estabelecimento no bairro Residencial Vista do Mestre, na Serra.
Vídeos de câmeras de segurança mostram quando os suspeitos chegam de carro, anunciando o assalto. Algumas pessoas saem correndo e outras deitam no chão – incluindo uma mulher com um bebê no colo. Segundo dados que constam na filmagem, tudo aconteceu por volta das 21h30.
Inicialmente, nas imagens, aparecem dois bandidos, pegando celulares que caíram no chão ou que estavam nos bolsos das vítimas. Em seguida, surgem outros dois criminosos – dos quais um está com arma em punhos. Em cerca de 40 segundos, eles fazem o arrastão e conseguem fugir.
Vídeo: criminosos armados fazem arrastão na Serra
Quatro suspeitos armados fazem
Quatro suspeitos armados fazem "arrastão" em frente a estabelecimento na Serra Crédito: Videomonitoramento | Leitor A Gazeta
Acionada, a Polícia Militar informou que "um solicitante relatou que quatro indivíduos armados teriam assaltado diversas pessoas em via pública, levando aparelhos celulares e se evadindo em um veículo". Segundo a corporação, buscas foram realizadas, mas nenhum suspeito foi achado.
Em nota, a Polícia Civil orientou que as vítimas desse tipo de crime devem registrar o fato presencialmente em uma delegacia ou por meio da internet para que as investigações sejam iniciadas. "Caso a vítima tenha registrado boletim de ocorrência, o caso já está sendo investigado", garantiu.
"A população pode contribuir com o trabalho da PC de forma anônima pelo Disque-Denúncia (181), que também possui um site no qual é possível anexar imagens e vídeos de ações criminosas. O anonimato é garantido, e todas as informações são investigadas", reforçou.

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