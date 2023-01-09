Secretário de Esportes de Cachoeiro é ferido durante assalto

O Secretário de Esportes de Cachoeiro do Itapemirim , Ramon Silveira, ficou ferido durante um assalto no final da tarde desta segunda-feira (9), no bairro Amarelo, em Cachoeiro, no Sul do Estado . Os criminosos levaram um aparelho celular.

Uma câmera de videomonitoramento flagrou o momento em que a vítima pede socorro. Depois, um criminoso aparece armado e tenta roubar um carro que passa no momento do fato, mas o motorista consegue fugir. Veja a seguir:

Segundo as informações do boletim da Polícia Militar , o crime ocorreu quando o secretário chegou em casa, que fica na Rua Jerônimo Monteiro. Ao entrar na garagem com o veículo dele, dois indivíduos aproveitaram para tentar roubar o veículo da vítima.

Em seguida, ainda de acordo com o boletim, foi efetuado um disparo no interior da garagem, que, a princípio, não veio atingir o secretário. No entanto, ele foi socorrido pela esposa para o Hospital Unimed, com uma escoriação no rosto, proveniente de uma coronhada, e um arranhão no braço. A ocorrência foi definida como tentativa de latrocínio. Buscas foram realizadas, mas nenhum suspeito foi localizado no momento do fato.

Em nota, a prefeitura confirmou o caso e disse que dois homens armados renderam o secretário. "Durante a ação, Ramon foi atingido com tiros, que o atingiram de raspão no rosto e no braço esquerdo. O secretário foi socorrido e levado para um hospital da cidade. Ele passou por uma avaliação médica e em seguida foi liberado", comunicou.

Sobre o caso, a Polícia Civil disse que o fato será investigado por meio da Delegacia Especializada de Investigações Criminais (Deic) de Cachoeiro de Itapemirim e, até o momento, nenhum suspeito de cometer o crime foi detido. Para que a apuração seja preservada, informou que nenhuma outra informação será repassada. A corporação destacou ainda que a população pode ajudar na investigação por meio do Disque-Denúncia 181.