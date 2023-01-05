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Acidente deixa uma pessoa ferida na Rodovia do Sol em Anchieta

Segundo a Guarda Civil Municipal, uma equipe do Samu resgatou a vítima e a levou para o pronto-socorro do município
Beatriz Caliman

Beatriz Caliman

Publicado em 

05 jan 2023 às 12:22

Publicado em 05 de Janeiro de 2023 às 12:22

Uma pessoa ficou ferida em um acidente entre dois carros na ES 060, a Rodovia do Sol, em Anchieta, no Litoral Sul do Espírito Santo, no início da noite desta quarta-feira (4). Segundo a Guarda Civil Municipal, uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) resgatou a vítima – que não foi identificada – e a levou para um pronto-socorro do município. 
As causas do acidente não foram informadas. De acordo com agentes da Guarda, a colisão ocorreu por volta das 18h, próximo à Samarco. A equipe sinalizou a via e acionou o resgate. A Polícia Militar chegou em seguida para liberar o trecho, que precisou ser interditado.
Acidente na rodovia do Sol deixa uma pessoa ferida
Acidente na rodovia do Sol deixa uma pessoa ferida Crédito: Divulgação/ Guarda Civil Municipal de Anchieta
Os veículos foram retirados do local, e uma vítima, com ferimentos leves, foi encaminhada à unidade de saúde do município.
A Polícia Militar foi procurada pela reportagem. Assim que houver retorno, este texto será atualizado. A Polícia Civil informou que em acidentes em que não há vítimas e nem detidos em flagrante, e havendo lesão corporal, a legislação exige a manifestação da vítima quanto ao interesse em que a ação penal seja iniciada.
Nesses casos, a corporação orienta a vítima a se dirigir à delegacia do bairro onde reside ou diretamente à Delegacia de Infrações Penais e Outros (Dipo) e representar contra o autor, utilizando o boletim do acidente, registrado pela PM, como uma das provas.

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