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Nada foi furtado

Motorista destrói porta de loja ao bater com carro e foge em Cachoeiro

Fato ocorreu na madrugada desta quinta-feira (5), no bairro Guandu; segundo gerente da loja, equipe da central de videomonitoramento entrou em contato relatando sobre o acidente
Beatriz Caliman

Beatriz Caliman

Publicado em 

05 jan 2023 às 13:31

Publicado em 05 de Janeiro de 2023 às 13:31

Homem bate carro em porta de loja de Cachoeiro
Homem bate carro em porta de loja de Cachoeiro Crédito: Leitor| A Gazeta
Uma loja de produtos eletrônicos e de móveis no bairro Guandu, em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo, amanheceu nesta quinta-feira (4) com uma das portas destruída. Durante a madrugada, segundo a Polícia Militar, um motorista bateu com o carro na fachada e fugiu.
Em imagens que circulam em redes sociais é possível ver o estrago deixado pelo motorista. A loja fica na rua Bernardo Horta, uma das vias mais movimentadas da cidade.
A Polícia Militar contou que foi acionada durante a madrugada e o gerente da loja disse que uma equipe da central de videomonitoramento entrou em contato com ele relatando que um veículo havia batido na porta do estabelecimento. Após o acidente, o motorista saiu com o carro do local.
Um vigilante noturno da região afirmou aos militares que um indivíduo, que segundo o profissional estaria alcoolizado, estava dirigindo o carro que atingiu uma das portas da loja. De acordo com o gerente, nada foi levado do estabelecimento.
Procurada pela reportagem, a Polícia Civil informou que em ocorrência em que não há flagrante, a legislação exige a manifestação da vítima quanto ao interesse para que a ação penal seja iniciada.
A assessoria de comunicação do estabelecimento também foi procurada. Assim que houver retorno, este texto será atualizado.

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