Acidente deixa uma pessoa ferida na Rodovia do Sol em Anchieta

Os veículos foram retirados do local, e uma vítima, com ferimentos leves, foi encaminhada à unidade de saúde do município.

Nesses casos, a corporação orienta a vítima a se dirigir à delegacia do bairro onde reside ou diretamente à Delegacia de Infrações Penais e Outros (Dipo) e representar contra o autor, utilizando o boletim do acidente, registrado pela PM, como uma das provas.