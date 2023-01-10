Vídeo: criminosos armados fazem arrastão na Serra

Vídeos de câmeras de segurança mostram quando os suspeitos chegam de carro, anunciando o assalto. Algumas pessoas saem correndo e outras deitam no chão – incluindo uma mulher com um bebê no colo. Segundo dados que constam na filmagem, tudo aconteceu por volta das 21h30.

Inicialmente, nas imagens, aparecem dois bandidos, pegando celulares que caíram no chão ou que estavam nos bolsos das vítimas. Em seguida, surgem outros dois criminosos – dos quais um está com arma em punhos. Em cerca de 40 segundos, eles fazem o arrastão e conseguem fugir.