Motorista destrói porta de loja ao bater com carro e foge em Cachoeiro

Homem bate carro em porta de loja de Cachoeiro Crédito: Leitor| A Gazeta

Uma loja de produtos eletrônicos e de móveis no bairro Guandu, em Cachoeiro de Itapemirim , no Sul do Espírito Santo, amanheceu nesta quinta-feira (4) com uma das portas destruída. Durante a madrugada, segundo a Polícia Militar , um motorista bateu com o carro na fachada e fugiu.

Em imagens que circulam em redes sociais é possível ver o estrago deixado pelo motorista. A loja fica na rua Bernardo Horta, uma das vias mais movimentadas da cidade.

A Polícia Militar contou que foi acionada durante a madrugada e o gerente da loja disse que uma equipe da central de videomonitoramento entrou em contato com ele relatando que um veículo havia batido na porta do estabelecimento. Após o acidente, o motorista saiu com o carro do local.

Um vigilante noturno da região afirmou aos militares que um indivíduo, que segundo o profissional estaria alcoolizado, estava dirigindo o carro que atingiu uma das portas da loja. De acordo com o gerente, nada foi levado do estabelecimento.

Procurada pela reportagem, a Polícia Civil informou que em ocorrência em que não há flagrante, a legislação exige a manifestação da vítima quanto ao interesse para que a ação penal seja iniciada.